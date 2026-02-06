「HELLO CYCLING」を展開するOpenStreetが浦和レッズとパートナー契約を継続

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、浦和レッドダイヤモンズ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口 誠、以下「浦和レッズ」）と明治安田J1百年構想リーグおよび2026/27シーズン明治安田J1リーグのパートナー契約を継続したことをお知らせします。

OpenStreetと浦和レッズは2023年3月から業務提携を開始し、浦和レッズが事業パートナーとしてシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」にオリジナル自転車「レッズサイクル」を導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000113324.html)しております。また、浦和レッズの明治安田J1リーグのホームゲームでは、埼玉スタジアム２○○２公園北第二駐車場に、自転車約200台が駐輪可能な臨時ステーションを開設していました。

今月から開幕する明治安田J1百年構想リーグ、および今夏から開幕する2026/27シーズン明治安田J1リーグでも、引き続きホームゲーム開催時は、埼玉スタジアム２○○２公園北第二駐車場にあるステーションを拡大し、HELLO CYCLINGの臨時ステーションを設置します。

今後とも浦和レッズのホームゲーム観戦時は、交通ルールを遵守の上、ぜひシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」をご利用ください。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記の URL よりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLING ホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLING アプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/