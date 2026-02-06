奈良県内小学校等で実施した「CO2モンスターデザインコンテスト2025」結果発表

株式会社日本総合研究所

株式会社日本総合研究所（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内川淳、以下「日本総研」）は、奈良県（知事：山下真）と共催し、株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO：福留朗裕、以下「三井住友銀行」）とステッドラー日本株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平野光応、以下「ステッドラー」）の協力を得て、奈良県内全小学校等の4～6年生（特別支援学校小学部を含む）約3万人を対象に、児童の脱炭素行動を促す啓発コンテスト「CO2モンスターデザインコンテスト2025」（以下「本コンテスト」）（注1）を2025年10月1日から10月31日まで実施しました。この度、応募総数1,688件（うち審査対象1,485件）の中から計17件の受賞作品が決定しましたのでお知らせします。

本コンテストは、くらしの中のCO2発生につながるムダ行動をモンスターとして描くことで脱炭素行動を自分ゴト化してもらうために実施したもので、県知事賞には、小学6年生の児童が考案した買い物時のムダなレジ袋購入を表現したモンスター「エコけっこーぶくろ」が選ばれました。また、審査で選ばれた作品の一部は児童による投票が行われ、最も多くの票を集めた小学4年生の作品「寝ズ見」が児童投票賞を受賞しました。

そのほか、本コンテストへの応募率が高い学校を表彰する「みんなで減CO2賞」では、受賞20校の中で葛城市立新庄北小学校が1位となりました。

■県知事賞の受賞作品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68011/table/178_1_e5e0c1c353178825d087a0bdd7abd08e.jpg?v=202602060951 ]

■本コンテストの結果概要

本コンテストの応募総数は1,688件、うち審査対象は1,485件（4年生：672件／5年生：550件／6年生：263件）でした。

審査は奈良県、日本総研、三井住友銀行、ステッドラーが「モンスターのデザイン性」 「CO2発生源の着眼点」 「減CO2行動の啓発訴求力」の観点から評価を行い、県知事賞1件、児童投票賞候補7件を決定しました。児童投票賞候補は、県内小学校等4～6年生（特別支援学校小学部を含む）の児童を対象に投票を呼びかけ、1,140票中842票と最も多くの票を集めた「寝ズ見」（4年生作品・夜更かしして電気を使い続けるモンスター）が児童投票賞に選ばれました。そのほかの投票対象作品は優秀賞として表彰されます。また、協力・協賛企業9社は、それぞれ自社の事業や環境配慮の取り組みに関連する作品を1件ずつ企業賞として選定しました。（注2）

さらに、今回は学校を挙げて本コンテストに取り組んでもらうことを企図して、在学児童数における応募者数の割合が高かった上位20校を表彰する「みんなで減CO2賞」も設けました。本賞の1位となった葛城市立新庄北小学校の応募率は4年生が100%、5年生が97%で、同校をはじめ応募率が70%を超えたのは9校10学年に上りました。

コンテストの結果や受賞作品、審査員および協力企業のコメントは、下記にてご覧いただけます。

◆CO2モンスターデザインコンテスト2025特設ウェブサイト 結果発表ページ

https://www.greenmarketing-lab.com/genco2/event/2025CO2monster/result.html

■表彰式の開催

本コンテスト受賞作品の表彰式を以下のとおり開催いたします。

【開催日程】 2026 年 2 月 23 日(月・祝)

【開催場所】 奈良県コンベンションセンター（奈良県奈良市三条大路一丁目 691-1）

【対象作品】 17 件（県知事賞 1 件、児童投票賞 1 件、優秀賞 6 件、企業賞 9 件）

【出席者】 奈良県副知事、奈良県教育長、日本総研代表取締役社長、協力・協賛企業各社

表彰式については、奈良県ホームページ「みんなで減CO2プロジェクト特設ウェブサイト」もご確認ください。

https://www.pref.nara.jp/69469.htm

（注1）「奈良県内小学校等で『CO2モンスターデザインコンテスト2025』を実施～公民連携による脱炭素教育啓発モデルの創出を推進し、児童の脱炭素行動を促す～」（2025年9月30日発表）

https://www.jri.co.jp/company/release/2025/0930-1/



（注2）企業賞一覧

ＳＭＢＣ賞、Daigasエナジー賞、サラヤ賞、三幸製菓賞、江崎グリコ賞、カンロ賞、ロッテ賞、明治ホールディングス賞、ＴＯＰＰＡＮ賞

