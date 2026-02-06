シリーズA1資金調達を実施し、日米でのがんスクリーニング血液検査の社会実装を加速

コウソミル株式会社

コウソミル株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：鏡味優、以下、当社）は、リード投資家であるデライト・ベンチャーズに加え、新規投資家としてアニマルスピリッツ、ごうぎんキャピタル、既存投資家としてANRI、グリーンコア株式会社を引受先とするシリーズA1資金調達を実施しました。

これにより、独自の1分子計測リキッドバイオプシー技術を用いたがんスクリーニング血液検査の研究開発と社会実装を、日本及び米国で加速して参ります。

資金調達の背景

当社は、東京大学大学院薬学系研究科 小松徹 准教授の酵素活性の蛍光検出技術と理化学研究所 渡邉力也 主任研究員の1分子計測技術を組み合わせた、血中の酵素活性を1分子レベルの超高感度で解析する独自の「1分子計測リキッドバイオプシー」技術（以下、本技術）を用いて、疾患の診断技術の開発を行うアカデミア発スタートアップ企業です。

当社では本技術を応用し、膵癌の早期発見を目的としたスクリーニング血液検査「エンゼバー(R)すい臓がん」（以下、本検査）の開発を進めています。

前回の資金調達以降、当社は本検査の開発と事業化を着実に前進させてきました。国内外の血液検体を用いたバイオマーカー探索研究と臨床研究を通じて、膵癌スクリーニング検査として国内での提供を開始するにあたり十分な検査性能が確認され、その成果を踏まえ2025年7月より株式会社ビー・エム・エルを通じた検査受託を開始しました。

現在、本検査は約1万例規模で性能を前向きに評価する臨床研究（研究代表者：花田敬士, UMIN試験ID: UMIN000059647(https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000068160)）に使用されています。また、本検査の承認申請を見据えて体外診断用医薬品の製造販売業許可を取得しました。

さらに、米国の学術集会において研究成果を発表するとともに、米国食品医薬品局（FDA）との相談を実施し、日本のみならず米国市場への展開を目指した開発を進めています。

今回調達した資金は、「エンゼバー(R)すい臓がん」のPMDAへの承認申請を見据えた臨床開発・申請準備に加え、米国用の研究開発・臨床開発・事業開発体制の構築に活用する予定です。当社は、がんの早期発見を実現する診断技術の社会実装に向け、次の成長フェーズを見据えた取り組みを進めるとともに、今後の事業進展に応じた追加的な資金調達も視野に入れ、事業を進めてまいります。

投資家からのコメント

デライト・ベンチャーズ Managing Partner 南場 智子 氏 / Principal 芝原 直也 氏

コウソミルのシリーズAラウンドに参画できたことを、大変嬉しく思っています。コウソミルは、がんの早期検知というその後の治療選択やQOLを大きく左右する重要な領域において、既存の手法では捉えきれなかった初期ステージのがんを高精度に検出する取り組みを進めています。アカデミアおよび製薬業界で実績を積んだ、グローバル展開を見据えたチームがその実行を担っており、同社のビジョンと高い社会実装力に強く共感しております。今後多様ながん種への応用やグローバルでの展開を通じて、より多くの人が適切な治療選択にアクセスできる世界の実現に向け、同社の挑戦に伴走できることを大変光栄に思います。

アニマルスピリッツ 代表パートナー 朝倉 祐介 氏 / ベンチャーキャピタリスト 星野 怜生 氏

コウソミルは、表現型に近い情報である酵素活性を分子レベルで単離し計測できる独自技術を有しています。膵臓がんを皮切りに、この技術基盤は多様な疾患への応用が可能であり、従来は捉えられなかったバイオマーカーの創出を通じて、早期診断の可能性を大きく拡げていくものと期待しています。

ごうぎんキャピタル 代表取締役社長 井田 修一 氏

わずか1滴の血液から膵がんの早期発見を期待できる「1分子計測リキッドバイオプシー」技術と、鏡味CEOをはじめとしたメンバーの皆様の力強いビジョンや行動力に深く感銘を受け、今回の出資を決定いたしました。コウソミル社が掲げる「誰もが病に悩まず、自分らしく生きる世界の実現」に向け、今後も山陰合同銀行グループ一体となって応援してまいります。

ANRI General Partner 宮崎 勇典 氏

Cosomilさんは、東京大学で開発された革新的な1分子酵素活性計測技術を事業化しており、ANRIはJST-STARTプログラムからご一緒させて頂いております。そこから一貫して、膵臓がんを含めた早期診断の世界を実現するために真摯に着実に進めてこられてきました。日本発でグローバルに、そして、がんに悩む患者さんらの助けとなるソリューションをCosomilのチームが届けてくれると信じています！デライトさんら新しい支援者と共に、彼らの大きな挑戦をこれからも支援させて頂きたいと思います！

グリーンコア株式会社 代表取締役 本庄 竜介 氏

最初はコウソミル社の「チーム力」「技術力」「ビジョン」に魅了され投資をさせて頂きました。その後2年強期待は裏切られることは無く着実にビジョンを形にしていく実行力には非常に感銘を受けております。同時に臨床の先生方を始めとした多くの関係者たちを巻き込んでいく力にもとても感心をしていて、難病のすい臓がん治療の飛躍に大きく貢献するであろう姿に今からワクワクしています。

当社 代表取締役 鏡味 優からのコメント

シリーズA1資金調達を実施できたことを大変嬉しく思います。研究開発を起点とする当社の取り組みが、前向き臨床研究や承認申請など、いよいよ社会実装段階に入ってきました。今回出資いただいた資金と当社のメンバー一人ひとりが積み重ねてきた努力を力に、検査の承認取得とグローバル展開に向けた挑戦を進めていきます。

コウソミル株式会社について

コウソミル株式会社は、東京大学大学院薬学系研究科 小松徹 准教授の酵素活性の蛍光検出技術と理化学研究所 渡邉力也 主任研究員の1分子計測技術を組み合わせた、血中の酵素活性を1分子レベルの超高感度で解析する独自の「1分子計測リキッドバイオプシー」技術を用いた疾患の診断技術の開発を行うスタートアップ企業です。科学技術振興機構 大学発新産業創出プログラム（JST START）の支援を経て2022年に設立されました。2023年8月にNEDO・JST主催の「大学発ベンチャー表彰 2023」において「科学技術振興機構理事長賞」を受賞し、2024年4月よりNEDOディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業（DTSU）STSフェーズに採択されています。



会社概要

会社名 ：コウソミル株式会社

本社所在地 ：東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ215

代表者 ：代表取締役 鏡味 優

設立 ：2022年4月

URL ：https://cosomil.com/

本件に関するお問い合わせ先

コウソミル株式会社 広報担当

URL：https://cosomil.com/contact/