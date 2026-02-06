【2月6日 お風呂の日】温浴施設利用者1,000人以上が「お風呂上がり・サウナ後に飲みたい」と選んだ“食物繊維がとれる水”

株式会社ドットミー

株式会社ドットミーが展開するCycle.me（サイクルミー）は、東京・大阪・愛知の人気温浴施設10ヶ所にて、「お風呂上がり・サウナ後に飲みたいドリンク」を選ぶ投票イベントを実施しました。

その結果、1,354人の投票参加者のうち、1,140人が「食物繊維がとれる水」に投票。「甘くないのでごくごく飲める。サウナ後もサウナ中も飲みたい！」「水分補給で食物繊維がとれるなんて、一石二鳥！」といった声が寄せられ、さっぱりとした味わいと、日常の水分補給シーンで無理なく食物繊維を取り入れられる点が評価されました。

東京・大阪・愛知の人気温浴施設10ヶ所で、「お風呂上がり・サウナ後に飲みたいドリンク」を選ぶ投票イベントを実施

サイクルミーは、お風呂上がりやサウナ後という飲用シーンに着目し、東京・大阪・愛知の人気温浴施設10ヶ所にて投票イベントを実施しました。

施設利用者に対し、その場で「お風呂上がり・サウナ後に飲みたいドリンク」として、「食物繊維がとれる水」と「ふつうの水※」のどちらを飲みたいかを選んでいただく形式で投票を行いました。

※ミネラルウォーター等

実施内容詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86969/table/79_1_4edc4363b62e91145796e606fb0c5150.jpg?v=202602061151 ]

お風呂上がり・サウナ後にごくごく飲める！「食物繊維がとれる水」とは

POINT

1. 水分補給で、レタス約1.5個分(*1)の食物繊維がとれる

ヘルスケアの現場で選ばれてきた食物繊維「グアー豆食物繊維」を採用。

発酵性が高く発酵速度が穏やかなのが特徴の、次世代食物繊維。

2. 甘くなく飲みやすい、すっきりとしたレモンの風味

ホテルのリフレッシュメントウォーターをイメージした、爽やかな飲み心地。

3. カラダにやさしい、カロリーゼロ（*2）

時間やシーンを選ばず、毎日の水分補給に取り入れていただけます。

(*1)レタスは1個300g（可食部）、食物繊維量1.1g/100gとして算出｜参考：日本食品標準成分表（八訂）増補2023年

(*2)5kcal/100ml未満を0kcalと表記しています

お風呂上がり・サウナ後の水分補給シーンに着目し、温浴施設での展開を拡大

近年、リフレッシュやコンディションづくりを目的に温浴施設を利用する人が増える中、お風呂上がり・サウナ後に選ばれる飲み物にも「ただの水分補給だけでなく、体にうれしいものを選びたい」という意識が高まりつつあります。

サイクルミーは、こうしたニーズに寄り添い、温浴施設での商品展開を進めるとともに、日常の延長線上にあるお風呂上がりのひとときに、「食物繊維がとれる水」という選択肢を提案してまいります。

【温浴施設コメント】「妙法湯（東京都）」柳澤様

湯あがりに多く選ばれたのは、ほのかなレモン風味の「食物繊維がとれる水」！

妙法湯のお客さんは、日々の生活や体のことを考え、機能性のある水を選びました。

それは「健康を意識する人がいる」という証。

お客さんの選択が広がっていくことに感心し、心から「食物繊維がとれる水」を応援しています。

Cycle.me

ブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業「株式会社ドットミー」が手掛ける食品ブランド。「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げ、必要な栄養を「おいしく」「手軽に」「前向きな気持ち」で取り入れられるインナーケア習慣をご提案しています。

