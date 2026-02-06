アニメ【タコピーの原罪】ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！

アニメ『タコピーの原罪』ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！
女子高生となった２人が、なぜかハマっているキャラクター「タコピー」。


そんなタコピーの限定グッズがヴィレッジヴァンガード限定で発売！ 今回は「二人が一緒にグッズを買いに来た」というテーマの、限定描き下ろしイラストになっております。



2026年2月6日（金）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。 期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。 この機会をお見逃しなく！！

【受注期間】 2026年２月６日（金）17:00 ～ 2026年2月23日（月）23:59まで


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■トレーディング缶バッジ　全7種


　単品\600（税込）/セット\4,200（税込）




【サイズ】


約Φ5.7cm


【素材】


紙/ブリキ/PP



種類は全部で7種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。


※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※こちらの商品は7個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■トレーディングアクリルカード　全5種


　単品\600（税込）/セット\3,000（税込）




【サイズ】


約W7cm×H5cm
【素材】


アクリル



種類は全部で5種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は5個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■2連アクリルキーホルダー　全2種　各\1,600（税込）





【サイズ】


7cm×4.9cm/4cm×4cm　
【素材】


アクリル/鉄


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■キャラクタースタンド　全3種　各\2,000（税込）




【サイズ】


本体：12cm×8cm内/スタンド：3.6cm×3.6cm内
【素材】


アクリル


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■POPバッジ　全3種　各\1,000（税込）




【サイズ】


7.6cm×6cm内
【付属】


クリッキーorクリップ
【素材】


アクリル/ABS


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■缶ミラー　全1種　\1,000（税込）




【サイズ】


φ7.5cm
【素材】


スチール/紙/ガラス


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■アクリルキーホルダー　全3種　各\1,100（税込）




【サイズ】


約7cm×4.9cm
【付属】


ナスカン
【素材】


アクリル/鉄


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■ダイカットステッカー　全4種　各\500（税込）




【サイズ】


約7cm×7cm
【素材】


紙/PP



■アクリルジオラマ　全1種　\3,500（税込）




【サイズ】


本体A4サイズ内 スタンド付き
【素材】


アクリル


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■Tシャツ　全1種　\4,000（税込）




【サイズ】


M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm


L ：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm


XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
【素材】


綿


