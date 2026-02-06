『クレヨンしんちゃん Sakura Bloom』シリーズが2月6日(金)よりクレヨンしんちゃんシネマパレード各店、オンラインストアにて発売開始！

　春の訪れを感じる「クレヨンしんちゃん Sakura Bloom」シリーズが新登場！さくら色のコスチュームに身を包んだしんちゃんとシロが、とびきり可愛いアイテムになりました。ふわっふわなシロのぬいぐるみや、キラキラ輝くアクリルキーホルダー、絵柄が変わる不思議なポーチなど、ときめくアイテムが盛りだくさん🩷



　そのほか、普段使いしやすいサーモタンブラーや、さくら模様が華やかなハンカチ、ワンポイントにぴったりなヘアクリップやステッカーもラインナップ。春のおでかけや新生活のおともにぴったりな、やさしくて心ときめくコレクションをぜひお楽しみください。






ぬいぐるみマスコット（しんちゃん）

ぬいぐるみマスコット（シロ）

サーモタンブラー


２連アクリルキーホルダー（２種）

チェンジングポーチ

フロッキーヘアクリップ


＜取扱店舗＞

●クレヨンしんちゃんシネマパレード 池袋


〒170-6002　東京都豊島区東池袋3-1-2　サンシャインシティ 専門店街アルパ２F


●クレヨンしんちゃんシネマパレード 博多


〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２　キャナルシティオーパB１


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in MAGNET by SHIBUYA109


〒150-0041　東京都渋谷区神南1-23-10　MAGNET by SHIBUYA109 ２F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in ダイバーシティ東京プラザ


〒135-0064　東京都江東区青海1丁目1－10　ダイバーシティ東京 プラザ５F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in大丸梅田店


〒530-8202　大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1　大丸梅田店５F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 新千歳空港,


〒066-0012　北海道千歳市美々 新千歳空港国内線旅客ターミナルビル　連絡施設3階


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 金沢フォーラス


〒920-0849　石川県金沢市堀川新町３-１　金沢フォーラス５F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in イオンモール岡山


〒700-0907　岡山県岡山市北区下石井１丁目２－１　イオンモール岡山４F


●双葉社オンラインストア


https://ec.futabasha.co.jp/item_List.php?@ps@=none&cat=11(https://ec.futabasha.co.jp/item_List.php?@ps@=none&cat=11)


※営業時間などは各施設のHPなどをご覧ください


