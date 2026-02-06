『クレヨンしんちゃん Sakura Bloom』シリーズが2月6日(金)よりクレヨンしんちゃんシネマパレード各店、オンラインストアにて発売開始！
春の訪れを感じる「クレヨンしんちゃん Sakura Bloom」シリーズが新登場！さくら色のコスチュームに身を包んだしんちゃんとシロが、とびきり可愛いアイテムになりました。ふわっふわなシロのぬいぐるみや、キラキラ輝くアクリルキーホルダー、絵柄が変わる不思議なポーチなど、ときめくアイテムが盛りだくさん🩷
そのほか、普段使いしやすいサーモタンブラーや、さくら模様が華やかなハンカチ、ワンポイントにぴったりなヘアクリップやステッカーもラインナップ。春のおでかけや新生活のおともにぴったりな、やさしくて心ときめくコレクションをぜひお楽しみください。
ぬいぐるみマスコット（しんちゃん）
ぬいぐるみマスコット（シロ）
サーモタンブラー
２連アクリルキーホルダー（２種）
チェンジングポーチ
フロッキーヘアクリップ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜取扱店舗＞
●クレヨンしんちゃんシネマパレード 池袋
〒170-6002 東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ２F
●クレヨンしんちゃんシネマパレード 博多
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２ キャナルシティオーパB１
●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in MAGNET by SHIBUYA109
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 ２F
●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in ダイバーシティ東京プラザ
〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1－10 ダイバーシティ東京 プラザ５F
●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in大丸梅田店
〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1 大丸梅田店５F
●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 新千歳空港,
〒066-0012 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線旅客ターミナルビル 連絡施設3階
●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 金沢フォーラス
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町３-１ 金沢フォーラス５F
●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in イオンモール岡山
〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２－１ イオンモール岡山４F
●双葉社オンラインストア
https://ec.futabasha.co.jp/item_List.php?@ps@=none&cat=11(https://ec.futabasha.co.jp/item_List.php?@ps@=none&cat=11)
※営業時間などは各施設のHPなどをご覧ください
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