アンドエル株式会社、「スポーツエールカンパニー2026」に認定

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史）は、従業員の健康増進に向けてスポーツ活動を積極的に支援している企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されましたことをお知らせいたします。

「スポーツエールカンパニー」とは

「スポーツエールカンパニー」は、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取組みを実施している企業を、スポーツ庁が認定する制度です。働く世代のスポーツ実施率向上や、企業における健康づくりの更なる推進を目的としています。

（参考）

https://sportinlife.go.jp/sports_yell_company/

アンドエルの取り組み

当社は、「あらゆる挑戦に、安堵を。」をミッションに、挑戦するすべての人に健康と成長の機会を届けるヘルスケアスタートアップとして、従業員の健康を最優先に考え、提携するパーソナルトレーニングジムのトレーナーを職場に招いた「職場でできるストレッチ・エクササイズ」指導や、「一駅歩く運動」「上下2階分までは階段使用運動」など、スポーツを通じた健康づくりにも積極的に取り組んでいます。

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※追加オプションとなります。