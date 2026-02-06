「IssueHunt One」等を提供するIssueHuntが主催する、学生のためのサイバーセキュリティカンファレンス「P3NFEST」、開催会場を株式会社サイバーエージェントに決定！

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/(https://issuehunt.jp/) )」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、学生のためのサイバーセキュリティカンファレンス「P3NFEST」の第4回目を、2026年3月7日(土)に開催する予定です。

今回、会場スポンサーとして株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕）にご協力をいただき、Abema Towers（場所：東京都渋谷区宇田川町40番1号）にて開催することを決定いたしました。

P3NFESTについて

近年、DX化の波によりあらゆるモノ・コトがオンラインに融け、サイバーセキュリティに関する課題が日々増加する中、「深刻なセキュリティ人材不足」は解消されていません。

P3NFESTは、日本国内の学生に対してカンファレンスやバグバウンティを通じ、様々なセキュリティキャリアをより身近なものとするべく、第4回目のカンファレンスを2026年3月7日(土)に開催することをお知らせいたします。

本イベントにご賛同いただいた素晴らしい登壇者＆講師の皆様が、学生の皆様のために惜しむことなく知見をシェアします。

また、現地参加の学生の方々に対しては、一定額交通費を支給いたします。

日本のサイバーセキュリティの未来を担う学生の皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

また、数に限りはございますが、一般の皆様向けの参加枠もご用意しております。

この機会にぜひご参加ください！

＜概要＞

・イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring

・開催日時：2026年3月7日(土) 12:00～19:00

・開催形式：オフライン開催

・会場：Abema Towers（場所：東京都渋谷区宇田川町40番1号）

・参加登録：イベントページより参加登録を開始しております

・ハッシュタグ：#P3NFEST

会場スポンサー様のご紹介：株式会社サイバーエージェント様

サイバーエージェントは「21世紀を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、

新しい未来のテレビ「ABEMA」をはじめとするメディア＆IP事業、国内トップシェアを誇るインターネット広告事業、ゲーム事業を中心に展開しています。

インターネット産業の変化に合わせ新規事業を生み出しながら事業拡大を続けています。

参考URL

サイバーエージェント公式サイト：https://www.cyberagent.co.jp/

25歳以下だけが参加できる「バグバウンティイベント」も同時開催予定

今回のP3NFESTでは、日本国内の若者がバグバウンティを通じ、様々なセキュリティキャリアをより身近なものとするべく、第7回目の「P3NFEST Bug Bounty 2026 Spring」を2026年2月16日(月)～3月31日(火)に開催することをお知らせいたします。

参加登録いただいた大学生以上25歳以下の皆様は、プログラム提供企業が指定する製品に対して脆弱性診断を行うことができ、脆弱性を発見した場合、企業より賞金を受け取ることができます。

また、上位入賞者に対しては、豪華景品の贈呈を予定しております。

日本のサイバーセキュリティの未来を担う若者の皆様のご参加を、心からお待ちしております！

＜概要＞

・イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring/bugbounty

・開催日時：2026年2月16日(月)～3月31日(火)

・開催形式：オンライン開催

・参加登録：イベントページより参加登録を開始しております

・ハッシュタグ：#P3NFEST

バグバウンティプログラム提供企業様

（敬称略）

「P3NFEST」主催企業 IssueHunt株式会社について

- HENNGE株式会社- 株式会社日本経済新聞社- 株式会社ヌーラボ- 株式会社GMW- ENECHANGE株式会社- 株式会社Helpfeel- 株式会社Finatextホールディングス- 株式会社ソラコム- 株式会社シンクロ・フード

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One」等の提供を行っています。

【会社概要】

会社名：IssueHunt株式会社

代表者：横溝 一将

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/(https://issuehunt.co.jp/)

お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact(https://issuehunt.co.jp/contact)

【主要事業】

バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス

「IssueHunt One」：https://issuehunt.jp/

【お客様事例（一部）】

- 株式会社SUBARU様コネクテッドカー時代の安全を守る。SUBARU×IssueHuntで取り組む、製造業の新しいセキュリティの形 https://issuehunt.jp/cases/subaru- Sansan株式会社様シフトレフトを促進する一手 セキュリティ対策と開発経験を両立させる、Sansan流・継続的多層防御を「IssueHunt One」が支援 https://issuehunt.jp/cases/sansan- 株式会社サイバーエージェント様個人情報を守り抜くために ─ ABEMA・WINTICKETが選んだIssueHuntバグバウンティ https://issuehunt.jp/cases/cyberagent- LINE WORKS株式会社様LINE WORKSが取り組む、バグバウンティを通じたセキュリティ対策とその先の展望 https://issuehunt.jp/cases/lineworks- 株式会社サイバー・バズ様開発チームの未来を見据えたDevSecOps戦略ーーサイバー・バズ技術担当執行役員が語る「IssueHunt One」活用方法 https://issuehunt.jp/cases/cyberbuzz- 株式会社LIFULL様LIFULL HOME'Sがバグバウンティを導入した理由、導入効果、そして副次的なメリットを解説！ https://issuehunt.jp/cases/lifull- 株式会社CARTA HOLDINGS様CARTA HDの多様な事業のセキュリティ課題に挑む！「第2のセキュリティチーム」としての「IssueHunt One」活用方法 https://issuehunt.jp/cases/carta-holdings- HENNGE株式会社様利用者250万人以上のID管理SaaSを提供するHENNGEが語るセキュリティ対策 ─信頼を守り続けるための、IssueHuntバグバウンティという選択 https://issuehunt.jp/cases/hennge