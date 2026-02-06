優木まおみさんを起用、最速の複業マッチング「SOKUDAN」サイトをリニューアル

CAMELORS株式会社

転職マーケットにいない即戦力人材を最速で獲得できる複業マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/business/)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田根 靖之）は、この度、タレントの優木まおみさんを起用し、「SOKUDAN(https://sokudan.work/business/)」の企業向け、およびプロ人材向けのWebサイトをリニューアルしました。

▶︎企業向けTOPページ：https://sokudan.work/business/

IT人材の採用難が社会課題として叫ばれる中、SOKUDAN(https://sokudan.work/business)は、企業の「欲しい人材からの応募が少ない」「面接してもミスマッチが多い」「採用業務が負担」などといった採用課題を解決していくためのマッチングサービスです。実務経験5年以上の経験豊富な即戦力人材が全体の約6割占め、独自のマッチングシステムにより品質を保った人材を提供、採用工数を約70％削減できる独自の伴走サポート、が主な特徴です。そして初期費用0円から利用開始でき、上場企業からスタートアップ企業まで多くご利用いただいています。

サービス紹介の資料請求はこちら(https://sokudan.work/business/inquiries/new)

▶︎プロ人材向けTOPページ：https://sokudan.work/

優木まおみさんを起用の背景

事業をグロースさせていくための、採用課題の解決につなげたい

近年、企業における人材獲得競争は一層激化し、特にIT人材領域では「募集しても応募が集まらない」「採用要件に合う候補者に出会えない」など、採用現場の負担が大きくなっています。

当社はこうした状況に対し、SOKUDAN(https://sokudan.work/business)を通じて企業と即戦力人材の出会いを創出し、採用活動の効率化と、意思決定・事業成長におけるスピード向上を支援してきました。

一方で、採用課題は「手段の不足」だけでなく、「選択肢を知らない」「比較検討の土台がない」といった“認知の壁”によって、解決の第一歩が踏み出しにくい側面もあります。

そこで今回、タレントとしての発信力に加え、経営者として事業づくりにも携わり、挑戦と意思決定を重ねてきた優木まおみさんを起用しました。優木さんが持つ「親しみやすさ」と「信頼感」、そして“現場感のある視点”を掛け合わせることで、採用の最前線で奮闘する経営者・人事責任者・採用担当者の皆さまにSOKUDAN(https://sokudan.work/business)をより身近な選択肢として知っていただき、即戦力人材との出会いから採用課題の解決につなげていきたいと考え、今回起用いたしました。

優木まおみさん プロフィール

1980年生まれ、佐賀県出身。MC、キャスター、レポーター、俳優、歌手など、マルチタレントとしてバラエ ティー番組や情報番組などで幅広く活動。主な出演番組に、情報バラエティー『ヒルナンデス』『みんなのKEIBA』 『情報ライブ ミヤネ屋』など。現在はピラティス講師やサロン運営なども手がけ、現在はマレーシアとの２拠点生活を送っている。

＜採用企業様用＞サービス資料: https://sokudan.work/business/inquiries/new

最新の導入事例はこちら：https://magazine.sokudan.work/category/case

＜採用企業様用＞トップページ: https://sokudan.work/business/(https://magazine.sokudan.work/category/case)

＜プロ人材用＞トップページ : https://sokudan.work/

◆CAMELORS株式会社

代表者 ： 代表取締役 田根 靖之

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-27-15 坂上ビル7F

URL : https://sokudan.work/

公式X(旧Twitter) : https://x.com/sokudan_work

公式Facebook : https://www.facebook.com/sokudan.work

SOKUDAN Magazine : https://magazine.sokudan.work/

◆お問合せ

プロダクト・サービスについてのお問い合わせ

メールアドレス：support@sokudan.work