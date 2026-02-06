桜花爛漫、桜色の箔が舞う。桜舞いし祝い酒「白銀桜」が生まれた理由

KURAND株式会社

500種類以上のオリジナル酒を展開するオンライン酒屋「クランド( https://kurand.jp/ )

」。 日本酒やワイン、梅酒、ウイスキーなど、ジャンルを超えて“新しいお酒の価値”を届けてきました。















そんな中、2026年の春に向けて送り出すのは、ピンクと銀の箔が美しく舞う純米大吟醸「白銀桜（しろがねざくら）( https://kurand.jp/pages/shiroganezakura )

未知なる“桜箔”への挑戦

」。2025年の販売時にも大反響を得たこのお酒の誕生秘話を、「桜色の煌めき」を追求したクランドの開発担当者と、その想いを緻密な技術で形にした酒蔵の言葉から、紐解きます。

「白銀桜」の最大の特徴は、瓶の中で優雅にゆらめく、ピンク色と銀色の「桜箔」です。この開発を担当したKURANDの三寺悠仁さんは、その着想を次のように語ります。















「桜が満開の情景を、そのまま1本のお酒の瓶の中に閉じ込めたかったんです。風に舞う桜吹雪や、水面に浮かぶ花びら。それを表現するには、金箔や銀箔ではなく、ピンク色と銀色の『桜箔』を使用することにしました」（三寺さん）。





しかし、桜箔入りのお酒の開発はほとんど前例がなく容易ではありませんでした。桜箔の仕入れ先からは「お酒に入れるという使い方をされるのはKURANDが初めてです」と驚かれたといいます。















「どれくらいの箔を入れたら、グラスに注いだ時に最も美しく舞うのか。肉眼での見え方はもちろん、カメラマンなどビジュアルのプロにも相談し、レンズ越しに見える煌めきまで徹底的に検証しました。箔は非常に高価な素材ですが、見た目の美しさに一切の妥協はしたくはありません。納得いくまで箔の量を調整し、桜箔がまるで桜吹雪のように舞うお酒を実現しました」（三寺さん）。

“春を味わう”新酒のブレンド

そして、桜箔の淡い桜色の箔が最も美しく映えるよう、お酒は液色に濁りのない無色透明の新酒を厳選。味わいでもしっかりと「春らしさ」を感じていただけるよう、冬に仕込み春にできあがったばかりの新酒をお届けします。















「新酒の純米大吟醸酒は、フレッシュで、すっきりと軽やかな口当たりになりやすい特性があります。もちろんそれも新酒の良さですが、今回はそれに加え『春らしい甘やかな風味』を醸し出したいと思いました。そのため、酒米の王様である『山田錦』をベースに据えながら、あえて特徴の異なる複数の原酒を造り分け、それらをブレンド（アッサンブラージュ）する手法を取りました」（三寺さん）。

緻密な造りが生みだす“春らしい酒”

春らしい味わいを形にするのは、創業350年を超える鳥取県米子市の老舗酒蔵「稲田本店」です。杜氏を務める信木真一さんに、そのこだわりを聞きました。





信木さんが「白銀桜」で目指したのは、南国果実のような甘くフルーティな香りとお米のまろやかな甘み、そして軽やかさが調和した、春の陽気を感じさせる新酒でした。















理想の味わいを目指し、原料米の組み合わせと酵母の選定から設計を組み立てています。





「多彩な香りを生みだすために、酵母は香りを強く放つものを複数組み合わせて使用しています。南国果実を思わせる芳醇な香りの原酒や爽やかなキレを持つ原酒などをバランスを見極めながらブレンドすることで、華やかで軽やかながら、複雑味も合わせもつ味わいを生み出せるのです」（信木杜氏）。















さらに、この繊細な味わいの土台を支えているのが、稲田本店の仕込み水です。





「蔵を構える米子市は、大山の麓。雪解け水が地中でゆっくりと濾過された、湧き水を日本酒を仕込む際の仕込み水として使用しています。これにより口当たりがどこまでも柔らかく、まろやかな味わいが生まれます」（信木杜氏）。















2026年2月現在、蔵ではまさにこの「白銀桜」を丁寧に仕込んでいる最中。蔵人の情熱と計算し尽くされた技術が、春の訪れとともに上質な新酒として誕生します。

春爛漫の祝い酒「白銀桜」

「白銀桜」は、手にする人に「満開の桜を楽しむような贅沢な体験」を届けます。















「味わう方に、雪景色から桜景色へと移り変わるような、美しい季節の移ろいを感じていただきたいです。このお酒が、大切な方との語らいや、笑顔がこぼれる瞬間に寄り添えることを願っています」（三寺さん）。





2026年1月28日（水）から2月25日（水）まで、春を彩る純米大吟醸酒「白銀桜」を抽選販売形式で発売します。冬から春へ、新しい季節の訪れを祝うすべての人に。 今年の春は、瓶の中に咲き誇る「白銀桜」とともに、特別なひとときを過ごしてみませんか。

商品詳細

【白銀桜】

◯商品タイプ：日本酒（酒税法上の品目はリキュール）

◯アルコール度数：16％

◯内容量： 720ml

◯精米歩合：50%

◯特定名称：純米大吟醸

◯原料米：山田錦（兵庫県産）

◯製造元：稲田本店（鳥取県）

◯販売価格：6,990円（税込）

※製造中の商品のため、商品概要は変更になる可能性があります。

酒蔵について

＜稲田本店（鳥取県）>

稲田本店は鳥取県米子市で江戸時代より続く老舗酒蔵です。秀峰大山山麓の豊かな自然に囲まれた風土の中、「いい水」と「いい米」があり、そして酒造りに情熱を傾ける蔵人、すべてを活かして日本酒を醸します。創業350年を超え、400年、500年と愛されるお酒造りのために、心をベースにした酒造りを続けています。

抽選販売について

◯商品：白銀桜

◯販売価格：6,990円（税込）

◯応募期間：2026年1月28日（水）17:00～2月25日（水）13:00

◯当選連絡：2月25日（水）以降

◯配送時期：3月下旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/shiroganezakura( https://kurand.jp/pages/shiroganezakura )











オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。





公式HP： https://kurand.jp( https://kurand.jp/ )