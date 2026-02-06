【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.297「都市型研究施設（賃貸ラボ）の動向」
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社- 首都圏ではオフィスビルからの一部仕様変更による賃貸ラボの募集が増加
- 賃貸ラボは大企業の先端研究分野の研究施設にも利用される
- 賃貸施設としてラボ・物流施設・工場の複合化も見込まれる
本レポートでは、都市型研究施設として提供される賃貸ラボの最近の動向を紹介するとともに、ラボを賃借する可能性のある企業が抱える背景について考察しています。さらに、賃貸ラボを含む事業施設の将来的な展開についても考察します。
https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2026020501.pdf?20260205162237
