バレンタイン　ギフト袋　巾着袋 OEM　フルカラー印刷　ノベルティ 小ロット即納　オリジナル名入れ　2026年春新作　2月14日により　本格展開

写真拡大 (全20枚)

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにフルカラー印刷巾着卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。



日本口座あり、ドアtoドア配達　10日間オリジナル印刷即納　激安　名入れ印刷可　ネームタグ縫い付け対応　激安工場から直販　ノベルティ　アパレル業者、広告代理店、問屋・卸売業者、流通・小売業者　オリジナル名入れ



　巾着袋　ギフト袋　ノベルティ ギフト包装のショッパーとしても大活躍する巾着　



すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷


弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。




弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT　GX4　TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat　Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto



【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】
義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.
URL:https://ytbra.com
担当：ハン


LINE:yiwuyuuto


09012323316
E-mail: info@yuuto-japan.com