Bounce、都市型宿泊施設「SUMII Apartments」と提携開始

Bounce Japan 合同会社Bounce、都市型宿泊施設「SUMII Apartments」と提携開始

世界4,000都市・35,000拠点以上で展開する手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」を運営するBounce(https://ja.bounce.com/) Japan 合同会社（以下、Bounce）は、全国で都市型宿泊施設を展開する「SUMII Apartments」とのパートナーシップを開始いたしました。

本提携により、SUMII Apartments(https://www.livesumii.com/)を利用する国内外の旅行者は、チェックイン前やチェックアウト後の時間帯にBounce(https://ja.bounce.com/)の手荷物預かりサービスを活用し、荷物に縛られることなく観光や移動を楽しめるようになります。宿泊と移動をシームレスにつなぐことで、より自由度の高い滞在体験を提供します。

提携の背景と目的

訪日外国人旅行者の増加や滞在スタイルの多様化により、「チェックイン前後の荷物の置き場所」や「大きな荷物を持ったままの移動」は、多くの旅行者にとって共通の課題となっています。

SUMII Apartmentsは、都市の利便性と暮らすような快適さを兼ね備えた宿泊体験を提供しており、長期滞在や都市観光を目的とする旅行者から支持を集めています。一方、Bounce(https://ja.bounce.com/)は世界最大級の手荷物預かりネットワークとして、旅行中の移動や観光における荷物の不便を解消してきました。

今回の提携は、「快適な滞在空間」と「身軽な移動体験」を掛け合わせることで、旅行者の滞在価値をさらに高める、相互補完的なパートナーシップです。

本提携による取り組み

・SUMII Apartments宿泊者へのBounce(https://ja.bounce.com/)サービスの案内

・チェックイン前・チェックアウト後における手荷物預かりの活用

・滞在中の観光や移動を、荷物を気にせず楽しめる環境の提供

これにより、旅行者は限られた滞在時間を有効に活用でき、街や地域の魅力をより深く体験できるようになります。

CEOコメント（Bounce創業者 / CEO Cody Candee）

「SUMII Apartments様とのパートナーシップを通じて、都市滞在をより自由で快適なものにできることを嬉しく思います。SUMII Apartments様が提供する、暮らすように滞在できる宿泊体験と、Bounce(https://ja.bounce.com/)の手荷物預かりサービスは非常に親和性が高く、旅行者にとって大きな価値を生み出します。私たちは今後も、宿泊施設や地域の皆さまと連携しながら、荷物に縛られない滞在体験を広げていきたいと考えています。」

SUMII Appartmentsについて

SUMII Apartmentsは、東京を中心に都市型の家具付きアパートメントを提供する宿泊・滞在サービスです。短期から中長期まで柔軟に対応可能な滞在プランと、家具・家電・Wi-Fiを完備した「暮らすように滞在できる」空間を特徴としています。国内外の旅行者、ビジネス利用者、長期滞在者に向けて、都市の利便性と快適さを両立した滞在体験を提供しています。

公式サイト: https://www.livesumii.com/

Bounceについて

「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で手荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大級※の手荷物預かりプラットフォームです。

2019年に米国サンフランシスコで創業し、現在は世界4,000都市・35,000拠点以上に展開。日本国内では、東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)・福岡(https://ja.bounce.com/stores/fukuoka/UNUjY2)など650都市・5,000拠点以上でサービスを提供しています。予約から決済までスマートフォンで完結し、完全キャッシュレス・多言語対応・最大100万円補償付きで、観光・出張・長期滞在など幅広いシーンで利用されています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/

【会社概要】

会社名：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2019年

お問い合わせ：press-jp@bounce.com