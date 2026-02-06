コマース事業に特化したAIエージェント「ecforce AI」、有償版を3月2日（月）より提供開始

株式会社SUPER STUDIO

AIコマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐、以下、SUPER STUDIO）は、2025年8月に提供を開始したコマース事業に特化したAIエージェント「ecforce AI」の有償版の提供を2026年3月2日（月）より開始することをお知らせいたします。それに先立ち、2026年2月6日（金）より、有償版のお申込み受付を開始いたします。なお、既存の機能については、一定の利用量まで無料で利用できる無償版として、引き続き提供を継続してまいります。

ecforce AI 有償版提供の背景

SUPER STUDIOは、2025年8月にecforce AIの無償提供を開始し、これまで多くのコマース事業者の業務効率化と意思決定の高度化を支援してまいりました。しかし、ecforce AIの活用が進む一方で、活用自体が属人化し、活用度や成果にばらつきが出ているのが実態です。また、複数のAIツール導入による判断基準の混在や、ショップ独自の運用ルール、ブランドの規範が反映されにくいといった課題も生じています。その結果、プロンプトの調整や内容の確認作業に多くの工数が割かれているケースも多くあります。

こうした個人最適のAI活用から脱却し、組織やチームとして一貫した成果と体現性を担保するためには、ショップやブランド独自の運用ルールや判断基準をAIエージェントに実装することが不可欠です。そこでSUPER STUDIOは、2025年8月に提供を開始したecforce AIの機能に加え、新たに、ショップ専用のAIエージェントの構築を可能にする、ecforce AIの有償版の提供を開始いたします。

ecforce AI 有償版の特長と主な機能

ecforce AI 有償版は、ショップ独自のナレッジや運用ルール、判断基準を反映した複数のAIエージェントの構築を可能にし、組織全体の業務の標準化と成果の再現性を実現します。業務担当者に依存しない高精度な回答生成により、安定した成果を生むだけでなく、権限管理など実務プロセスに則した高い安全性も担保することができます。

＜ecforce AI 有償版の特長＞

・担当者による精度のバラつきをゼロに

ブランドの理念や事業戦略に沿った判断基準をあらかじめ組み込むことで、経験やスキルを問わず、組織として統一された基準での施策の提案や意思決定を可能にします。

・AIを使い分け、実務の精度と速度を両立

最大5つまでのAIエージェントを管理でき、運用・施策検討・CS対応など、役割に応じた使い分けが可能です。タスクごとに最適化されたエージェントを呼び出すことで、指示の出し直しを減らし、業務フロー全体のスピードと再現性を高めます。

・業務別に品質とコストを最適化

複数のAIモデルから用途に応じて選択できます。精度が重要なクリエイティブ制作や意思決定支援には高性能モデルを、日常的な問い合わせやたたき台作成には低コストモデルを使い分けることで、品質とコストのバランスを最適化できます。

・継続的な更新でAI精度を向上

ブランド・ショップ独自のナレッジや運用ルールをプロンプトやテンプレートに反映し、チームの業務基準を統一。日々の実務に即したアップデートを重ねることで、AIエージェントの専門性と実用性を永続的に高めることが可能です。

＜ecforce AI 有償版の主な機能＞

ecforce AIの有償版では、新たに以下の機能が利用可能となります。

◼️AIエージェントカスタマイズ

・AIエージェントの管理（最大5つまで）

・AIモデルの選択（ChatGPT、Gemini、Claude）

・エージェント単位のシステムプロンプト管理

・AIネイティブ機能制御（画像生成・Web検索・FAQ）

・ecforce / ecforce cdp / ecforce bi / ecforce ma連携機能の制御

・プロンプトテンプレートの共有

◼️権限

・メンバー管理

・AIエージェントごとの権限管理

◼️利用量の管理

・期間別利用量・従量課金表示

・AIエージェント別利用分析

・AIモデル別利用分析

＜ecforce AI 有償版の料金体系＞

・ecforce AI 有償版のご利用には、月額費用に加え、AIモデルの利用量に応じた従量課金が発生します。

・従量課金はご利用いただいたAIモデルの入力および出力に応じて算出されます。

・複数のAIモデルから選択可能なため、用途に合わせた使い分けによってコストの最適化が可能です。

・従量課金の金額は、ご利用状況に応じて毎月変動します。最新の料金体系や詳細な条件については、お申し込み時に内容をご確認ください。

今後のecforce AIのご利用について

ecforce AI は、有償版提供後も、一定の利用量までは従量課金が発生しない範囲で無償版としてご利用いただけます。

＜注意事項＞

・ecforce AI 有償版のリリースに伴うシステム切替により、画面上のUIが変更となります。

・ecforce、ecforce cdp、ecforce bi、ecforce maを横断したチャット履歴統合に伴い、これまでのAIチャット履歴は一度削除されます。

・アップデート後、改めてサービス利用への同意が必要となります。

■お申し込み方法

ecforce AI 有償版のご利用については、2026年2月6日（金）よりお申し込みを受け付けております。

ecforce・ecforce cdpをご利用中の事業者様でecforce AI 有償版のご利用を希望される事業者様

ご利用を希望される方は、下記リンクをご覧ください。

▼ecforce AI 有償版 FAQ

https://support.ec-force.com/hc/ja/articles/54708558153369

▼ecforce AI 有償版 相談会

https://forms.gle/yjPWSo7uM4A738368

ecforce・ecforce cdp未導入事業者様

ご利用に際してはecforceあるいはecforce cdpの導入が必須となります。導入を希望される方は、Webフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。

▼各種問い合わせ先

Webフォーム

https://ec-force.com/contact/new

お電話

03-5759-6380

今後について

AI技術の進化により、個人の知見に依存したコマース運営は、組織的な標準化が可能な時代へと変化しました。SUPER STUDIOは、今後もAI-Readyなビジネス基盤の構築に取り組み、誰もが高度な事業推進を可能にする環境を提供することで、コマース事業者のさらなる成長を支援してまいります。

AIコマースプラットフォーム「ecforce」について

ecforceは、コマースDXの実現に向け、AI-Readyなシステム基盤を構築する「AIコマースプラットフォーム」です。AIなどの最先端の技術革新をいち早く取り入れ、コマースDXでビジネス全体を最適化することを目指します。マーケティングの最適化や販売チャネルの強化はもちろん、AI駆動型のデータ活用、業務改善、実行までコマースビジネスに特化した様々なプロダクトを提供しながら専門性の高い意思決定や創造的な取り組みに集中できる環境を生み出します。これにより、誰もが事業運営・推進ができる基盤を構築することで、「コト、モノにかかわる全ての人々の顧客体験を最大化する」というSUPER STUDIOのミッションを実現します。

詳細や、お申し込みは下記リンクをご参照ください。

https://ec-force.com/

SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

[資本金]

9,986,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業

[URL]

https://super-studio.jp/

