天竺川原が司会のニュース番組「NEWSクライシス」が3月4日（水）よりレギュラー放送決定！毎週水曜 深夜1時～地上波放送＆見逃し配信あり

昨年12月にトライアル放送を実施した『NEWSクライシス』が、2026年3月よりテレビ大阪でレギュラー放送を開始します。

本番組は、政治・経済の動きから、暮らしに直結する身近な社会問題まで、幅広いテーマを深掘りする情報番組です。

司会を務めるのは、芸人・映画監督・アーティストとして多方面で活躍する 天竺川原。

さらに今回も、5年連続で『M-1グランプリ』ファイナリストとなった 真空ジェシカ・川北 がコメンテーターとして出演し、現代社会が抱えるさまざまな「危機」に迫ります。

地上波放送後には TVer および YouTube にて見逃し配信もあります。全国どこからでも、何度でもご視聴いただけます。

現在YouTubeチャンネルの登録者数は、開設して約2カ月で8万人を突破。動画の総再生回数は、630万回を記録しております。

番組内容

番組が取り上げ続けているのは、日本の未来を揺るがしかねない様々な「危機＝クライシス」。

あらゆる社会問題に対し、川原と川北が解決に向けて一石を投じます。

レギュラー初回放送日は 3月4日（水）深夜1時から。

今後は 毎週水曜日・深夜15分枠 にて放送予定です。

※これまでは金曜深夜枠でしたが、3月より水曜深夜へと移動します。

出演者

司会：天竺川原

コメンテーター：真空ジェシカ・川北茂澄

番組プロデューサーコメント 山田奈央子（テレビ大阪制作局）

昨年大きな反響をいただいた「NEWSクライシス」が３月よりレギュラー放送を開始いたします。YouTubeやSNSでいただいた様々なご意見を参考に、パワーアップして３月よりスタートできるよう現在制作を進めております。視聴者の皆様へ、日本社会が抱える"クライシス"について考えるきっかけを引き続きご提示できればと思います。地上波放送、TVer、YouTube、ぜひお好きな媒体で何度もご覧ください。

番組情報

番組名:「NEWSクライシス」

放送日時:2026年3月4日（水）深夜1時～

毎週水曜日深夜1時～放送

HP:https://www.tv-osaka.co.jp/crisis/

YouTube:https://www.youtube.com/@crisis_tvo

X:https://x.com/crisis_tvo