QQEnglish、初めてでも挑戦しやすい春のセブ島留学応援キャンペーンを2月限定で実施

株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年春の留学シーズン（3月～5月）に向け、2月中に申し込まれた方を対象とした「春のセブ島留学応援キャンペーン」を実施しています。

本取り組みでは、留学費用の10％割引および入学金免除の特典を用意し、春の渡航を検討している方が早めに準備を進めやすい環境を整えています。

セブ島留学は、思っているより「身近な選択肢」

詳細を見る :https://qqenglish.jp/feb26_campaign?utm_source=prtimes

春は、春休みやゴールデンウィークを活用した留学の検討が増える時期です。

一方で、留学というと「準備が大変」「費用が高い」「ハードルが高い」といった印象を持たれがちです。

しかし、フィリピン・セブ島は、日本から比較的アクセスしやすく、現実的に検討しやすい留学先の一つです。東京からは直行便で約5時間、時差も1時間と少なく、短期留学や社会人留学にも適した立地です。また、航空券は早めに手配することで費用を抑えやすく、留学準備を早期に進めることで、全体のコストを抑えることにもつながります。

今回のキャンペーンは、こうした「早めに動くことで、留学がより身近になる」メリットを後押しする目的で企画されました。

欧米留学との比較（1ヶ月・目安）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/304_1_41fe3ef99eb2c2ba8aa972f67118373a.jpg?v=202602060951 ]

※留学費用・航空券代は時期、コース、為替等により異なります。

※欧米留学の費用は、一般的な語学留学（授業料・滞在費含む）の相場を参考にしています。



さらに、セブ島は留学先としての生活環境も年々整っています。

大型ショッピングモールやカフェ、レストランが充実しており、日常生活の中で英語を使う機会が自然に生まれる環境です。

フレンドリーで国際色豊かな文化も特徴の一つで、初めて海外で生活する方でも馴染みやすい点が支持されています。

このように、移動距離や時差、費用面、生活環境のバランスが取れたセブ島留学は、「留学＝特別なもの（ハードルが高い）」と感じている方にとって、実は身近な選択肢と言えます。

QQEnglishのセブ島留学の特徴

QQEnglishのセブ島留学は、英語学習に集中できる環境と、初めての留学でも安心して過ごせるサポート体制を整えている点が特徴です。

・全授業マンツーマンレッスン

・英語初心者から社会人まで幅広く対応

・学生寮・食事付きで生活面の負担を軽減

・日本人スタッフ常駐で初めての海外留学でも安心

さらに、ご希望の留学スタイルに合わせて2つのキャンパスから選択できます。

ビーチフロント校

海の目の前に位置し、リゾート感のある環境で学べるキャンパスです。勉強とリフレッシュのメリハリをつけながら留学生活を送りたい方に適しています。

ITパーク校

セブ島の中心ビジネスエリアに位置し、ショッピングモールやカフェ、レストランが集まる利便性の高い立地です。生活のしやすさを重視する方や、初めて海外で生活する方にも選ばれています。

キャンペーン概要

・キャンペーン名：春のセブ島留学応援キャンペーン

・申込期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

・特典内容 ：留学費用 10％OFF 、入学金 US＄150免除

・対象条件 ：・2026年2月28日までにお申し込みの方 、2026年5月31日までに入校の方

・2週間以上留学される方（平日のレッスン日数が10日以上の方）

※入学金免除は3月31日までに入校される方限定

QQEnglishとは

キャンペーン詳細・申込はこちら :https://qqenglish.jp/feb26_campaign?utm_source=prtimes1ヶ月の割引例（食事・学生寮付き）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/304_2_70c3efab7218b97aaedb80d11d5929aa.jpg?v=202602060951 ]QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos