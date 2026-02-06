『Piaキャロットへようこそ!!3』オンラインくじが2月6日（金）より発売！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじフリーク」にてゲーム『Piaキャロットへようこそ!!3』オンラインくじを、2026年2月6日（金）10時より販売します。

藤宮博也 氏による新規描き下ろしイラストを起用した抱き枕カバーやジオラマアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない豪華な商品が登場！！

ゲームにユーザー意見を反映する為、13種類の候補から制服を選ぶコスチュームコンテストが行われ、3種が採用されました。そのうちのひとつが今回のテーマぱろぱろ制服です。

長きにわたりファンを魅了し続ける伝説のシリーズ作品――

そんな『Piaキャロットへようこそ!!3』の世界を、ぜひグッズでもお楽しみください。

『Piaキャロットへようこそ!!3』オンラインくじ 概要

販売期間：2月6日(金)10:00～3月13日(金)17:59

販売価格：1回 880円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujifreak.com/lp/pia3kuji/

(C)F&C・FC02/SLP (C)FANDC.CO.JP

▼賞品ラインナップ

(ハート)A賞：抱き枕カバー（全1種）

約H1500×W500mm

(ハート)B賞：ジオラマアクリルスタンド（全5種）

背景：約H85.7×W130mm キャラ：約H86mm×W80mm 台座：H30mm×W130mm

(ハート)C賞：ミニアクリルスタンド（全9種）

約W59×H48mm 台座：約φ 30mm

(ハート)D賞：アクリルキーホルダー（全9種）

約W59×H49mm

(ハート)E賞：ブロマイド（1セット2枚 全18種）

L判サイズ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。

※掲載されている画像は一部となります。

※キャラクターによりサイズが異なります。

※白モザイクはデザインの一部になります。

ただし「SECRET」表記で隠してある部分は、セクシーな表現がある為、購入ページにて実際のイメージをご確認ください。

『Piaキャロットへようこそ!!3』とは

人気シリーズ「Piaキャロットへようこそ!!2」から1年後を舞台とした、恋愛シミュレーションゲームです。

シリーズ初海沿いの観光地にオープンした4号店を舞台に、恋にバイトに大忙しの夏休み！

公式HP：https://fandc.co.jp/pia3_and_canvas/

公式X：https://x.com/FANDC_Staff

▼「くじフリーク」とは

『みんなの「スキ」をくすぐる』がコンセプトのハズレなしのオンラインくじサービスです♪

くじフリークサイト：https://kujifreak.com/

▼最新情報はXでチェック！

最新情報はこちらの公式アカウントからお届けします♪

公式X：https://x.com/kuji_freak

▼商品に関するお問い合わせはこちら

くじフリークお問い合わせ：https://kujifreak.com/contact/

▼会社情報

株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/

トゥーヴァージンズグループ公式HP：https://twovirgins-group.com/