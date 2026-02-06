【カンリー福利厚生】カーシェアリングサービス「タイムズカー」の割引優待掲載を開始！月額基本料金3ヶ月無料により「移動の利便性向上」を支援

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛 / 秋山 祐太朗）は、提供する福利厚生サービス「カンリー福利厚生」において、タイムズモビリティ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：川上 紀文）が運営するカーシェアリングサービス「タイムズカー」の優待掲載を開始したことをお知らせいたします。

タイムズカーについて

タイムズモビリティ株式会社が運営する、国内最大級のカーシェアリングサービスです。

全国の駅周辺やマンション、商業施設などに設置されたステーションから、24時間365日、15分単位の短時間からクルマを利用できます。

予約から利用・返却までスマホひとつで完結し、ガソリン代や保険料も利用料金に含まれる利便性の高さが、幅広い世代から支持されており、都市部・地方問わず、日常的な移動やプライベートの充実をバックアップします。

これまでカーシェアリングに触れる機会が少なかった層に対しても、移動の利便性や「クルマを所有しない自由なライフスタイル」を提案できるよう優待提供をいただきました。

【優待内容】

特典： タイムズカー新規入会から月額基本料金 3ヶ月無料

対象： カンリー福利厚生の導入企業に所属する従業員様

特徴： 全国各地のステーションから、24時間365日、必要な時に短時間からクルマを利用できる国内最大級のカーシェアリングサービスです。

＊優待内容は今後変更となる可能性がございます。

＊優待の利用条件や注意事項は「カンリー福利厚生」をご覧ください。

カンリー福利厚生について

「カンリー福利厚生」は、スマートフォンアプリを通じて、従業員が現在位置から利用可能な割引優待を即座に検索し、何度でも利用できる次世代型の福利厚生サービスです。

地図情報の一元管理サービスで培ったカンリーの知見を活かし、全国110,000店舗以上の膨大な地図データと連携することで、従来のような紙のクーポン持ち歩きや社員証の提示を不要にする“自社割DX化”を実現しました。

アルバイトやパート、派遣スタッフといった雇用形態や働く場所に縛られることなく、すべての従業員が等しく恩恵を受けられる仕組みを構築することで、現代の企業課題である採用力の強化とスタッフの定着率向上を後押しします。

割引優待の掲載に関するご案内

本サービスは、実店舗を運営されている企業様はもちろん、オンライン予約・現地利用型のサービス、さらにはECサイトやオンラインレッスンといった非対面型のサービスまで、幅広く掲載が可能です。

集客強化やブランド構築の一環として本サービスへの掲載をご検討される場合は、以下のフォームよりご相談ください。

掲載お問合せフォーム :https://fuk-ly.com/form/coupon※掲載にあたっては、当社規定による審査がございます。審査を通過された企業様にのみ、担当者より改めてご連絡差し上げます。会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川2丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア 6F

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供 ・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・Google マップ運用からHP制作、SNS運用まで店舗集客マーケティングを代行する「カンリー丸投げ集客」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業など

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げ集客」HP：https://maru-nage-meo.jp/