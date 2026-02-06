「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」開幕記念！「推しＪ」設定でdポイントがあたる2つのキャンペーンを開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の開幕を記念し、サポーターの皆さまの 応援活動をさらに盛り上げる2つの「d払い(R)」キャンペーン、「Ｊチケを買うなら推しＪがお得！d払いキャンペーン」 （以下、「Ｊチケキャンペーン」）と、「街もスタジアムも推しＪがお得！ｄ払いキャンペーン」（以下、「応援店キャンペーン」）を、2026年2月6日（金）から

2026年6月30日（火）までの期間で開催します。

「Ｊチケキャンペーン」「応援店キャンペーン」の2つのキャンペーンは、「推しＪクラブ応援キャンペーン」（以下、「推しＪ」） の一環です。「推しＪ」を通じた応援金の総額は、3,500万円※1を突破しました。

「Ｊチケキャンペーン」「応援店キャンペーン」への参加には、「モバイルdポイントカード」もしくは「d払い」券面をＪリーグまたはＪリーグクラブデザインへのきせかえが必要です。「Ｊチケキャンペーン」では、キャンペーン期間中にＪリーグの公式チケット販売サイトで観戦チケットなどを500円以上「d払い」にてお支払いいただいた方を対象に、抽選で10,000名さまにdポイント1,000ポイント（期間・用途限定）を進呈します。「応援店キャンペーン」では、「d払い×クラブ応援店※2」もしくは、 「応援店キャンペーン」対象のＪリーグクラブ※2のホームスタジアムにて、500円以上を「d払い」にてお支払いいただいた方を対象に、合計500名さまへdポイント（期間・用途限定）5,000ポイントを進呈します。

ドコモでは、「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」開幕を記念したオリジナル券面「Ｊリーグ応援券面」を2026年2月6日（金）から新たに提供します。「Ｊリーグ応援券面」を設定している場合は、特定のクラブではなく、Ｊリーグ全体の支援に 応援金が充てられます。

■「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」開幕を記念したオリジナル券面「Ｊリーグ応援券面」デザイン

＜明治安田Ｊリーグ百年構想リーグデザイン＞＜Ｊリーグキングデザイン＞

ドコモは、2025年5月から普段のお買い物が応援クラブの支援に繋がる「推しＪ」を実施しています。本キャンペーンは、ドコモが提供する「モバイルdポイントカード」または「d払い」の券面を応援するクラブにきせかえて、dポイントをためて いただくことで、たまったdポイントの5％相当額がドコモから対象クラブに応援金として届けられる仕組み※3です。本キャンペーンでは、Ｊリーグ全60クラブのうち、46クラブが参画し、延べ27万人のサポーターにご参加いただき、応援金の総額は3,500万円※1を突破しました。今後も、推しＪを通じて、サポーターのみなさまとともに、クラブの持続的な成長とスポーツを通じた地域の活性化に貢献してまいります。

「Ｊチケキャンペーン」「応援店キャンペーン」「推しＪ」についての詳細は、別紙またはキャンペーンサイトをご確認ください。

＜「Ｊチケを買うなら推しＪがお得！d払いキャンペーン」サイトURL＞

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/j_ticket_2602/index.html

＜「街もスタジアムも推しＪがお得！ｄ払いキャンペーン」サイトURL＞

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/jleague_club/2026allarea/

<推しＪサイト（設定はこちらから）>

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/index.html

ドコモは、2017年からＪリーグに協賛し、今年で10年目を迎えます。これからもＪリーグ、そして選手の皆様をサポーターとともに応援してまいります。

※1 2026年1月31日時点

※2 キャンペーン対象となるＪクラブおよび対象店舗は「応援店キャンペーン」のキャンペーンサイトをご確認ください。

※3 応援金によってユーザーのdポイントが減額されることはありません。

＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙1

Ｊチケ買うなら推しＪがお得！ｄ払いキャンペーン

1. キャンペーン名

Ｊチケを買うなら推しＪがお得！d払いキャンペーン

2. キャンペーン内容

Ｊリーグ公式チケット販売サイトでの観戦チケット購入がお得になるキャンペーンです。「モバイル

dポイントカード」または「d払い」券面をＪリーグまたはＪリーグクラブのデザインにきせかえ設

定し、Ｊリーグチケットサイトにて「d払い」で 500円（税込）以上お支払いいただいた方の中か

ら、抽選で10,000名さまにdポイント1,000ポイントを進呈します。

3. キャンペーン期間

2026年2月6日（金）午前9時30分から 2026年6月30日（火）午後11時59分まで

第1弾：2026年2月6日（金）午前9時30分から2026年4月30日（木）午後11時59分まで

第2弾：2026年5月1日（金）午前9時30分から2026年6月30日（火）午後11時59分まで



4. キャンペーンサイト

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/j_ticket_2602/index.html

5. 進呈条件※1※2

キャンペーン期間内に以下2つを満たす方が対象となります。

１. Ｊリーグチケットにて「d払い」で500円（税込）以上の決済をされた方

２. dポイントクラブアプリから「モバイルdポイントカード」の券面もしくは、「d払いアプリ」上

に表示される「d払い」 券面をＪリーグまたはＪリーグクラブデザインのきせかえに設定された方



6. 進呈特典

1,000ポイント（期間・用途限定）



※1 キャンペーン期間中に、条件１.と条件２.の両方を満たした方が対象です。実施する順番は問いません。

※2 その他詳細の条件につきましては、キャンペーンサイトをご参照ください。

別紙2

街もスタジアムも推しＪがお得！ｄ払いキャンペーン

1. キャンペーン名

街もスタジアムも推しＪがお得！ｄ払いキャンペーン

2. キャンペーン内容

ホームスタジアムや「d払い×クラブ応援店」でのお買い物がお得になるキャンペーンです。「モバ

イルdポイントカード」または「d払い」券面をＪリーグまたはＪリーグクラブデザインのきせかえ

に設定し、応援店キャンペーン対象クラブのホームスタジアムおよび「d払い×クラブ応援店」で

500円以上（税込）の「d払い」決済をされた方の中から、毎月抽選で100名様（期間中総計500名

さま）にdポイント5,000ポイントを進呈します。

3. キャンペーン期間

2026年2月6日（金）午前0時00分から2026年6月30日（火）午後11時59分まで

第1期間：2月6日（金）午前0時00分から2月28日（土）午後11時59分まで

第2期間：3月1日（日）午前0時00分から3月31日（火）午後11時59分まで

第3期間：4月1日（水）午前0時00分から4月30日（木）午後11時59分まで

第4期間：5月1日（金）午前0時00分から5月31日（日）午後11時59分まで

第5期間：6月1日（月）午前0時00分から6月30日（火）午後11時59分まで

4. キャンペーンサイト

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/jleague_club/2026allarea/

5. 進呈条件

下記１.２.すべてを満たした方が抽選対象となります。

１. dポイントクラブもしくはd払いアプリのきせかえ機能にて「推しJクラブ」に券面変更※1され

ていること （各期間の月末時点）

２. キャンペーン対象クラブのホームスタジアムおよび対象店舗でのd払い決済（1回当たり税込

500円以上） をいただくこと



6. 進呈特典※2

5,000ポイント（期間・用途限定）

※1 応援店キャンペーン対象クラブもしくは「Ｊリーグ応援券面」のきせかえが条件となります。対象クラブはキャンペーンサ

イトをご確認ください。

※2キャンペーン期間中、最大2回（総額10,000ポイント／一人あたり）当選する可能性があります。