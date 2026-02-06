LGエレクトロニクス・ジャパン、「HCJ2026 第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、2026年2月17日（火）から2月20日（金）までの4日間、東京ビッグサイトで開催される「HCJ2026 第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展いたします。

当社ブースでは、4K UHDホスピタリティテレビ「UK761」や、ホテル内宴会場や会議室への設置に適した136インチオールインワンLEDディスプレイ、高輝度で視認性に優れたデジタルサイネージ「XE／XSシリーズ」など、さまざまなディスプレイ製品を展示します。ディスプレイ製品のみならず、ホテルチェックインや飲食店での商品注文などで利用できる「LG KIOSK」や、ホテル客室や飲食店に設置することでお客様満足度向上が期待できる衣類ケア家電「LG Styler(TM)」、スタイリッシュなデザインと優れた空気清浄が特長の各種空気清浄機など、ホスピタリティ業界での先進的かつ快適な体験を実現する多彩な製品・ソリューションを展示するほか、各種運営改善に関するご相談も承ります。

この機会にぜひ、LGエレクトロニクス・ジャパンが提案する新しいホスピタリティの形を、会場でご体験ください。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

LGエレクトロニクス・ジャパン ブースイメージ【展示会概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/456_1_862a1376945baae4960a8f526f8a5f9a.jpg?v=202602071251 ]

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL：https://www.lg.com/jp/

設立：1981年1月

代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。