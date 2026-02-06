株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

アニメ『タコピーの原罪』ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！

女子高生となった２人が、なぜかハマっているキャラクター「タコピー」。

そんなタコピーの限定グッズがヴィレッジヴァンガード限定で発売！ 今回は「二人が一緒にグッズを買いに来た」というテーマの、限定描き下ろしイラストになっております。



2026年2月6日（金）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。 期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。 この機会をお見逃しなく！！



【受注期間】 2026年２月６日（金）17:00 ～ 2026年2月23日（月）23:59まで

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■トレーディング缶バッジ 全7種

単品\600（税込）/セット\4,200（税込）

【サイズ】

約Φ5.7cm

【素材】

紙/ブリキ/PP

種類は全部で7種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの商品は7個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■トレーディングアクリルカード 全5種

単品\600（税込）/セット\3,000（税込）

【サイズ】

約W7cm×H5cm

【素材】

アクリル



種類は全部で5種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの商品は5個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■2連アクリルキーホルダー 全2種 各\1,600（税込）

【サイズ】

7cm×4.9cm/4cm×4cm

【素材】

アクリル/鉄

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャラクタースタンド 全3種 各\2,000（税込）

【サイズ】

本体：12cm×8cm内/スタンド：3.6cm×3.6cm内

【素材】

アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■POPバッジ 全3種 各\1,000（税込）

【サイズ】

7.6cm×6cm内

【付属】

クリッキーorクリップ

【素材】

アクリル/ABS

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■缶ミラー 全1種 \1,000（税込）

【サイズ】

φ7.5cm

【素材】

スチール/紙/ガラス

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,100（税込）

【サイズ】

約7cm×4.9cm

【付属】

ナスカン

【素材】

アクリル/鉄

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ダイカットステッカー 全4種 各\500（税込）

【サイズ】

約7cm×7cm

【素材】

紙/PP

■アクリルジオラマ 全1種 \3,500（税込）

【サイズ】

本体A4サイズ内 スタンド付き

【素材】

アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■Tシャツ 全1種 \4,000（税込）

【サイズ】

M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L ：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm

【素材】

綿

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2026年2月6日（金）17：00～2026年2月23日（月）23：59

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22171/

【お問い合わせ】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont

【関連リンク】

【『タコピーの原罪』アニメ公式HP】

https://www.tbs.co.jp/anime/takopi_project/

【『タコピーの原罪』アニメ公式X】

https://x.com/takopi_pr

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/

【ヴィレッジヴァンガード公式X】

https://x.com/vv__official

【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）