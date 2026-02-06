セダン購入者の36.2%が「上質な内装」を熱望、全カテゴリの中で突出して高い割合に

株式会社クルカ

株式会社クルカは、直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に、新車購入とお金の実態調査2026を実施しましたので、お知らせいたします。本リリースでは、車のカテゴリ別に見た「妥協した点と"本当は欲しかった装備"のズレ」を分析した結果をお知らせいたします。

- 01｜予算があれば追加したかった装備、セダンは「本革シート・上質な内装」が36.2%で最多 他カテゴリより１０ポイント以上高い結果に- 02｜新車購入時の妥協点、セダンは「ボディカラーの選択」が30.0%でトップ 最小のミニバン層と比較して3.5倍以上の回答率に- 03｜予算状況別の満足度、大幅な予算オーバーを経験した層でも満足度は高く、コンパクトカーでは100%が満足と回答

■調査概要

- 調査名称：新車購入とお金の実態調査2026- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2025年12月4日～同年12月5日- 有効回答：直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名

※1｜本リリースでは、購入した車のカテゴリについて「その他」（n=43）、「わからない/答えられない」（n=16）と回答した方を集計対象から除外しています。

※2｜構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

■追加したかった装備、セダン購入者の36.2%が「本革シート・上質な内装」を熱望

新車購入時に「予算が許せば追加したかった装備」を調査したところ、セダン購入者の36.2%が「本革シート・上質な内装」を挙げ、他カテゴリと比較しても突出して高く、次いで高いコンパクトカー（24.5％）を11.7ポイント上回る結果となりました。

また、SUV層では「大型ホイール・エアロパーツ（16.0%）」が全カテゴリの中で最も高い割合を占めており、カテゴリごとに「その車に求める本質的な価値」が装備の選択行動に強く現れています。

一方、ミニバン層では「特にない（48.2%）」が最多となり、実用性を重視するカテゴリでは現在の装備で既に完結している傾向が見られました。

Q.新車購入時、予算が許せば追加したかった装備や機能があれば教えてください。(複数回答)

＜軽自動車（n=228）＞

・先進安全装備（自動ブレーキ、車線維持支援など）：14.5%

・カーナビゲーションシステム：22.4%

・バックモニター・アラウンドビューモニター：14.5%

・本革シート・上質な内装：18.4%

・サンルーフ・パノラマルーフ：7.9%

・電動スライドドア：8.8%

・大型ホイール・エアロパーツ：7.9%

・パワーシート・シートヒーター：7.9%

・その他：3.5%

・特にない：43.0%

・わからない/答えられない：3.1%

＜コンパクトカー（n=220）＞

・先進安全装備（自動ブレーキ、車線維持支援など）：14.5%

・カーナビゲーションシステム：22.7%

・バックモニター・アラウンドビューモニター：27.7%

・本革シート・上質な内装：24.5%

・サンルーフ・パノラマルーフ：14.1%

・電動スライドドア：6.4%

・大型ホイール・エアロパーツ：9.1%

・パワーシート・シートヒーター：10.0%

・その他：2.3%

・特にない：27.3%

・わからない/答えられない：1.4%

＜セダン（n=160）＞

・先進安全装備（自動ブレーキ、車線維持支援など）：21.2%

・カーナビゲーションシステム：26.9%

・バックモニター・アラウンドビューモニター：21.2%

・本革シート・上質な内装：36.2%

・サンルーフ・パノラマルーフ：20.6%

・電動スライドドア：10.6%

・大型ホイール・エアロパーツ：11.9%

・パワーシート・シートヒーター：7.5%

・その他：0.6%

・特にない：23.8%

・わからない/答えられない：1.2%

＜SUV（n=268）＞

・先進安全装備（自動ブレーキ、車線維持支援など）：15.7%

・カーナビゲーションシステム：17.5%

・バックモニター・アラウンドビューモニター：22.4%

・本革シート・上質な内装：19.8%

・サンルーフ・パノラマルーフ：17.5%

・電動スライドドア：11.9%

・大型ホイール・エアロパーツ：16.0%

・パワーシート・シートヒーター：9.3%

・その他：1.5%

・特にない：38.4%

・わからない/答えられない：2.2%

＜ミニバン（n=141）＞

・先進安全装備（自動ブレーキ、車線維持支援など）：10.6%

・カーナビゲーションシステム：18.4%

・バックモニター・アラウンドビューモニター：13.5%

・本革シート・上質な内装：12.8%

・サンルーフ・パノラマルーフ：9.9%

・電動スライドドア：9.9%

・大型ホイール・エアロパーツ：13.5%

・パワーシート・シートヒーター：6.4%

・その他：3.5%

・特にない：48.2%

・わからない/答えられない：0.7%

■セダンの妥協点は「ボディカラー」が30.0%で最多。市場供給の制約がユーザーの選択を左右

「新車購入時に妥協した点」をカテゴリ別に見ると，「特に妥協した点はない」という回答が概ね３割から５割程度を占める中、セダン層では「ボディカラーの選択肢を妥協した（30.0%）」がトップとなりました。これは他カテゴリと比較して顕著に高く、最小のミニバン（8.5％）と比較すると3倍以上の回答率となっています。また、セダン層は「当初希望していた車種とは違う車種にした（26.2%）」も高く、選択肢の制約が強い購買行動が浮き彫りとなりました。

