「シナボンオンラインストア」期間限定OPEN！週ごとに数量限定商品を販売いたします。

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社（所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：村上悟郎）は、シナモンロール専門店「シナボン」のオンラインストアを期間限定でオープンします。

多くの皆さまからご好評をいただきました「シナボンオンラインストア」を、2026年2月13日（金）より開始いたします。定番の「シナボン」「ミニボン」「ミニピーカンボン」に加え、週ごとに数量限定商品が登場します。

オンラインストア限定で、「シナボンビッグプリントパーカー (ネイビー｜M/L/XL）」が登場。

内側は肌触りの良いパイル仕様、背面には存在感のある幅約30cmのシナボンを大胆にプリント。

店舗スタッフとおそろいで楽しめる、ファン必携の一着です。

また、人気オリジナルグッズのフォーク＆ナイフセットや波佐見焼シリーズなど、充実した商品ラインアップとなっております。

こだわり抜いた最高のシナモンロールをご自宅でお楽しみください。



■オンラインストアの概要

名称：シナボンオンラインストア

期間：2026年2月13日（金）0：00から 3月1日（日）23：59まで

URL：https://cinnabonshop.com/



□数量限定商品（無くなり次第終了）：

▪2月13日（金）より ミニモカチーノボン（6個入り）※冷凍便にてお届け

▪2月20日（金）より いちごミニボン（6個入り）※冷凍便にてお届け

▪2月27日（金）より ミニ生チョコボン（6個入り）※冷凍便にてお届け

□商品：

・シナボンクラシック（4個入り）※冷凍便にてお届け

・ミニボンクラシック（6個入り）※冷凍便にてお届け

・ミニピーカンボン（6個入り） ※冷凍便にてお届け

・シナボンビッグプリントパーカー（ネイビー｜M/L/XL）

・波佐見焼まるマグ

・波佐見焼マグ

・フォーク&ナイフセット

・波佐見焼プレート（18cm）

・波佐見焼ミニボンプレート（15cm）

・シアトルズベストコーヒーのコーヒー豆

・シアトルズベストコーヒーのドリップバッグ

※その他、お得なセット商品もご用意しております。



【シナボンについて】

アメリカ・シアトルで誕生し、世界56ヵ国約1,800店舗展開するシナモンロール専門店「シナボン」。こだわりのシナモンロールは、シナボンのためだけに特別に栽培・精製されたシナモン"マカラシナモン"を使用し、秘伝のレシピで作られる一度食べたら忘れられない魅惑のシナモンロールとして、世界中で愛されています。



【Cinnabon Official Web/SNS】

・WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon

・INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/