【ドライバー採用DX協業】CARRO JAPANとEISHIN、社会課題のドライバー不足解消に向けて業務提携を開始

【概要】

ソフトバンク株式会社とTrusty Cars Pte. Ltd.（CARRO）の合弁会社であるCARRO JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：朝枝 聡、以下「CARRO JAPAN」）と、株式会社EISHIN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：五十嵐 大士、以下「EISHIN」）は、深刻化するドライバー不足の解決に向けて業務提携を開始しました。

この取り組みは、物流業界やタクシー業界などで深刻化するドライバー不足の解消を目指して、両社が有する技術と業界知見を融合し、ドライバーの安定採用とスピーディーな事業運営を両立することを目的としています。



【背景】

近年、少子高齢化や労働環境の変化を背景に、物流やタクシー、社会福祉業界等において、ドライバー不足が深刻な課題となっています。このような状況の中、従来の採用手法や現場運営の在り方を見直し、業界全体で持続可能な人財雇用と安定的な事業運営を実現するための新たな取り組みが求められています。

CARRO JAPANは、ソフトバンク株式会社と、自動車業界が抱える課題をAI（人工知能）やIT（情報技術）を活用して解決するシンガポールのTrusty Cars Pte. Ltd.（CARRO）の合弁会社です。クルマをより多くの方に利用していただける未来を目指し、AIやITなどの先端テクノロジーを活用した車両のマッチングプラットフォーム事業をはじめ、日本国内における車両流通・車両関連ソリューションを提供しています。

EISHIN（https://hrcxcloud.com/)は、あらゆる採用課題を解決するべく、採用CX（Candidate Experience、候補者体験）を軸に企業様の採用支援を行っています。採用業界のNo.1パートナーを目指し、求人広告代理店事業はもちろんのこと、独自サービス採用CXクラウド、採用ピッチ資料や採用サイトなどのクリエイティブ制作、就職支援サービス「GOOD FOR JOB」の運営なども行っています。



【取り組み】

このパートナーシップを通じて、両社の強みを掛け合わせることで、企業の事業内容や現場特性を深く理解した上で、ドライバーをはじめとする人財採用の加速を実現し、最適解を導きます。この取り組みにより、企業ごとのニーズに即した人財のマッチングを可能とし、お客様の事業成長に貢献するとともに、ドライバー不足という社会課題の解決につながる新たな価値を創出します。





【今後の展望】

CARRO JAPANとEISHINは、このパートナーシップを起点に、企業のモビリティ活用と人財確保に関する課題解決を包括的に支援する体制の構築を目指します。今後は、この取り組みを通じて得られた知見を生かし、サービスの高度化や提供範囲の拡大を検討していくとともに、業界全体に共通するドライバー不足の解消に向け、持続可能な人財確保の仕組みづくりに貢献していきます。



【コメント】

CARRO JAPAN株式会社 代表取締役社長 朝枝 聡

物流やタクシー、社会福祉業界におけるドライバー不足は、深刻な社会課題です。このパートナーシップを通じて、CARRO JAPANが提供する法人向け車両マッチングやAXの知見と、EISHIN社の採用ノウハウを掛け合わせ、現場に即した実効性のある支援を実現していきます。さらに、業界全体の持続的な発展と社会課題の解決に貢献していきます。



株式会社EISHIN 代表取締役社長 五十嵐 大士

自動車領域の課題解決に強みを持つCARRO JAPANと連携できることを、大変心強く感じています。この取り組みでは、企業の現場特性を深く理解した上で、最適な人財マッチングと採用体験の向上を目指します。両社の強みを生かし、ドライバー不足という社会課題の解決に取り組んでいきます。



【会社概要】

CARRO JAPAN株式会社

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号 東京ポートシティ竹芝 WeWork 9階

代表者：代表取締役社長 朝枝 聡

設立 ：2022年6月3日

公式サイト：https://carrojapan.com/



株式会社EISHIN

所在地：東京都品川区上大崎三丁目14番35号山手ビル３階B区画

代表者：代表取締役社長 五十嵐 大士

設立 ：2020年1月15日

公式サイト：https://ei-shin.com/