Q.新車購入時、妥協した点があれば教えてください。(複数回答)

＜軽自動車（n=228）＞

・車種のグレードを下げた：13.6%

・オプション装備を減らした：25.0%

・当初希望していた車種とは違う車種にした：13.6%

・ボディカラーの選択肢を妥協した：13.2%

・メーカーを変更した：8.3%

・納期を優先して在庫車から選んだ：6.6%

・支払い方法を変更した（当初の希望と異なる）：3.5%

・その他：0.9%

・特に妥協した点はない：45.2%

・わからない/答えられない：1.3%

＜コンパクトカー（n=220）＞

・車種のグレードを下げた：12.3%

・オプション装備を減らした：28.2%

・当初希望していた車種とは違う車種にした：23.6%

・ボディカラーの選択肢を妥協した：20.5%

・メーカーを変更した：10.5%

・納期を優先して在庫車から選んだ：5.5%

・支払い方法を変更した（当初の希望と異なる）：2.7%

・その他：0.5%

・特に妥協した点はない：31.8%

・わからない/答えられない：1.8%

＜セダン（n=160）＞

・車種のグレードを下げた：11.9%

・オプション装備を減らした：25.0%

・当初希望していた車種とは違う車種にした：26.2%

・ボディカラーの選択肢を妥協した：30.0%

・メーカーを変更した：16.2%

・納期を優先して在庫車から選んだ：14.4%

・支払い方法を変更した（当初の希望と異なる）：5.0%

・その他：0.0%

・特に妥協した点はない：30.6%

・わからない/答えられない：0.6%

＜SUV（n=268）＞

・車種のグレードを下げた：9.7%

・オプション装備を減らした：25.0%

・当初希望していた車種とは違う車種にした：18.3%

・ボディカラーの選択肢を妥協した：16.8%

・メーカーを変更した：11.2%

・納期を優先して在庫車から選んだ：7.8%

・支払い方法を変更した（当初の希望と異なる）：6.7%

・その他：0.0%

・特に妥協した点はない：46.6%

・わからない/答えられない：1.9%

＜ミニバン（n=141）＞

・車種のグレードを下げた：2.8%

・オプション装備を減らした：20.6%

・当初希望していた車種とは違う車種にした：14.2%

・ボディカラーの選択肢を妥協した：8.5%

・メーカーを変更した：3.5%

・納期を優先して在庫車から選んだ：8.5%

・支払い方法を変更した（当初の希望と異なる）：3.5%

・その他：0.7%

・特に妥協した点はない：53.9%

・わからない/答えられない：0.7%

■満足度を決定づけるのは「支払額」ではなく「妥協の有無」、理想への投資がもたらす高い所有体験

予算状況と購入後の満足度の相関を分析した結果、非常に興味深い購買行動の心理が見えてきました。軽自動車やコンパクトカー、SUVなど多くのカテゴリにおいて、当初の予算を50万円以上オーバーして購入した層ほど、「非常に満足している」と回答する割合が高くなっています。

特にコンパクトカー層では、大幅な予算オーバーをした層の満足度（非常に満足＋やや満足）が100%に達し、ほぼ予算通りだった層（89.3%）を上回る結果となりました。これは、新車購入において「予算内に収める」という経済的メリットよりも、「予算をかけてでも理想のグレードや装備を追求する」という行動が、長期的な所有満足度に直結していることを示唆しています。装備選びは単なる「消費」ではなく、数年間にわたる「体験価値への投資」として機能していると言えます。

＜大幅に予算オーバーした（50万円以上）（n=27）＞

・非常に満足している：51.9%

・やや満足している：40.7%

・あまり満足していない：7.4%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜やや予算オーバーした（10～50万円未満）（n=78）＞

・非常に満足している：26.9%

・やや満足している：64.1%

・あまり満足していない：7.7%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：1.3%

＜ほぼ予算通りだった（n=73）＞

・非常に満足している：27.4%

・やや満足している：68.5%

・あまり満足していない：4.1%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜予算内に収まった（n=24）＞

・非常に満足している：45.8%

・やや満足している：45.8%

・あまり満足していない：4.2%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：4.2%

＜わからない/答えられない（n=5）＞

・非常に満足している：40.0%

・やや満足している：60.0%

・あまり満足していない：0.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜大幅に予算オーバーした（50万円以上）（n=31）＞

