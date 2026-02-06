SNS総再生8億回超の影絵アーティスト・黒主厳太 初個展展示内容・情報を解禁

株式会社Style Agent

段ボールと光だけで世界中の注目を集める影絵アーティスト・黒主厳太による初個展「黒主厳太展」は、このたび展示内容および当日チケット情報を解禁いたしました。

黒主厳太は、身近な素材であるダンボールと、誰もが知る光と影を用い、影そのものを主役にした独自の表現「ダンボール影アート」を2021年に発案。作品はSNSを中心に世界中へ拡散され、総再生回数は累計8億回以上、SNSフォロワー数は300万人を超えています。

本展は、黒主厳太にとって初の個展となり、これまでスクリーン越しで楽しまれてきた影絵アートを、実空間で体感できる展示会です。

会場では、見る角度や距離、光の当たり方によって影が変化し、ひとつの作品が複数の表情や物語を持つ「変化する影絵アート」を9作品展示します。

黒主厳太 初個展「ダンボール影アート(R)の世界」メインビジュアル。段ボールを素材に、光によって浮かび上がる影の造形を体験できる展示。

展示内容

特別展示

BUCK∞TICK

BUCK-TICK展2025でのコラボレーション展示に続き、現在のBUCK∞TICKの世界観を影絵アートとして特別展示。音楽と影が交差する、ここでしか体験できない展示です。

コラボレーション

長瀬智之

漆黒の軌跡 イクイノックス

馬を描き続ける画家・長瀬智之とのコラボレーションが実現。

世界的名馬イクイノックスをモチーフに、影絵という表現で再構築しました。

作品タイトルは「漆黒の軌跡」。

2026年が丙午の年を迎えることも背景に、馬が持つ力強さ、象徴性、そして時代を駆け抜けた軌跡を、影の表現として未来へとつなぐ特別展示です。

コラボレーション

てnこ

SNSを中心に人気を集めるキャラクターアート「二尾の小狐 てnこ」とのコラボレーション作品を展示。親しみやすい世界観と影絵表現が融合し、世代を超えて楽しめる新たな影の物語が生まれました。

影絵アート体験コーナー

来場者自身がダンボールと光を使って影絵アートを体験できる参加型コーナーを設置。影が生まれる仕組みや、形が変化する面白さを体感できます。

初個展記念 世界同時オークション

初個展を記念し、黒主厳太の作品を初めて販売。期間中は全世界から参加可能なオークション形式で実施し、会場内モニターにてリアルタイムでオークションの進捗を公開します。展示とマーケットが連動する、新しいアート体験です。

展覧会名｜黒主厳太展「ダンボール影アート(R)の世界」

会期｜2025年2月8日 日 ～ 2月15日 日

時間｜11:00～19:00 最終入場は閉館30分前まで

会場｜OPENBASE SHIBUYA

住所｜東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング

入場料｜一般2,000円 前売1,800円 5歳以下無料

一般当日券は、展示会場にてご購入いただけます。

会場受付にて、現金または各種クレジットカードでお支払いが可能です。

混雑状況により、入場までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※前売時間帯指定券をお持ちのお客様は、ご購入いただいた時間帯に優先的にご入場いただけます。混雑時でもお待たせすることなく、ゆったりと作品をお楽しみいただけます。

一般当日券は、お好きなタイミングでお気軽にご来場いただけます。ただし、会場の混雑状況によってはご入場までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

前売りチケット｜チケプラにて販売（2/７まで販売）

URL｜https://tixplus.jp/feature/Kuronushi_gentaten2026/

詳細は、黒主厳太公式サイトをご確認ください。

公式サイト｜https://lit.link/kuronushi

instagram｜https://www.instagram.com/kuronushi_?igsh=MTByaXY3Y2N5aXkwZw==

お問い合わせ先｜株式会社Style Agent（黒主厳太展 広報事務局）

info@style-agent.jp

取材のご相談や、掲載用画像素材の提供に関するお問い合わせも承っております。