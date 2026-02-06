【無償提供開始】ChatGPTの“忖度”を止めて、意思決定の精度を上げる「辛口アドバイザープロンプト」公開｜最強のビジネスパートナー化3ステップ（チャット／プロジェクト／カスタム指示）

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、Webメディア『あなたのAI顧問』にて、ChatGPTの回答が“褒め中心”になりやすい課題に対して、意思決定の精度を上げる「忖度させないプロンプト」をはじめ、目的別に使い分けるための設定手順（チャット／プロジェクト／カスタム指示）をまとめた実務テンプレートの無償提供を開始しました。

本テンプレートは、ビジネスの戦略立案・新規企画・施策の壁打ち等で必要となる「厳密な前提検証」「盲点の指摘」「機会費用の言語化」「優先順位付きの次の一手」を、ChatGPTから引き出すことを目的としています。

背景｜「AIが使える」と「AIで意思決定が強くなる」の間にある壁

生成AIの活用が広がる一方で、実務の相談では次のような状態が起こりがちです。

- どんな案にも肯定が返り、改善点の抽出が弱い- “それっぽい正解”で納得してしまい、前提の点検が抜ける- 厳しい意見が出ず、結果として意思決定が甘くなる

これはツールの性能だけでなく、AIが対話を円滑にするために“角を立てない”方向に寄りやすい設計であることも影響します。海外の実務コミュニティでも「AIの過度な肯定が壁打ちの質を下げる」という論点はたびたび議論されており、AIを“便利な相槌役”から“監査役”へ切り替える設計が求められています。

無償提供する内容｜「忖度停止」を再現できる3ステップ

本テンプレートでは、以下3つの導入方法を、スクリーンショット付きで解説しています。

NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山 結音 コメント

- 最短：チャット冒頭で貼る（その場で辛口化）新規チャットの冒頭で、コピペ用プロンプトを送信するだけで、AIのスタンスを切り替えます。- 使い分け：プロジェクト機能で「辛口PJ」を作る普段は通常運用、壁打ちだけ辛口運用など、目的別の切り替えを前提にした設計です。- 常時：カスタム指示で“デフォルト辛口”にするすべての対話を「意思決定の精度を上げるモード」に固定したい方向けに、カスタム指示への設定手順も提供します。

AI活用で成果が出ない原因は、ツールの性能よりも「使い方の設計」にあります。特に戦略や企画の壁打ちは、肯定されて終わると意思決定が甘くなる。必要なのは、耳が痛い指摘を含めて、前提を洗い直し、盲点を潰し、次の一手を決めることです。

今回無償提供するのは、ChatGPTを“優しい相槌役”ではなく、意思決定の精度を上げるための“監査役”として機能させるためのテンプレートです。現場で使えなきゃ意味がない。AIを業務フローと意思決定に入れて、成果につながる形に落とし込むための知見を、これからも提供していきます。

提供先（無償）

実務テンプレート（プロンプト）：https://ai-advisors.jp/media/ai-knowledge/chatgpt-honest-prompt/

Webメディア『あなたのAI顧問』：https://ai-advisors.jp/

お問い合わせ／AI顧問の相談：お問い合わせはこちらから(https://script.google.com/macros/s/AKfycbxIUfJesCOaGoeHrfGlhof_TKXVBU_da-mXhaPEWXY6_RqKLh4aJcFw02y9UgYl8AwV/exec)

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役社長 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業