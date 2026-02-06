「【アーカイブ配信】失敗しない次期基幹システム選定！ポストモダンERPが選ばれる5つの理由」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）、株式会社 アイル（大阪本社：大阪府大阪市北区・東京本社：東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫）と共催で、2026年2月17日（火）に無料Webセミナー「【アーカイブ配信】失敗しない次期基幹システム選定！ポストモダンERPが選ばれる5つの理由」を開催いたします。「古くなったシステムのリスク」「今、DX対応が必要な理由」「再構築で重視すべきポイント」など、システム刷新に関するお悩みは尽きません。本セミナーでは、レガシーシステムが抱える課題とそのリスク、そして企業がシステム刷新を迫られる背景を解説します。さらに、次期基幹システム選定で失敗しないために、今注目される『ポストモダンERP』が選ばれる5つの理由をご紹介します。ビジネスを加速させる、最適なシステム選びのヒントとなるセミナーです。※2025年8月に共催したオンラインセミナーのアーカイブ配信となります。

【アーカイブ配信】失敗しない次期基幹システム選定！ポストモダンERPが選ばれる5つの理由詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260217?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：【アーカイブ配信】失敗しない次期基幹システム選定！ポストモダンERPが選ばれる5つの理由

■開催日（期間）：2026年2月17日（火）11時30分 ～ 2026年2月24日（火）17時00分

※講演時間は約60分

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.レガシーシステムを取り巻く環境と、今、企業として対応すべきこと

2.これからの基幹システムはポストモダンERP

3.次期システムを検討する際の３つの重要ポイント

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約60分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、株式会社アイルの共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は3社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社／株式会社アイル（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260217?k3ad=prt申込期限：2026年2月16日（月）17時00分まで講師情報西谷 寿（にしたに ひさし）株式会社アイル ビジネスパートナー推進本部 部長西谷 寿（にしたに ひさし）

中小企業の業務改善に20年間携わり、実績は1200件を優に超えているエキスパート。打合せ中に業務フローをその場で書き起こしながら行う、明晰で臨場感あふれる分析には定評があり、中小企業のシステム導入を数多く成功に導いている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/