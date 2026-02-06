アニメ【タコピーの原罪】ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！
アニメ『タコピーの原罪』ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！
女子高生となった２人が、なぜかハマっているキャラクター「タコピー」。
そんなタコピーの限定グッズがヴィレッジヴァンガード限定で発売！ 今回は「二人が一緒にグッズを買いに来た」というテーマの、限定描き下ろしイラストになっております。
2026年2月6日（金）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。 期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。 この機会をお見逃しなく！！
【受注期間】 2026年２月６日（金）17:00 ～ 2026年2月23日（月）23:59まで
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■トレーディング缶バッジ 全7種
単品\600（税込）/セット\4,200（税込）
【サイズ】
約Φ5.7cm
【素材】
紙/ブリキ/PP
種類は全部で7種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は7個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
■トレーディングアクリルカード 全5種
単品\600（税込）/セット\3,000（税込）
【サイズ】
約W7cm×H5cm
【素材】
アクリル
種類は全部で5種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は5個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
■2連アクリルキーホルダー 全2種 各\1,600（税込）
【サイズ】
7cm×4.9cm/4cm×4cm
【素材】
アクリル/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャラクタースタンド 全3種 各\2,000（税込）
【サイズ】
本体：12cm×8cm内/スタンド：3.6cm×3.6cm内
【素材】
アクリル
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■POPバッジ 全3種 各\1,000（税込）
【サイズ】
7.6cm×6cm内
【付属】
クリッキーorクリップ
【素材】
アクリル/ABS
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■缶ミラー 全1種 \1,000（税込）
【サイズ】
φ7.5cm
【素材】
スチール/紙/ガラス
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,100（税込）
【サイズ】
約7cm×4.9cm
【付属】
ナスカン
【素材】
アクリル/鉄
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ダイカットステッカー 全4種 各\500（税込）
【サイズ】
約7cm×7cm
【素材】
紙/PP
■アクリルジオラマ 全1種 \3,500（税込）
【サイズ】
本体A4サイズ内 スタンド付き
【素材】
アクリル
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■Tシャツ 全1種 \4,000（税込）
【サイズ】
M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L ：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
【素材】
綿
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年2月6日（金）17：00～2026年2月23日（月）23：59
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22171/
