colleize会員50万ユーザー突破記念！4つのキャンペーンを同時開催

株式会社Brave group

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、株式会社Brave group100％子会社、以下「Smarprise」）が運営する公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize（コレイズ）」は、会員数が50万ユーザーを突破したことを記念し、4つのお得なキャンペーンを2月28日(土)正午まで開催しています。

■キャンペーン概要

いつもcolleizeをご利用いただき、ありがとうございます。Smarpriseは、“日本を代表するコンテンツ産業の架け橋になる”をパーパスに掲げ、2021年6月に「colleize（コレイズ）」をオープンしました。

これからも、皆さまにご愛用いただけるサービスを提供してまいります。

特設ページ :https://colleize.com/commemCampaign

１.50万ユーザー記念 colleize感謝SALE

50万ユーザーを記念し、「colleize感謝SALE」を開催中です。対象商品をご購入いただくと、colleizeポイントを最大80%還元します。人気グッズやコラボ商品をお得に購入できるチャンスです。

２.プレミアム会員 年会費100%ポイント還元

colleizeのプレミアム会員に入会すると、年会費相当の3,400ポイントをすぐにプレゼントします。

プレミアム会員は、送料が毎回無料、さらに購入額に応じてポイント10％還元の特典もございます。

プレミアム会員の詳細はこちら(https://colleize.com/premium)からご確認ください。

３.抽選で50名様に5,000ポイントプレゼント

colleizeでご注文いただいた方の中から、抽選で50名様に5,000ポイントをプレゼントします。

当選者の発表は、当選メールの送付をもって代えさせていただきます。

４.アプリダウンロードで500ポイントプレゼント

colleizeアプリをダウンロードし、新規会員登録またはログインすると、500ポイントをすぐにプレゼントします。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/colleize/id6751837953

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarprise.colleize

※colleizeポイントとは、colleizeのお買い物でご利用いただけるポイントです。(1ポイント=1円換算)

100ポイント単位から、colleizeすべての商品にご利用いただけます。

■colleize（コレイズ）とは

「colleize」は、人気アニメ・キャラクターを中心に幅広い商品を取りそろえる公式グッズ・公式ライセンス商品の専門ショップです。限定商品から大ヒット作、定番商品まで、合計35万点以上の商品を取り扱い、会員数は50万ユーザーを超えています。

（※2026年2月現在）

・HP：https://colleize.com/

・X：https://x.com/colleize/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健

・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company