株式会社RESORT、Dotdigitalの日本初「プラチナパートナー」に認定

このたび、株式会社RESORT（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：石川 森生、以下「RESORT」）は、 Dotdigitalのパートナーにおける日本初の「プラチナパートナー」に認定されました。

プラチナパートナーとは

「プラチナパートナー」認定は、卓越した実績を上げ、同プラットフォームを最大限に活用した革新的なサービスを提供する、ごく少数のパートナー企業のみに授与される称号です。 今回の認定は、私たちが市場やクライアントのニーズを深く理解し、グローバルな視点で顧客体験を進化させてきたことへの評価であると受け止めています。今後も高度なマーケティング戦略の立案・実行を通じて、クライアント企業の継続的な収益成長に貢献できるパートナーであることを、ここに証明いたします。

パートナーとして今後の展望

当社は、本年度「ゴールドパートナー賞」(https://tuna.cool/blogs/news/dotdigital-gold-partner-2025)に続き、「プラチナパートナー」を獲得する栄誉に預かりました。

また、2024年には「Certified User」(https://tuna.cool/blogs/news/dotdigital-tuna-partnership)に認定され、「Rising Star 2024」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000110302.html)を受賞しており、2024年、2025年と2年連続での受賞となりました。Dotdigitalが日本市場への本格的な事業展開を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000116377.html)されたことを受け、これまで以上に協業を通じて新しいサービス・機能・ビジネスモデルを共に創出し、イノベーションを推進してまいります。

さらに、弊社のShopify構築サービス「TUNA」を通じて、Dotdigitalの導入支援や運用サポートを一層充実させ、最新のマーケティング手法やトレンドを反映させながら、CRMに悩むマーチャントの皆様のマーケティングパフォーマンス向上に貢献してまいります。

Dotdigitalについて

Dotdigitalはマルチチャネル、マルチストア、多通貨、多言語対応でノーコード・オールインワンのマーケティングオートメーションを提供しているCXDPです。メール、SMS、LINE、広告、ウェブ、ソーシャルメディア、アプリ通知など様々なチャネルで顧客とのタッチポイントを作ることができます。また、EコマースプラットフォームのShopify、Salesforce、Adobe Commerce（旧Magento）や他Microsoft Dynamics 365、Tealium、Oracle Netsuiteなどと連携することでデータの一元管理を実現します。

Dotdigitalは4500以上の企業をサポートしており、国内ではFuryuやAlbion、Matsuya Ginza、BONAVENTURA、海外ではConverse、DHL、British Airwaysなど様々な業界の企業様に活用いただいています。

また、MAツールとして初となるISO 14001を取得し、再生可能エネルギーのみを使用しています。

■ Dotdigital Japan合同会社 会社概要

会社名：Dotdigital Japan合同会社

所在地：東京都港区

代表：上崎理会子

URL：https://Dotdigital.com/ja/(https://dotdigital.com/ja/)

事業内容：MA、CXDP

問い合わせ先：japan@dotdigital.com

RESORTについて

株式会社RESORTは厳格な審査を通過し、Shopify Plus Partnerの認定を受けたパートナーです。

ソリューションサービス

【 tuna 】ECパッケージで本格支援するチームRESORTが手がける、運用に強いShopifyのEC構築パッケージの名称です。「tuna-THE EC缶」は自らEC事業を運営している会社が導き出した、ECのノウハウ、経験値を凝縮。多くの企業がハマる落とし穴を事前に塞ぎ、事業成長及び拡大への最短距離を提示します。

会社概要

- マーケティング、クリエイティブ、ECで「事業を共創する」-

それぞれの専門領域で経験を積んだスペシャリストたちが集まり、お客様の事業をゼロから共創するプロフェッショナル集団です。ファウンダーにはクリエイティブのSWIM INC.代表・河野裕太と、数々のEC事業を成功に導いてきた石川森生が名を連ねます。自社ブランドの運用経験に基づいた実践的なソリューションと、サービス開始から1年で50件を超えるサポート実績が私たちの強みです。

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-6

代表者 ：代表取締役 CEO 石川 森生

Webサイト：https://rsrt.jp/(https://rsrt.jp/?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20260205)

TUNAオフィシャルサイト：https://tuna.cool/(https://tuna.cool/?utm_sourse=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes-20260205)

