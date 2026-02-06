生産者と消費者を繋ぐ新時代の寿司屋「田町鮨 惠万」、攻めの値上げに向けてクラウドファンディングを実施！

株式会社CRAFTED JAPAN全国各地のCRAFTED（洗練された）食材を生産者の想いと共に世界に発信します。

株式会社CRAFTED JAPAN（東京都港区、代表取締役：仲野真人、以下「クラフテッド ジャパン」）は、2026年2月6日よりクラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて特別会員を募集します。

■田町鮨 惠万（エヴァン）掲載ページ>> https://www.makuake.com/project/evan2/

2024年6月にオープンした生産者と消費者を繋ぐ新時代の寿司屋「田町鮨 惠万」

2023年に農林漁業分野の経営やビジネスマッチングをする株式会社食農夢創の代表である仲野真人が生産者との共創を目指して設立した(株)CRAFTED JAPANの第1号店「田町鮨 惠万」。

代表である仲野がこれまで構築してきた生産者ネットワークを活かし、「生産者と消費者を繋ぐ新時代の寿司屋」としてオープン前に実施したMakuakeのプロジェクトでは1,375万円の応援購入を集めることができました。

オープン前に実施したMakuakeのプロジェクト

2024年6月1日にオープンして以降、3か月半で食べログ3.5を突破、2025年2月に東京カレンダーの「オールインクルーシブ鮨」特集(https://tokyo-calendar.jp/article/28585)にトップ掲載、2025年4月に「Japan Brand Collection2025」掲載と破竹の勢いで展開してまいりました。

「生産者との共創」をコンセプトとする「田町鮨 惠万」では、握りの土台となるシャリのお米から世界の唯一の「惠万ブレンド」を使用し、握りのネタや一品料理の野菜、そして日本酒やドリンクに至るまで、全国の生産パートナーとの繋がりを大切にしております。

また、親方と板前の若きツインタワーが自ら産地を回り目利きした食材を毎日丁寧に仕込んでおり、握りと一品料理として交互に提供していくのは惠万ならではのオリジナルスタイルとなっております。

生産者との共創を続けるために「攻めの利上げ」に挑戦」！

ある日の握りある日の一品料理

ご来店いただいたお客様に生産者の想いの詰まった握りや料理、そしてドリンクを安心して飲んでいただきたという想いでオールインクルーシブ（飲み物込み）の明朗会計を続けてまいりました。

しかし、昨今の円安や物価高により飲食店にも原価高騰の波が押しせており、私達も企業努力を続けてきましたが限界に達しております。

設立の想いでもある「生産者との共創」を続けるために断腸の思いで「16,500円→18,000円」の値上げに踏み切ることにしました。しかし、ただ値上げするのではなく「攻めの利上げ」としてワンランク上のステージを目指すべくクラウドファンディングに挑戦することにしました。

返礼品にはお得な割引プランだけでなく厳選した生産者の特別セットも準備

全国の産地から取り寄せた食材こだわりの日本酒をオールインクルーシブで

今回のプロジェクトの返礼品には親方と板前のツインタワーが提供する惠万コースの割引プランだけでなく、昨年11月に事業承継をした岐阜県高山市の(有)農業法人飛騨高山麦酒の「飛騨高山麦酒」とのセットプランやリピーター割など複数のプランを用意しました。

お住まいの場所の関係でお店に来店されるのが難しい方にも、私達が大事にしている生産者の想いをお届けするために、今回のプロジェクト専用の通販リターン商品を全国の生産者パートナーに準備しております。

(株)CRADTED JAPAN 代表取締役 仲野 真人よりコメント

親方（右）と板前（左）の若きツインタワー厳選した返礼品セット

CRAFTED JAPANは「農林漁業者の販路の課題を解決したい」という想いで設立し、今では生産者を含む68名が株主となっており、まさに生産者との「共創」を具現化する会社となっております。また、昨年11月には後継者がいなかった岐阜県高山市にある(有)農業法人飛騨高山麦酒を事業承継するなど地方の課題解決にも取り組んでおります。

「田町鮨 惠万」は、これまで培ってきた生産者との強固な繋がりによる独自の仕入れ、徹底した品質へのこだわり、弊社の理念を体現する第1号店です。しかし、飲食業界は原価高騰により厳しい環境が続いております。そのインフレへの転換期に、戦略的に値上げを実施すべく今回のクラウドファンディングにも取り組んでおります。

CRAFTED JAPANは価値ある日本の食産業を守るため、生産者とともに食材の新たな価値を創り、日本の農林漁業を50年、100年先へとつなぐことを目指して挑戦を続けていきます。

店舗情報

屋号：『田町鮨 惠万（エヴァン）』

所在地：港区芝5丁目19番6号 ARISTO三田 1F

アクセス：JR「田町駅」より徒歩3分、都営浅草線・三田線「三田駅」より徒歩1分

営業時間：17:00～19:15 / 20:00～22:15（二部制）

席数：10席

電話番号：03-6722-0366

定休日：日曜、隔週月曜

支払い方法：現金、クレジットカード、QRコード決済

店舗WEBサイト： sushi-evan.com(http://sushi-evan.com)

店舗Instagram： https://www.instagram.com/evan_craftedjapan/

鮨店では珍しい栗の一枚板を使用したカウンター

Makuakeプロジェクト概要

お得な惠万コースや生産者パートナーの特別セット 他

プロジェクト期間：2026年2月6日（金）～2026年2月27日（金）

目標金額：300,000円

Makuake掲載ページ>> https://www.makuake.com/project/evan2/(https://www.makuake.com/project/evan2/)

会社概要

商号：株式会社CRAFTED JAPAN

代表者：代表取締役 仲野 真人

所在地：東京都港区芝5-19-6 ARISTO三田1階

設立：2023年10月

事業内容：CRADTED食材を取り扱う事業（飲食、小売、卸）、地域課題を解決する事業 等

WEBサイト：https://craftedjapan.co.jp/

関連会社

商 号：株式会社食農夢創

代表者：代表取締役 仲野 真人

所在地：神奈川県横浜市青葉区あざみ野4-18-32

設 立：2019年4月

事業内容：農林漁業者の経営支援、ビジネスマッチング、農業塾の講師、プラットフォームの運営、交流会の企画・運営 等

WEBサイト： https://shokunoumuso.jp

関連会社

商 号：有限会社農業法人飛騨高山麦酒

代表者：取締役 仲野 真人

所在地：岐阜県高山市松本町999

設 立：2019年4月

事業内容：飛騨高山麦酒の製造・販売