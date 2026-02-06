『女医の日常ごはん』が、共働き世帯中心に大ヒット中！ キッチンツールが抽選で当たるレビューキャンペーン開催

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、発売後即3刷となった人気書籍『女医の日常ごはん』について、2026年2月7日（土）～3月6日（金）の期間、冒頭27ページを同社コーポレートページ内にて無料公開するとともに、レビューキャンペーンを開催します。

本書を購入しネット書店（Amazonや楽天ブックス）でレビュー投稿したうえで、キャンペーン専用フォームよりご応募くださった方の中から抽選で、バッラリーニ フェラーラフライパンなどのキッチンツールが当たります。

本書は、現役の小児科医として働きながら8歳、5歳、2歳（双子）の4児を育てる大人気YouTuber「女医の日常」さん（以下、女医さん）の初書籍。時短・栄養豊富・おいしさの3要素をすべてカバーしたレシピ100品に加え、忙しい共働き家庭にぴったりの「考える手間を減らす」時短調理ルーティンや、作り置きナシで「30分で5品完成」を叶える“同時進行表”を掲載しています。慌ただしい新生活シーズン、誰もが悩んでしまう「献立選び」を、強力に手助けしてくれる一冊です。

『女医の日常ごはん』無料公開ページはこちらから：https://qrtn.jp/989wc62(https://qrtn.jp/989wc62)

■レビューキャンペーン概要

本書のご感想はもちろん、「レシピを見て作ってみた！」というご報告や、ご家族のリアクションなど何でも自由に投稿してください。

開催期間 ：2026年2月7日（土）～3月6日（金）23時59分

応募方法 ：（１）本書を購入し、Amazonや楽天ブックスなどのネット書店でレビューを投稿

（２）キャンペーン専用Googleフォームに必要項目を入力

※Amazonや楽天ブックスで、レビュー投稿が完了していることがわかる画像（レビュー投稿画面の

スクリーンショット）などをご用意ください

当選者数 ：8名

プレゼント内容：女医の愛用キッチングッズ

・ZWILLING賞（1名様）バッラリーニ フェラーラフライパン24cm

・かつをぶし池田屋賞（1名様）鰹節ミニ削り器＋ミニ削り器専用装飾

・野菜調理器Qシリーズ賞（セットで3名様）

野菜調理器Qシリーズ薄切り／野菜調理器Qシリーズ千六本

・アイラップ賞（セットで3名様）アイラップ／なんでもシート

本キャンペーンは、ワン・パブリッシング料理書編集部のインスタグラムとX、女医さんのYouTubeとXで告知予定です。

■なぜ今『女医の日常ごはん』が人気なのか

内閣府の「令和7年版 男女共同参画白書」によると、2024年時点で共働き世帯数は1222、専業主婦世帯数は398と、差は3倍以上。妻がフルタイムの共働き世帯数も増加傾向で、いまや仕事と家事の両立は多くの家庭で「当たり前」となっているのがわかります。



さらに総務省「令和3年社会生活基本調査」によると、6歳未満の子どもを持つ世帯の妻が家事・育児に費やす時間は、1日平均で7時間28分にものぼります。そのうち、料理や掃除といった「家事」に2時間58分を費やしているというデータもあるのです。

そうした複数の家事に追われる時間のなかで、

「子どもに栄養満点のごはんを作ってあげたいけど、献立を考える時間を確保するのが難しい」

「献立に悩むこと自体が大きなストレス」

と、お困りの方は少なくないのではないでしょうか。

本書の著者・女医さんも、多忙極める「働くママ」の一人。本レシピ本は、特に小児科医／子ども４人というハードワークが続く環境のなかで、多くの工夫を凝らしながら生み出された一冊です。マネするだけで誰にでも時短で「栄養満点のごはん」を作れるレシピが満載。再現性があるルーティンこそが、多忙を極める女医さんメソッドの真骨頂といえます。

単に「料理のレパートリーが増える」、「時短調理ができる」だけでなく、買い出しや献立決めから完成に至るまで、【悩む・考える時間を減らせる】ことこそ『女医の日常ごはん』の大きな魅力です。

1. 作り置きナシ！「30分で5品完成」を叶える同時進行表

5品を効率よく作るための「女医の段取り」をチャートで可視化。何から手をつけるべきか迷う「思考のタイムロス」を減らし、誰でも短時間で複数の献立を完成させられます。

2. 考える手間を減らす「ルーティンと買い物リスト」

1週間単位の買い物リストと、時短調理に欠かせないコツや、女医ならではの無駄のない段取り術を紹介。さらに小児科医としての知見を活かした「栄養メモ」で、栄養バランスを考える負担も減らします。

■『女医の日常ごはん』-作り置きなしで「0汁5菜」を叶える新提案

今回、無料公開する冒頭27ページには女医さんの時短ごはんの秘密が詰まった「献立の立て方」や「時短調理ルーティン」のほか、買い物リストや栄養メモも載っている「3日間献立」のレシピも掲載されています。



PART 1：女医の栄養たっぷり！BEST献立

週の前半を元気に過ごす「ベストヒット3日間献立」、週の後半を乗り切る「疲労回復3日間献立」を買い物リストとセットで掲載。6日分の献立が一気に決まります！



PART 2：女医のBESTおかず

SNSで大反響を呼んだ人気メニューを紹介。子どもがパクパク食べる味つけなどを余さずお見せします。

PART 3：女医の晩酌やみつきおつまみ

ヘルシーなのに食べ応えもあり、かつ栄養素も意識した「お酒のおとも」がズラり。10分以内に作れるレシピもあります。

［商品概要］

女医の日常ごはん

著者 ：女医の日常

定価 ：1,650円 (税込)

発売日：2025年10月30日

判型 ：A5

ISBN ：9784651205342

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205348/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18319193/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107631728