『原神』のキャラクターがデザインされたコーヒーカップが2月10日より数量限定でファミマに登場！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）が展開する「FAMIMA CAFE」において、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神(げんしん)』のキャラクターがデザインされた「FAMIMA CAFE」のカップを沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,000店にて、2026年2月10日（火）より数量限定で展開することをお知らせいたします。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

■人気キャラクター「パイモン」をはじめ4キャラクターが登場！

今回のキャンペーンでは、人気キャラクターの「パイモン」をはじめ、「嘉明（ガミン）」「胡桃（フータオ）」「香菱（シャンリン）」のオリジナル描きおろしイラストを「FAMIMA CAFE」ブレンドM・カフェラテMのカップにデザインしました。その他、ファミリーマート限定のコラボグッズや、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にてファミマ限定のブロマイドやポスター、ステッカーを販売します。

■ファミリーマート限定、『原神』デザインのコーヒーカップがFAMIMA CAFEに登場！

キャンペーン期間中、「FAMIMA CAFE」の一部のカップが、『原神』の人気キャラクターのオリジナルデザインになります。数量限定で、いつもと違うデザインをお楽しみいただけます。コラボカップのデザインは全4種類です。

【デザインカップ対象商品】Mサイズ（赤色カップ）：ブレンドM、カフェラテM

【展開開始日】2026年2月10日（火）から順次

【実施地域】全国 ※沖縄県を除く

※カップのデザインをお選びいただくことはできません。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※店舗により「FAMIMA CAFE」およびコラボカップを取り扱っていない場合があります。

※店舗によりコラボカップの展開時期が異なる場合がございます。

■ファミマ限定ブロマイドやポスターを「ファミマプリント」で発売！

■Mサイズ（4種） パイモン、嘉明（ガミン）、胡桃（フータオ）、香菱（シャンリン）

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、描きおろしの『原神』キービジュアルブロマイド・ポスターとSDキャラクターブロマイド、描きおろしSDキャラクターステッカーを発売いたします。

販売期間：2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59

【商品名】原神 コラボ描きおろしキービジュアル ブロマイド・ポスター

【仕様】L判・2L判：写真紙、ポスター：A4光沢紙

【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）、ポスター600円（税込）

【発売期間】2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】描きおろしキービジュアルを使用したブロマイド・ポスターです。

【商品名】原神 コラボ描きおろしブロマイド

【仕様】L判・2L判：写真紙

【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）

【発売期間】2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】全4種類からお好きなブロマイドを印刷できます。

【商品名】原神 コラボ描きおろしキャラクターステッカー

【仕様】2L判：シール紙

【価格】2L判500円（税込）

【発売期間】2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】描きおろしSDキャラクターを使用したステッカーです。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■ファミマ限定の『原神』オリジナルグッズが登場！

ファミリーマート一部店舗で、『原神』オリジナル商品を発売いたします。

販売期間：2026年2月13日（金）10:00～

販売店舗：ファミリーマート一部店舗 約2,500店

販売展開店舗情報などの詳細は特設ページ（https://fm-genshin-originalgoods2026.com/）にてご確認いただけます。

【商品名】原神 アクリルスタンドキーホルダー

【価格】1,200円（税込1,320円）

【発売日】2026年2月13日（金）10:00～

【種類数】全4種

【サイズ】

約H100ｍｍ×W120mm

本体：約H90mm×W76mm

台座：約H54mm×W54mm

※キャラクターによりサイズが異なります

【素材】

アクリル３ｍｍ厚、ボールチェーン（金属）

【内容】原神のキャラクターがデザインされたキーホルダーです。全4種の販売となります。

【商品名】原神 クリアファイル

【価格】400円（税込440円）

【発売日】2026年2月13日（金）10:00～

【種類数】 全5種 （集合・キャラ）

【サイズ】

A4

【材質】

PP

【内容】原神のキャラクターがデザインされたクリアファイルです。全5種の販売となります。

【商品名】原神 ステンレスサーモタンブラー 360ml

【価格】2,500円（税込2,750円）

【発売日】2026年2月13日（金）10:00～

【種類数】

全１種

【サイズ】

容量360ml

【材質】

ステンレス鋼

【内容】原神のキャラクターがデザインされたタンブラーです。全1種の販売となります。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

◆『原神』について

基本プレイ無料のオープンワールドRPG、『原神』。謎に包まれた「旅人」となって、美しいテイワット大陸で離れ離れになった兄妹を探す旅に出よう--

新バージョン「空月の歌」では、7つ目の地域「ナド・クライ」が開放。

それぞれ異なる文化を持つ広大な国々では、数々のキャラクターと出会うことができる。元素反応を駆使して戦い、テイワットの秘密を解き明かそう。

また『原神』では、PlayStation(R)5、 Xbox Series X|S、 PC、 Android 、iOSのクロスプラットフォームに対応しており、共通のデータセーブ機能やマルチプレイ機能を通じて、一人でも、友達と一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険を楽しむことができる。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後も、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めてまいります。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



(C) COGNOSPHERE

※「PlayStation」および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。