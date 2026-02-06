「トムとジェリー」コラボレーションを2月18日（水）より展開

タリーズコーヒージャパン株式会社


タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とのコラボレーションを2月18日（水）より期間限定で展開します。



1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。同じアメリカ発祥という共通点をもつ「トムとジェリー」とタリーズコーヒーは、2020 年より様々なコラボレーションアイテムを展開し、ご好評をいただいております。



今回のコラボレーションでは、“Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～”をテーマに、タリーズコーヒーの商品を通じて、お客様へ笑顔やワクワク感をお届けしてまいります。中でも限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、「トムとジェリー」の“ふたりでひとつ”の関係に重ねて考案したラテとミルクティーが登場します。限定デザインカップやグッズには、エプロンを付けたキャラクターたちがコーヒーを運ぶ様子や、コーヒータイムを楽しむ姿をデザインし、コラボレーションならではの世界観を表現しています。


春の訪れとともにタリーズコーヒーがお届けする、「トムとジェリー」との心弾むコラボレーションをお楽しみください。



◆コラボレーション特設サイトはこちら：https://www.tullys.co.jp/cpn/tomandjerry_spring_2026/



【ドリンク】




「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」　


（HOT/ICED）　Tallのみ：750円


ピーナッツバターのほどよい塩味とコクに、エスプレッソがマッチした香り高いラテ。ほんのり甘く香ばしい味わいに、サクサク食感のラスクがアクセントになっています。ラスクでホイップとピーナッツバターソースをすくってお召し上がりいただくのもおすすめです。



「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」


（HOT/ICED）　Tallのみ：750円


まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。紅茶の豊かな香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかなドリンクです。



■上記のドリンクと一緒に購入できる限定グッズも登場します。※数量限定のため、なくなり次第終了。


第1弾：2月18日（水）～


「トムとジェリー ミニトート」　880円


手のひらサイズでドリンクホルダーとしても使えるミニトートです。



※単品での購入はできません。


※2月18日（水）のみ、おひとり様2個までとさせていただきます。






第2弾：2月25日（水）～


「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」　990円


コーヒーを淹れるトムの姿と、ふわふわのしっぽがセットになったチャームです。



※単品での購入はできません。


※2月25日（水）のみ、おひとり様2個までとさせていただきます。






【フード】




「トムとジェリー パニーニ風カツサンド ～チーズ＆ラタトゥイユ～」　495円


ジェリーの大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだごちそうサンド。温めてお召し上がりいただくのもおすすめです。


「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」　320円


チーズになったトムたちをデザインしたユニークなパッケージのチーズスナック。濃厚なチーズフレーバーとカリカリ食感をお楽しみいただけます。



【グッズ・ビーンズ】




１．「トムとジェリー デイリーサコッシュ」　3,620円


シンプルなデザインで使い勝手のよいサコッシュ。内側には総柄プリントを施し、開くたびにワクワクさせてくれるアイテムです。



2．「トムとジェリー キャンバススクエアトート」　3,920円


おでかけやサブバッグにちょうどいいサイズのトートバッグ。外側・内側にそれぞれポケットが付いていて、機能性も抜群です。



3．「ベアフル(R) なりきりトムとジェリー」　2,400円/1個


タリーズのオリジナルキャラクター・ベアフル(R)が「トムとジェリー」のコスチュームを着たマスコット。コラボレーションならではの特別なアイテムをお楽しみください。



4．「トムとジェリー キャリーボトル」　3,850円


容量500mlとたっぷり入れることができ、ハンドル付きで持ち運びにも便利なステンレスボトル。


トム、ジェリー、タフィーがカフェの店員になったようなユニークなデザインを施しています。



5．「シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）」　1,390円


[テイスティングワード] Brown Sugar，Floral，Mild


マイルドで飲みやすく、程よいコクとブラウンシュガーのような甘みが特長のコーヒーを、お湯を注ぐだけで誰でも簡単にお楽しみいただけます。シングルサーブの絵柄は4種のうちランダムで2種、チャーム付きポーチに入れてお届けします。



6．「シングルサーブ マイルド101（8P箱）」　1,760円　


マイルド101の味わいを、トムが箱の形に変形したユニークなデザインのBOX入りでご用意しました。


マスコットやタリーズカードと一緒にギフトとしてもおすすめです。



7．「トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）」　1,890円


毎回ご好評をいただいているマグキャップ。今回はタフィーがホイップクリームにダイブしてしまった姿をフィギュアで表現しています。コーヒータイムをワクワク・笑顔にしてくれるアイテムです。



8．「トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール」　1,700円～　


（シリコンポケットシール700円/カードチャージ1,000円～）


トムが恋する猫のキャラクター・トゥーツをデザインにあしらったシリコン製のポケットシールと、チャージして繰り返し使えるタリーズカードのセットです。



※上記のうち一部商品は、タリーズ公式オンラインストアでも販売します。


タリーズ公式オンラインストア：https://shop.itoen.jp/tullyscoffee/index.html




【タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定グッズ】　


タリーズコーヒー 公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/



2月18日（水）11時発売


「トムとジェリー ポーチ付きチャーム」3,700円


カードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャーム。立体的な刺しゅうを施したカップ型のワッペンがポイントです。







【キャンペーン情報】


■Let’s Make Your “＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー”キャンペーン


公式Xからのキャンペーン投稿のURLをクリックして、あたりが出たら抽選で50名様にキャンペーン限定グッズをプレゼントします。



＜期間＞　2月6日（金）12:00～2月8日（日）23：59


＜参加手順＞


1．タリーズ公式X（@Tullys_jp）と、トムとジェリー公式X（@TomAndJerry_JP）をフォロー


2．キャンペーン投稿のURLをクリック


3．XアカウントのID認証後→抽選URLをクリック


詳しい内容はこちら：https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/02/26lets-make-your-tea-cp.html



■タリーズ公式アプリ トムとジェリー デジタルスタンプラリー


アプリ登録のタリーズカードで対象商品をご購入いただくと、ご来店毎にトムとジェリーオリジナルスタンプが貯まります。コンプリートした方の中から抽選で、14組（28名様）を「トムとジェリー」と一緒にコーヒーを楽しめる♪グリーティングイベントにご招待します。


＜スタンプ獲得期間＞


2026年2月18日（水）～3月10日（火）


詳しい内容はこちら：https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/02/tj26-app.html






TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)



※価格は全て税込みです。


※一部取扱いをしていない店舗がございます。


※画像はイメージです。



＜プレスリリースPDF＞


https://prtimes.jp/a/?f=d20545-534-d4a05172983e352b1b9027600432f474.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先


タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室


TEL：03-3268-8320


受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）


ホームページ：www.tullys.co.jp