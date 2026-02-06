英文読解速度を「可視化→共有」で継続を後押し - 英検(R)WPM計測テストにXシェア機能

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、英文読解速度を測定できる「WPM計測テスト」に、X（旧Twitter）へ結果を共有できる「Xシェア」機能を追加しました。2026年2月6日より提供開始します。

本機能は、WPMテスト履歴画面に表示される「直近3回平均」の結果画像を、Xの投稿画面へスムーズに共有できるようにするものです。投稿文は自動入力され、ユーザーは必要に応じて編集できます。

▼WPM計測テスト

https://apps.studystudio.jp/wpm-test

WPMを計測してみる :https://apps.studystudio.jp/wpm-test

【１】アップデート概要：WPMテスト履歴に「Xでシェア」導線を追加

スタスタAppsのWPM計測テストでは、これまで計測結果を「画像として保存」する機能を提供してきました。

今回、履歴画面に「Xでシェア」ボタンを追加し、投稿文（直近3回平均WPM・英文難易度・URL・ハッシュタグ等）が自動入力された状態で、Xの投稿画面へ進めるようになりました。

※Xへ投稿する際は、結果画像を添付して投稿してください（投稿文内の案内に沿って操作できます）。

WPMテストの結果をXでシェアできる

【２】「直近3回平均」をシェア対象にした理由：ブレを減らし、実力の目安として共有しやすく

読解速度は1回の計測だけではコンディションや問題との相性でブレやすいため、スタスタAppsでは「直近3回平均」をスコア表示の中心にしています。

そのため、Xシェアは「直近3回平均」が表示される履歴画面にのみ設置しており、3回の計測が完了してから利用できます。

また、計測回数が3回未満の場合、結果画像には「（暫定）」と表示されます。

（※3回未満でも結果画像の保存は可能ですが、履歴画面にXシェアボタンは表示されません。画像を保存してご自身でXから投稿することは可能です。）

【３】ニックネーム入りで共有：学習の可視化と継続を後押し

共有される結果画像には、マイページで設定できるニックネームが表示されます。

ニックネームが未設定の場合は「あなたの英文読解速度」と表示されます。

学習成果を“見える形”で残し、共有しやすくすることで、学習の継続やモチベーション維持を後押しします。

【４】利用方法（Xシェア）

ニックネーム入りで表示されるWPMテストの結果

Step 1：WPM計測テストを実施（3回以上）

Step 2：履歴画面で「結果を画像として保存」または「Xでシェア」を選択

Step 3：Xの投稿画面で、投稿文を確認（必要に応じて編集）し、結果画像を添付して投稿

※ニックネームはマイページで設定できます。

【５】WPM計測テストとは（機能の全体像）

WPM（Words Per Minute）は、英文を1分あたり何語読めるかを示す指標で、長文読解の時間配分を考えるうえでの目安になります。

スタスタAppsのWPM計測テストは、英検(R)受験生向けに以下の仕様で提供しています。

- 対応級（英文難易度）：1級／準1級／2級／準2級／3級の5区分- 各区分100問を収録- 英文を読んだ後に設問へ進むと英文を参照できないため、内容理解を前提に読解速度を計測- 正解した場合のみWPMが表示され、記録として残ります- 直近3回平均をスコア表示の中心とし、学習の目安として活用できます

累計のWPM計測回数は17,092回、利用者数は4,577人となっています。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE 英検運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp/contents/live_eiken

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上