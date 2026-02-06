アエラホーム、2028年開業の「三河安城交流拠点（アリーナ）」建設推進に向け寄附を実施

アエラホーム株式会社三河安城交流拠点完成予想図

「世代を超えて愛される暮らしを創る」を企業理念に掲げて、新築の注文住宅・規格住宅の販売やリフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業等を展開するアエラホーム株式会社（以下：アエラホーム 東京都千代田区／代表取締役社長 中島秀行）は、地域貢献活動の一環として、愛知県安城市に建設予定の「三河安城交流拠点（アリーナ）」の建設に対し、寄附を実施いたしました。

■地域社会と共に歩む、アエラホームの想い

アエラホームは「地域、そして社会への貢献」を掲げ、これまでも各地でスポーツ支援や地域振興に取り組んでまいりました。

今回、アエラホーム中京支社（一宮店、岐阜瑞穂店）が中心となり、地元コミュニティへの貢献と次世代へつながる豊かな地域社会の実現を目指し、建設募金団体への寄附を実施いたしました。

日頃より「高性能住宅」を通じて安心・安全な暮らしを提供するアエラホームとして、地域の防災拠点としての役割も担う本プロジェクトの理念は、自社の住まいづくりへの想いと深く共鳴するものです。

2028年10月の開業を目指して建設が進められている「三河安城交流拠点」は、プロバスケットボールチーム「シーホース三河」やバレーボールチーム「クインシーズ刈谷」のホームアリーナとなるだけでなく、防災拠点や地域交流の場としての役割も担います。

中京地区で一宮店、岐阜瑞穂店の２店舗を展開する中京支社は、地域に根ざした事業活動の一環として、この「夢をかたちにする」プロジェクトを支援することで、地域の皆さまが笑顔で集える場所づくりに貢献したいと考えております。

■「三河安城交流拠点」建設プロジェクト概要

施設名称：三河安城交流拠点（アリーナ）

建設主体：三河安城交流拠点建設募金団体

所在地：愛知県安城市（JR三河安城駅近隣）

予定時期：2028年3月竣工、10月開業予定

施設特徴：

・約5,000人収容のメインアリーナ

・最新の映像・音響・照明設備を備えたエンターテイメント空間

・地域の防災・災害対応拠点としての活用

・カフェや産直市場、コミュニティ活動を支えるコンコースの設置

■アエラホームについて

アエラホームは、「新しい暮らしの価値を創造することで、環境と人にやさしい未来を目指す」というパーパスのもと、外張W断熱工法を採用した高気密・高断熱・高遮熱住宅「クラージュ」「プレスト」等、省エネ性能が高く、住む人にも、地球環境にも優しい高性能住宅を提供しております。

2025年6月には創業62周年を迎え、地域に密着した住宅メーカーとしてこれからも事業展開を進めてまいります。

【会社概要】

■アエラホーム株式会社（https://www.aerahome.com）

所 在 地：東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビル2階（東京本社）

代 表 者：代表取締役社長 中島 秀行

事業内容：注文住宅・規格住宅の販売、リフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業など