・非常に満足している：16.1%

・やや満足している：83.9%

・あまり満足していない：0.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜やや予算オーバーした（10～50万円未満）（n=98）＞

・非常に満足している：19.4%

・やや満足している：68.4%

・あまり満足していない：10.2%

・全く満足していない：1.0%

・わからない/答えられない：1.0%

＜ほぼ予算通りだった（n=65）＞

・非常に満足している：38.5%

・やや満足している：50.8%

・あまり満足していない：6.2%

・全く満足していない：4.6%

・わからない/答えられない：0.0%

＜予算内に収まった（n=14）＞

・非常に満足している：42.9%

・やや満足している：42.9%

・あまり満足していない：14.3%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜わからない/答えられない（n=1）＞

・非常に満足している：0.0%

・やや満足している：0.0%

・あまり満足していない：100.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜大幅に予算オーバーした（50万円以上）（n=24）＞

・非常に満足している：33.3%

・やや満足している：58.3%

・あまり満足していない：8.3%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜やや予算オーバーした（10～50万円未満）（n=61）＞

・非常に満足している：18.0%

・やや満足している：68.9%

・あまり満足していない：8.2%

・全く満足していない：3.3%

・わからない/答えられない：1.6%

＜ほぼ予算通りだった（n=53）＞

・非常に満足している：47.2%

・やや満足している：39.6%

・あまり満足していない：9.4%

・全く満足していない：1.9%

・わからない/答えられない：1.9%

＜予算内に収まった（n=13）＞

・非常に満足している：46.2%

・やや満足している：46.2%

・あまり満足していない：0.0%

・全く満足していない：7.7%

・わからない/答えられない：0.0%

＜わからない/答えられない（n=2）＞

・非常に満足している：0.0%

・やや満足している：50.0%

・あまり満足していない：50.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜大幅に予算オーバーした（50万円以上）（n=44）＞

・非常に満足している：56.8%

・やや満足している：34.1%

・あまり満足していない：4.5%

・全く満足していない：2.3%

・わからない/答えられない：2.3%

＜やや予算オーバーした（10～50万円未満）（n=80）＞

・非常に満足している：32.5%

・やや満足している：56.2%

・あまり満足していない：8.8%

・全く満足していない：1.2%

・わからない/答えられない：1.2%

＜ほぼ予算通りだった（n=89）＞

・非常に満足している：47.2%

・やや満足している：43.8%

・あまり満足していない：6.7%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：2.2%

＜予算内に収まった（n=25）＞

・非常に満足している：44.0%

・やや満足している：52.0%

・あまり満足していない：4.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜わからない/答えられない（n=5）＞

・非常に満足している：60.0%

・やや満足している：20.0%

・あまり満足していない：0.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：20.0%

＜大幅に予算オーバーした（50万円以上）（n=20）＞

・非常に満足している：40.0%

・やや満足している：50.0%

・あまり満足していない：5.0%

・全く満足していない：5.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜やや予算オーバーした（10～50万円未満）（n=53）＞

・非常に満足している：32.1%

・やや満足している：66.0%

・あまり満足していない：0.0%

・全く満足していない：1.9%

・わからない/答えられない：0.0%

＜ほぼ予算通りだった（n=47）＞

・非常に満足している：38.3%

・やや満足している：55.3%

・あまり満足していない：4.3%

・全く満足していない：2.1%

・わからない/答えられない：0.0%

＜予算内に収まった（n=7）＞

・非常に満足している：71.4%

・やや満足している：14.3%

・あまり満足していない：14.3%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

＜わからない/答えられない（n=0）＞

・非常に満足している：0.0%

・やや満足している：0.0%

・あまり満足していない：0.0%

・全く満足していない：0.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■まとめ

今回は、直近3年以内（2022年1月以降）に新車を購入し、購入時の意思決定に関与した方 1,076名を対象に新車購入とお金の実態調査2026を実施しました。

調査の結果、車カテゴリによって「理想と妥協」のポイントには明確な構造的違いがあることが分かりました。セダン購入者は内装の質を極めて重視する一方で、市場の供給制約から「カラー」や「車種」そのものを妥協せざるを得ない状況にあります。 また、購買後の満足度においては、当初の予算抑制よりも「理想の追求」が優先される実態が明らかになりました。

無理な予算抑制は、かえって長期的な満足度を損なうリスクを孕んでいます。理想のカーライフを実現するためには、初期費用の壁を理由にグレードや装備を妥協するのではなく、頭金0円で月々の負担を平準化できるカーリースの活用など、賢明な支払い手段の選択が「後悔のない購入」への鍵となりそうです。

本調査は全10回のシリーズでお届けいたします。次回は「購入前に知りたかった情報は"年収に合う予算目安"と"維持費"」をテーマに調査結果を公開予定です。

