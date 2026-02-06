オーダーメイドの『KASHIYAMA』J1リーグ「横浜F・マリノス」の2026オフィシャルスーツを2月7日(土）から数量限定で販売

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、オーダーメイドの『KASHIYAMA』（https://kashiyama1927.jp）において、J1リーグ「横浜F・マリノス」の2026オフィシャルスーツを、2月7日（土）から全国のショップにて数量限定で販売します。

■『KASHIYAMA』公式ブランドサイト https://kashiyama1927.jp/

■『KASHIYAMA』公式インスタグラム https://www.instagram.com/kashiyama1927_official/

当社は、「横浜F・マリノス」とオフィシャルスポンサー契約を締結し2026年で４シーズン目を迎えます。今シーズンも引き続き、選手やスタッフ、チーム関係者が試合移動時や公式行事の際に着用するスーツを提供し、チームの躍進を支えていきます。

この度、J１百年構想リーグでの優勝を祈念し、2026オフィシャルスーツ（80,300円 税込）を販売します。

同スーツは、『KASHIYAMA』の高度なテーラリングを背景に、生地、フィット感、機能性において持てる技術の粋を尽くした一着です。チェック織柄がさりげなく入ったミディアムブルー生地を採用し、スリムなシルエットに仕上げました。動きやすくシワになりにくい機能性と、ビジネスの品格を両立させた「COMFORT（コンフォート）」モデルです。ジャケットの内側には、「横浜F・マリノス」のチームエンブレムを刺繍した織ネームを施し、ディテールにもこだわりました。

併せて、オリジナルモデルのネクタイとシャツも数量限定で販売します。ネクタイは、ネイビーのニットタイを採用し、大剣にチームカラーのトリコロールを配しました。シャツは、ホワイトのワイドカラー仕様で、シワになりにくくストレッチ性に優れた生地を用い、スマートなシルエットを保ちながらストレスのない快適な着心地を実現しています。

今後も『KASHIYAMA』は、スポーツチームのサポートを通じて、スポーツ振興と地域の活性化に貢献してまいります。

■「横浜F・マリノス」 2026オフィシャルスーツ概要

【発売日】 2月7日（土）

【販売店舗】 全国の『KASHIYAMA』ショップにて数量限定で販売

【店舗詳細URL】 https://kashiyama1927.jp/shop/

□オフィシャルスーツ

【デザイン】

ジャケット：シングル2つ釦、「横浜F・マリノス」のエンブレムが刺繍された織ネーム付

パンツ：ノータックの裾口シングル

カラー：ミディアムブルー

素材：ポリエステル68％、レーヨン29％、ポリウレタン3％

【販売価格】 \80,300（税込）

【商品説明】

『KASHIYAMA』の高度なテーラリングを背景に、生地、フィット感、機能性において持てる技術の粋を尽くした一着です。チェック織柄がさりげなく入ったミディアムブルー生地を採用し、スリムなシルエットに仕上げました。ジャケットの内側には、「横浜F・マリノス」のチームエンブレムを刺繍した織ネームを施し、ディテールにもこだわりました。

□オリジナルモデルネクタイ・シャツ

◇オリジナルモデルネクタイ

素材：シルク100％

価格：13,200円（税込）

【商品説明】

ネクタイは、ネイビーのニットタイを採用し、大剣にチームカラーのトリコロールを配しました。

◇オリジナルモデルシャツ

素材：綿50％、ポリエステル50％

価格：11,000円（税込）

【商品説明】

シャツは、ホワイトのワイドカラー仕様で、シワになりにくくストレッチ性に優れた生地を用い、スマートなシルエットを保ちながらストレスのない快適な着心地を実現しています。

■「横浜F・マリノス」について

「横浜F・マリノス」は、1972年に創部した日産自動車サッカー部を源流とするサッカークラブです。1992年、チーム名称を横浜マリノスに改称し、1993年から始まったJリーグのオリジナルメンバーとなりました。1999年には横浜フリューゲルスと合併し、現在の「横浜Ｆ・マリノス」が生まれました。

【横浜Ｆ・マリノス フィロソフィー】

MISSION：“喜怒哀楽”にあふれる豊かな体験を提供し続ける

VISION：人々や社会に“夢”と“活力”をもたらす存在になる

VALUE：“CHALLENGING”“TEAM PLAY”“FAIR ACTION”

CULTURE：勇敢、向上心、リスペクト、オープンマインド、リーダーシップ

【主な功績】

リーグ優勝回数：5回、リーグカップ優勝回数１回、天皇杯優勝回数7回、スーパーカップ優勝回数：1回

■『KASHIYAMA』とは

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある70以上の店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。

メンズではクラッシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォーマルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート4型、パンツ4型、ワンピース2型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

