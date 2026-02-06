『クレヨンしんちゃん Sakura Bloom』シリーズが2月6日(金)よりクレヨンしんちゃんシネマパレード各店、オンラインストアにて発売開始！

株式会社双葉社

春の訪れを感じる「クレヨンしんちゃん Sakura Bloom」シリーズが新登場！さくら色のコスチュームに身を包んだしんちゃんとシロが、とびきり可愛いアイテムになりました。ふわっふわなシロのぬいぐるみや、キラキラ輝くアクリルキーホルダー、絵柄が変わる不思議なポーチなど、ときめくアイテムが盛りだくさん🩷



そのほか、普段使いしやすいサーモタンブラーや、さくら模様が華やかなハンカチ、ワンポイントにぴったりなヘアクリップやステッカーもラインナップ。春のおでかけや新生活のおともにぴったりな、やさしくて心ときめくコレクションをぜひお楽しみください。

ぬいぐるみマスコット（しんちゃん）ぬいぐるみマスコット（シロ）サーモタンブラー２連アクリルキーホルダー（２種）チェンジングポーチフロッキーヘアクリップ

＜取扱店舗＞

●クレヨンしんちゃんシネマパレード 池袋

〒170-6002 東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ２F

●クレヨンしんちゃんシネマパレード 博多

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２ キャナルシティオーパB１

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in MAGNET by SHIBUYA109

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 ２F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in ダイバーシティ東京プラザ

〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1－10 ダイバーシティ東京 プラザ５F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in大丸梅田店

〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1 大丸梅田店５F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 新千歳空港,

〒066-0012 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線旅客ターミナルビル 連絡施設3階

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 金沢フォーラス

〒920-0849 石川県金沢市堀川新町３-１ 金沢フォーラス５F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in イオンモール岡山

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２－１ イオンモール岡山４F

●双葉社オンラインストア

https://ec.futabasha.co.jp/item_List.php?@ps@=none&cat=11(https://ec.futabasha.co.jp/item_List.php?@ps@=none&cat=11)

※営業時間などは各施設のHPなどをご覧ください

