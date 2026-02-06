元Google Cloud・Auth0日本事業統括の大須賀利一氏が、株式会社Parkour Japanの執行役員CROに就任。

株式会社Parkour Japan

企業のデータ利活用支援を行う株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）はGoogle CloudやAuth0などで事業成長を牽引してきた大須賀利一（おおすが としかず）氏を執行役員CRO（Chief Revenue Officer）として招聘したことをお知らせします。大須賀氏の就任により、データドリブンな組織変革とAI活用を支援する事業体制を強化してまいります。

■ 就任の背景と目的

AI時代の企業成長には、データを組織の意思決定の中心に据える文化が不可欠です。 大須賀氏は外資系テクノロジー企業において事業をゼロから立ち上げ、市場の拡大をリードしてきました。 同氏の知見を取り入れることで、当社の支援体制をより強固なものにし、日本企業における自律的なデータドリブン経営の実現を加速させます。

■ 大須賀 利一氏 経歴

Sun Microsystems、Google、Auth0などの外資系テクノロジー企業の最前線で25年以上にわたり事業を牽引。Googleでは日本市場の担当ビジネスをゼロから年商1億ドル規模へ成長させ、Auth0では日本法人のカントリーマネージャーとして、短期間で組織を倍増、売上を3倍に拡大。戦略立案から実行まで一貫して事業成長を推進した後、独立事業を立ち上げ、海外企業の日本市場参入や国内ベンチャー企業の成長を支援。今後はParkour JapanにてCROを務め、AI時代における企業の成長を支えるワークショップ、導入支援、コンサルティング事業を統括する。

■ 就任にあたってのコメント

株式会社Parkour Japan 執行役員 CRO 大須賀 利一

「これまでのキャリアを通じて、テクノロジーは人の体験や可能性を拡張する力を持つと実感してきました。特にAIの進展はそのスピードを大きく加速させ、企業や働き方のあり方を根本から変えつつあります。AIを前提としたAgentic Enterprise（自律型企業）*への転換を支援し、『データをまんなかに。人と組織を強くする』というParkour Japanのミッションに深く共感し、このたび参画することとなりました。テクノロジーとビジネスの融合を通じて、AI時代における持続的な成長と前向きな変化を、多くの企業や人に届けていきたいと考えています。」

*AIが自律的に判断・実行を支援する企業形態





株式会社Parkour Japan 代表取締役 CEO 溝橋 正輝

「AIが前提となる時代、企業の競争力を分けるのはツール導入ではなく、意思決定の中心にデータがある状態を、組織として当たり前にできるかどうかです。Google Cloud・Auth0で日本事業をゼロから伸ばし続けてきた大須賀利一さんをCROとして迎えられることを、大変心強く感じています。Parkour Japanのミッションのもと、Agentic Enterpriseへの転換を現場で動くレベルまで支援していきます。」

■ 株式会社Parkour Japanについて

当社はデータの利活用に関する教育、トレーニング、技術支援サービスを専門に提供しています。2026年1月時点で、200社・2,500名以上の参加者が体験型ワークショップを通じて学びを深めました。「Data Quest」などの伴走型プログラムを提供し、組織全体のデータリテラシー向上を支援します。 テクノロジーと教育の両面から、公正な意思決定が行われる心理的安全性の高い組織づくりを推進します。

【会社概要】

会社名：株式会社Parkour Japan

所在地：東京都世田谷区北沢2丁目11-15 ミカン下北沢A街区 4F

代表者：代表取締役 溝橋 正輝

設立： 2023年6月30日

URL： https://parkourjapan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Parkour Japan 広報担当 E-mail：n.uehara@parkourjapan.com



