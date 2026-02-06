ホットスケープ、虎ノ門ヒルズの共創拠点「Glass Rock」に法人会員として加盟

株式会社ホットスケープ

株式会社ホットスケープ（本社：東京都港区、代表取締役：前野伸幸）は、2026年2月より、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの共創拠点「Glass Rock（グラスロック）」に法人会員として加盟いたしました。 本コミュニティへ参画することで、多様なセクターとの連携を深め、イベント・コミュニティ運営のさらなる知見向上とネットワーク拡大を図ってまいります。

加盟の背景と目的

現代社会において、気候変動や貧困・格差、少子高齢化、テクノロジーと倫理、ジェンダー問題などの社会課題は複雑化し、単独の組織では解決が難しくなっています。だからこそ、企業・行政機関・NPO/NGO・個人といった異なる立場のプレイヤーが連携し、新たな価値を生み出す「共創」の場が求められています。

ホットスケープは創業以来、「人が集まる場の価値」を最大化することに注力してまいりました。今回の「Glass Rock」への加盟により、社会課題解決に向き合う多様なプレイヤーと手を取り合い、弊社の強みである「イベントを通じた対話の創出」や「場づくりの演出」を通じて、持続可能な社会の実現に向けたアクションを加速させていきたいと考えています。

Glass Rock 概要

「Glass Rock」は、クロスセクターの連携と共創により社会課題の解決に取り組む会員制拠点です。社会課題に向き合う企業だけでなく、行政機関やNPO/NGO、個人も参加することができ、活動や交流の場として利用可能なほか、会員限定のイベントやワークショップに参加することが出来ます。100年後の未来を見据えて、これらの機能を通じてクロスセクターの連携と共創を促進することで、社会課題解決を起点にしたイノベーションを創出し、持続可能な社会の実現を目指します。

（公式サイト：https://www.glass-rock.com/）

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92406/table/51_1_efe029dece42c8237aaed2974619f6db.jpg?v=202602060951 ]

会社概要

社名：株式会社ホットスケープ

所在地：東京都港区虎ノ門 3-7-7 虎ノ門八束ビル 5F

代表 ：前野 伸幸

設立 ：1991年3月

TEL ：03-6205-7197（代表）

FAX ：03-6205-7198（代表）

URL ：http://www.hotscape.co.jp

事業内容：イベント企画・制作・運営／イベント施設運営・コンサルティング