年度末の「予算消化」を〈成果につながる施策〉に変える、オンラインキャンペーン駆け込み相談会を2/6（金）より期間限定で受付開始

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、年度末の予算消化ニーズに合わせた「オンラインキャンペーン駆け込み相談会」を2026年2月6日（金）より期間限定で受付開始し、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を活用した施策の立ち上げを伴走支援します。

年度末は、稟議や発注の都合から「予算は年度内に調整したいが、施策の企画がまとまらない」といった課題が増えるタイミングです。本相談会では、予算の調整は年度内でも、施策の実施は来期でも問題ないという前提で、オンラインガチャ／診断／アンケート施策の企画立案をサポートします。年度末の予算消化を〈単なる消化〉で終わらせず、参加率・回収率などの指標設計も含めて、成果につながる形に整えます。

相談会の概要

名称：年度末・オンラインキャンペーン駆け込み相談会（期間限定）

内容：オンラインガチャ／診断／アンケートの企画壁打ち・要件整理・たたき台作成

対象：「クロワッサン」の導入を検討している企業・団体

形式：オンライン（ビデオ会議）

相談費用：無料

相談会で提供するアウトプット（例）

ヒアリング内容に応じて、以下のうち必要なものを中心にたたき台をご提供します。

- 施策の目的整理（新規獲得／回収率向上／既存活性／来場促進など）- 企画案の骨子（テーマ、参加導線、訴求メッセージ）- ツール活用のたたき台・診断：設問構成案（例：6問設計、結果タイプ案）・アンケート：回収設計（質問設計、回答完了までの導線）・オンラインガチャ：景品／当選設計の方向性（クーポン・特典など）- 実施スケジュールの目安（年度内～来期以降も含め、希望時期に合わせて整理）

※本相談会は「企画のたたき台作成」までを支援範囲とし、実施可否や具体的な運用範囲は個別にご案内します。

年度末の予算消化に「駆け込み相談会」が有効な理由

年度末は、予算の調整が必要になる一方で、施策の実施時期は必ずしも年度内にこだわる必要はありません。来期の新規獲得施策、展示会・イベントでの見込み顧客獲得、既存顧客の活性化など、「予算は年度内で整え、施策は来期に実行する」という進め方も現実的です。

本相談会では、こうした前提に立ち、目的とKPIを整理したうえで、実行可能な施策に落とし込みます。企画が止まってしまうボトルネック（設問が決まらない／導線が組めない／景品設計が固まらないなど）を解消することを目的としています。

受付期間・枠数

受付開始：2026年2月6日（金）

受付締切：2026年3月31日（火）

相談枠：先着30社（※枠が埋まり次第終了）

お申し込み方法

以下のフォームより「年度末 相談会希望」とご連絡ください。担当より日程調整のご案内を差し上げます。

「クロワッサン」について

お申し込みフォームはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。キャンペーンやプロモーションにおける参加体験づくりを支援し、企画に合わせたコンテンツ制作・運用を行えます。

報道関係者お問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/