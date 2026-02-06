参加者募集！六本木ヒルズにて、2月20日（金）開催！　ボードガバナンス最前線を、社外取締役を務めている一流講師陣から直接学ぶ「第2回 THE BOARDサミット」

トップリーダーが続々登壇！

株式会社イー・ウーマントップリーダーが集い、重要テーマを議論しながら熱気に包まれた「第1回 THE BOARD SUMMIT」の様子

東京証券取引所代表取締役社長 岩永守幸氏

トヨタ自動車株式会社社外取締役 藤沢久美氏

セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 山田メユミ氏

元世界銀行グループMIGA長官CEO 本田桂子氏

スズキ株式会社社外取締役 青山朝子氏

シブサワ・アンド・カンパニーCEO 渋澤健氏

ペイ・ガバナンス日本株式会社 代表 阿部直彦氏

テレビ東京ホールディングス社外取締役 佐々木かをり氏

他

豪華スピーカーが、「社外取締役の意義」「資本コストや株価を意識した経営の重要性」などをテーマに講演、ディスカッションを行い、日本企業の課題を明確にしながら参加者とともに考察していきます。

企業の、日本の未来を変える1日に、ぜひご参加ください！

コーポレートガバナンスがより一層重視される今、トップリーダーが集結する圧巻のプログラム。男性・女性経営者、人事の方もぜひご参加ください！

ガバナンスの重要性がますます高まる今、女性の独立社外取締役の「視点」に注目が集まっています。

「THE BOARDサミット」は、2024年に「日本初の女性役員サミット」として誕生。大きな反響を呼びました。このたび開催する第2回は、さらにパワフルに、より一層進化した内容で、「攻めのガバナンス」の本質について最前線のテーマで社外取締役を務める登壇者たちと議論します。

後半では立食ネットワーキングも開催。多様な視点で企業価値を最大化させるための実践的な知恵を共有していく、高密度な4時間です。

＜日時・会場＞

第2回 THE BOARDサミット

2026年2月20日（金）16:00-20:00 六本木ヒルズ

※参加費は、個人／法人により異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

＜ご参加いただける方＞

・女性取締役・監査役の方

・上記候補者の女性

・経営者・人事・取締役会事務局の男性、女性

・法人パートナー

プログラム詳細はこちら :https://theboard.women.co.jp/summit

＜ご参加いただく３つのメリット＞

１ 最先端のガバナンス知見を学べる！

資本コストや多様性など、今、取締役会が直面する重要テーマの核心を学べます。

２ 豪華登壇者。一流の「当事者」から直接学べる！

「誰から」学ぶかで意味が違います。一流登壇者たちから直接学ぶ贅沢な機会。

３ 高密度な人財ネットワーク！

ネットワーキングで出会い、学べる。THE BOARDの入会特典もあります。

第1回に参加された方からは、

「実践されている方ならではの課題意識が聞けた」

「自分がとてもエンパワーされた気がする」

「来てよかった！正解でした」などの喜びの声をいただいております。

プログラム詳細、参加お申し込みはこちら :https://theboard.women.co.jp/summit

【運営会社】

会社名：株式会社イー・ウーマン https://www.ewoman.jp/

THE BOARD公式サイト https://theboard.women.co.jp/

所在地：東京都港区南青山2-4-16

お問い合わせ：theboard@ewoman.co.jp

代表者：佐々木 かをり

設立：2000年3月27日

事業内容：ダイバーシティコンサルティング事業、 カンファレンス事業、 物販/プログラム提供