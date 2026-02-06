「トムとジェリー」コラボレーションを2月18日（水）より展開

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とのコラボレーションを2月18日（水）より期間限定で展開します。

1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。同じアメリカ発祥という共通点をもつ「トムとジェリー」とタリーズコーヒーは、2020 年より様々なコラボレーションアイテムを展開し、ご好評をいただいております。

今回のコラボレーションでは、“Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～”をテーマに、タリーズコーヒーの商品を通じて、お客様へ笑顔やワクワク感をお届けしてまいります。中でも限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、「トムとジェリー」の“ふたりでひとつ”の関係に重ねて考案したラテとミルクティーが登場します。限定デザインカップやグッズには、エプロンを付けたキャラクターたちがコーヒーを運ぶ様子や、コーヒータイムを楽しむ姿をデザインし、コラボレーションならではの世界観を表現しています。

春の訪れとともにタリーズコーヒーがお届けする、「トムとジェリー」との心弾むコラボレーションをお楽しみください。

◆コラボレーション特設サイトはこちら：https://www.tullys.co.jp/cpn/tomandjerry_spring_2026/

【ドリンク】

画像右

「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」

（HOT/ICED） Tallのみ：750円

ピーナッツバターのほどよい塩味とコクに、エスプレッソがマッチした香り高いラテ。ほんのり甘く香ばしい味わいに、サクサク食感のラスクがアクセントになっています。ラスクでホイップとピーナッツバターソースをすくってお召し上がりいただくのもおすすめです。

画像左

「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」

（HOT/ICED） Tallのみ：750円

まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。紅茶の豊かな香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかなドリンクです。

■上記のドリンクと一緒に購入できる限定グッズも登場します。※数量限定のため、なくなり次第終了。

第1弾：2月18日（水）～

「トムとジェリー ミニトート」 880円

手のひらサイズでドリンクホルダーとしても使えるミニトートです。

※単品での購入はできません。

※2月18日（水）のみ、おひとり様2個までとさせていただきます。

第2弾：2月25日（水）～

「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」 990円

コーヒーを淹れるトムの姿と、ふわふわのしっぽがセットになったチャームです。

※単品での購入はできません。

※2月25日（水）のみ、おひとり様2個までとさせていただきます。

【フード】

画像左

「トムとジェリー パニーニ風カツサンド ～チーズ＆ラタトゥイユ～」 495円

ジェリーの大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだごちそうサンド。温めてお召し上がりいただくのもおすすめです。

画像右

「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」 320円

チーズになったトムたちをデザインしたユニークなパッケージのチーズスナック。濃厚なチーズフレーバーとカリカリ食感をお楽しみいただけます。

【グッズ・ビーンズ】

１．「トムとジェリー デイリーサコッシュ」 3,620円

シンプルなデザインで使い勝手のよいサコッシュ。内側には総柄プリントを施し、開くたびにワクワクさせてくれるアイテムです。

2．「トムとジェリー キャンバススクエアトート」 3,920円

おでかけやサブバッグにちょうどいいサイズのトートバッグ。外側・内側にそれぞれポケットが付いていて、機能性も抜群です。

3．「ベアフル(R) なりきりトムとジェリー」 2,400円/1個

タリーズのオリジナルキャラクター・ベアフル(R)が「トムとジェリー」のコスチュームを着たマスコット。コラボレーションならではの特別なアイテムをお楽しみください。

4．「トムとジェリー キャリーボトル」 3,850円

容量500mlとたっぷり入れることができ、ハンドル付きで持ち運びにも便利なステンレスボトル。

トム、ジェリー、タフィーがカフェの店員になったようなユニークなデザインを施しています。

5．「シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）」 1,390円

[テイスティングワード] Brown Sugar，Floral，Mild

マイルドで飲みやすく、程よいコクとブラウンシュガーのような甘みが特長のコーヒーを、お湯を注ぐだけで誰でも簡単にお楽しみいただけます。シングルサーブの絵柄は4種のうちランダムで2種、チャーム付きポーチに入れてお届けします。

6．「シングルサーブ マイルド101（8P箱）」 1,760円

マイルド101の味わいを、トムが箱の形に変形したユニークなデザインのBOX入りでご用意しました。

マスコットやタリーズカードと一緒にギフトとしてもおすすめです。

7．「トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）」 1,890円

毎回ご好評をいただいているマグキャップ。今回はタフィーがホイップクリームにダイブしてしまった姿をフィギュアで表現しています。コーヒータイムをワクワク・笑顔にしてくれるアイテムです。

8．「トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール」 1,700円～

（シリコンポケットシール700円/カードチャージ1,000円～）

トムが恋する猫のキャラクター・トゥーツをデザインにあしらったシリコン製のポケットシールと、チャージして繰り返し使えるタリーズカードのセットです。

※上記のうち一部商品は、タリーズ公式オンラインストアでも販売します。

タリーズ公式オンラインストア：https://shop.itoen.jp/tullyscoffee/index.html

【タリーズコーヒー 公式楽天市場店限定グッズ】

タリーズコーヒー 公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/

2月18日（水）11時発売

「トムとジェリー ポーチ付きチャーム」3,700円

カードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャーム。立体的な刺しゅうを施したカップ型のワッペンがポイントです。

【キャンペーン情報】

■Let’s Make Your “＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー”キャンペーン

公式Xからのキャンペーン投稿のURLをクリックして、あたりが出たら抽選で50名様にキャンペーン限定グッズをプレゼントします。

＜期間＞ 2月6日（金）12:00～2月8日（日）23：59

＜参加手順＞

1．タリーズ公式X（@Tullys_jp）と、トムとジェリー公式X（@TomAndJerry_JP）をフォロー

2．キャンペーン投稿のURLをクリック

3．XアカウントのID認証後→抽選URLをクリック

詳しい内容はこちら：https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/02/26lets-make-your-tea-cp.html

■タリーズ公式アプリ トムとジェリー デジタルスタンプラリー

アプリ登録のタリーズカードで対象商品をご購入いただくと、ご来店毎にトムとジェリーオリジナルスタンプが貯まります。コンプリートした方の中から抽選で、14組（28名様）を「トムとジェリー」と一緒にコーヒーを楽しめる♪グリーティングイベントにご招待します。

＜スタンプ獲得期間＞

2026年2月18日（水）～3月10日（火）

詳しい内容はこちら：https://www.tullys.co.jp/campaign/2026/02/tj26-app.html

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-534-d4a05172983e352b1b9027600432f474.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

ホームページ：www.tullys.co.jp