【イベント開催】自治体LINEのプロモーション施策成功事例セミナーのご案内(2/27開催)

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下「プレイネクストラボ」）は、自治体におけるLINE公式アカウントの活用促進を目的に、「自治体LINEのプロモーション施策成功事例セミナー」を2026年2月27日（金）15時～16時にオンラインで開催いたします。

開催の背景

近年、多くの自治体でLINE公式アカウントの導入が進み、住民とのコミュニケーション基盤として定着しつつあります。一方で、「友だち登録が思うように伸びない」「登録はあるが活用が広がらない」「これからLINEを始めたいが、どのように周知すればよいかわからない」といった、プロモーションに関する課題や不安の声も多く寄せられています。

住民に活用されるLINE公式アカウントを実現するためには、単なる周知にとどまらず、自治体の施策やサービスと連動した戦略的なプロモーション設計が重要です。本勉強会では、プレイネクストラボが提供する「スマート公共ラボ」を導入している自治体において、実際に友だち登録数の増加や利用促進につながった具体的な施策事例を取り上げ、どのような工夫が成果につながったのかを解説します。

「これからLINEを始める自治体」「すでに運用しているが登録が伸び悩んでいる自治体」の双方に向けて、無理なく実践できるプロモーションの考え方と、すぐに活かせるヒントを共有する内容となっています。

本勉強会で学べること- 友だち登録数を伸ばすためのプロモーション設計の基本的な考え方- 実際に成果が出た自治体の具体的な施策事例- スマート公共ラボの機能を活用した登録促進の工夫- 庁内連携や現場運用でのポイント- これからLINEを始める自治体が押さえておきたい初期プロモーションの進め方

セミナー概要- セミナー名：自治体LINEのプロモーション施策成功事例セミナー- 開催日時：2026年2月27日(金)15:00~16:00- 開催場所：オンライン(ZOOM)- 参加費：無料- 参加対象：自治体職員- プログラム：1.スマート公共ラボについて2.自治体LINE公式アカウントのプロモーション施策3.質疑応答お申し込み方法【LINE/WEBフォーム/電話】

スマート公共ラボLINE公式アカウントを友だち追加し「イベント」から申込み。または、Webフォーム、電話より

- LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco- WEBフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8dT_nyBRCi5JEy3LJUxy9dBYhVBtayUrLMmphqTJl-ONKdA/viewform- 電話：03-6303-9818(GovTech事業部)

■スマート公共ラボLINE公式アカウントからお申し込み

1.スマート公共ラボのLINEアカウントに友だち登録

2.リッチメニュー「イベント」をタップし、タイムラインのイメージ画像「活用事例セミナー」をタップ

3.必要事項に入力いただきお申込み完了

4.お申込み完了後、セミナー開催場所のZOOM URLがご確認いただけます。

LINE ID @169hntco

このような自治体職員の方におすすめ

自治体のLINE公式アカウント運用ご担当者様LINE公式アカウントの友だち登録者を増やすための事例に関心のある方LINEを活用したセグメント情報発信に関心のある方LINEを活用したDX推進にご関心のある方

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国170以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

スマート公共ラボ導入先一覧スマート公共ラボ導入事例冊子

https://www.playnext-lab.co.jp/service-information/casebook/

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0021

東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 9階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

