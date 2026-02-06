『Piaキャロットへようこそ!!3』オンラインくじが2月6日（金）より発売！

株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤　勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじフリーク」にてゲーム『Piaキャロットへようこそ!!3』オンラインくじを、2026年2月6日（金）10時より販売します。




藤宮博也 氏による新規描き下ろしイラストを起用した抱き枕カバーやジオラマアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない豪華な商品が登場！！


ゲームにユーザー意見を反映する為、13種類の候補から制服を選ぶコスチュームコンテストが行われ、3種が採用されました。そのうちのひとつが今回のテーマぱろぱろ制服です。


長きにわたりファンを魅了し続ける伝説のシリーズ作品――


そんな『Piaキャロットへようこそ!!3』の世界を、ぜひグッズでもお楽しみください。


『Piaキャロットへようこそ!!3』オンラインくじ 概要


販売期間：2月6日(金)10:00～3月13日(金)17:59


販売価格：1回 880円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujifreak.com/lp/pia3kuji/


(C)F&C・FC02/SLP (C)FANDC.CO.JP



▼賞品ラインナップ


(ハート)A賞：抱き枕カバー（全1種）



約H1500×W500mm



(ハート)B賞：ジオラマアクリルスタンド（全5種）



背景：約H85.7×W130mm キャラ：約H86mm×W80mm 台座：H30mm×W130mm



(ハート)C賞：ミニアクリルスタンド（全9種）



約W59×H48mm 台座：約φ 30mm



(ハート)D賞：アクリルキーホルダー（全9種）



約W59×H49mm



(ハート)E賞：ブロマイド（1セット2枚　全18種）



L判サイズ



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。


※掲載されている画像は一部となります。


※キャラクターによりサイズが異なります。


※白モザイクはデザインの一部になります。


　ただし「SECRET」表記で隠してある部分は、セクシーな表現がある為、購入ページにて実際のイメージをご確認ください。


『Piaキャロットへようこそ!!3』とは


人気シリーズ「Piaキャロットへようこそ!!2」から1年後を舞台とした、恋愛シミュレーションゲームです。


シリーズ初海沿いの観光地にオープンした4号店を舞台に、恋にバイトに大忙しの夏休み！



公式HP：https://fandc.co.jp/pia3_and_canvas/


公式X：https://x.com/FANDC_Staff



▼「くじフリーク」とは


『みんなの「スキ」をくすぐる』がコンセプトのハズレなしのオンラインくじサービスです♪


くじフリークサイト：https://kujifreak.com/


▼最新情報はXでチェック！


最新情報はこちらの公式アカウントからお届けします♪


公式X：https://x.com/kuji_freak


▼商品に関するお問い合わせはこちら


くじフリークお問い合わせ：https://kujifreak.com/contact/


▼会社情報


株式会社サトクリフ：https://sutcliffe.jp/


トゥーヴァージンズグループ公式HP：https://twovirgins-group.com/