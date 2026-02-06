朝日新聞コメントプラス、専門家15人が仲間入り

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長 CEO：角田克）は、朝日新聞のデジタル版で展開するコメント閲覧機能「コメントプラス」に、今月から新コメンテーター15人を迎えました。コメントプラスは最新ニュースとともに、専門家らの多様なコメントが読めるサービスです。今回は日米外交や日中関係の専門家、文化・文芸の分野からはアーティストの和田彩花さんや文筆家の伊藤亜和さんらが加わり、さらに多彩な視点をご提供します。また、8日に投開票される衆議院選挙を控え、政治・経済に詳しい識者も増えました。コメントプラスは開始から今年6月で丸5年。充実した新体制でより広く、深く、多彩な視点でニュースを読み解きます。

◆コメントプラス（最新コメント一覧）： https://www.asahi.com/comment/

◆コメンテーター一覧： https://www.asahi.com/comment/commentator/

上段＝杉田俊介、伊藤和子、島田貴仁、崔真淑、和田彩花、大庭三枝、森本あんり、梶原阿貴 下段＝高山義浩、杉山日那子、谷原つかさ、伊藤亜和、中島岳志、益尾知佐子、原武史 ※敬称略・順不同

このたび加わったのは、15人の皆さんです。

新コメンテーター（50音順、＝は専門分野）

伊藤亜和さん（文筆家）

伊藤和子さん（弁護士、人権NGO ヒューマンライツ・ナウ副理事長）

大庭三枝さん（神奈川大学教授＝国際関係論）

梶原阿貴さん（脚本家）

崔真淑さん（エコノミスト）

島田貴仁さん（滋賀大学教授＝犯罪予防・環境心理学）

杉田俊介さん（批評家）

杉山日那子さん（弁護士、カリフォルニア大学アーバイン校ロースクール国際司法クリニック実務家教員）

高山義浩さん（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科医師）

谷原つかささん（立命館大学准教授＝社会情報学）

中島岳志さん（東京科学大学教授＝政治学）

原武史さん（政治学者＝日本政治思想史）

益尾知佐子さん（九州大学大学院教授＝中国研究）

森本あんりさん（東京女子大学学長＝神学・宗教学・アメリカ研究）

和田彩花さん（ミュージシャン、文筆家）

コメントプラスの専門家はこれで110 人に。今後もさらに充実した多士済々の顔ぶれでニュースの世界をひろげます。

コメントプラスとは

朝日新聞「コメントプラス」は2021年6月にスタート。さまざまなジャンルに詳しい専門家たちのコメントが読める有料会員限定のサービスです。最新ニュースや話題の連載・企画記事に、背景をよみとく【解説】、記事とは異なる【視点】、問題解決のための【提案】をプラスしています。コメントをきっかけに様々な記事とであい、読者のみなさまが社会の課題を深く理解し、多様な視点が得られる場をつくります。

コメントプラスは朝日新聞のデジタル版の有料会員ならウェブ、アプリどちらでも全文ご覧になれます。コメント一覧ページ以外では、個々の見出しの近くに表示される吹き出しマークが目印です。

