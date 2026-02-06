『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』発売記念！ サイン本お渡し会の詳細決定！
2月14日に発売となる、ミュージカル俳優・井上芳雄のデビュー25周年を記念したアニバーサリーブック『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』。発刊記念のサイン本お渡し会の詳細が決定しました！
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』表紙カバー（ぴあ）
井上芳雄さんに会える！ 発売記念イベント詳細決定
本誌の発売に際し、記念イベントを開催いたします。井上芳雄さんからサイン入り書籍を直接お渡しする貴重な機会です！ 詳細はお申し込みサイトにてご確認ください。
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』発売記念・サイン本お渡し会
開催日時：3月1日（日）16:30～ 予定
会場：明治座（東京都中央区日本橋浜町2-31-1）
チケット発売：2月11日（水・祝）18:00～ ※先着順
イベント詳細・チケットお申込みはこちら
https://w.pia.jp/a/yoshioinoue-25thbook/
※おひとり様1冊限り。
※参加上限枚数に達し次第、販売終了となります。
※本イベントは、同日上演の『大地の子』とは別イベントとなります。
同日のご観劇チケットのみをお持ちの場合、本イベントにはご参加いただけません。
お渡し会へのご参加をご希望の方は、必ず別途イベントチケットをお申込みください。
アニバーサリーブック中面ビジュアル＆内容も一部解禁！
巻頭の撮り下ろしグラビアでは、日中のくつろいだ雰囲気と夜の大人なムード、二面性のギャップをお楽しみください。25年の軌跡を振り返ったロングインタビューは、井上芳雄がこの25年、何を大切に考え、どんなことを意識して活動してきたかの想いが紡がれ、読みごたえ十分です。
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）
井上芳雄が今もっとも熱い視線を送る、韓国・ソウルでのロケも敢行！ 演劇の街と呼ばれる「大学路」と、ウォールアートで有名な「梨花洞」を歩いてまわり、日韓のミュージカル界について現地で語ったインタビューも掲載。実は旅好き、という井上本人が撮ったソウルの風景写真にも注目です。
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）
何気ない質問でも、100問も答えていたら人物像が見えてくる!? ということで、他愛のない質問からプライベートのあれこれ、そして人生観が垣間見える質問まで、怒涛の100問100答にチャレンジ！ 後半はミュージカル作品になぞらえたオリジナルの質問も。
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』中面より（ぴあ）
また、井上芳雄を知り尽くした演出家・プロデューサーなど、6名に直撃取材。作品づくりへの姿勢や、制作にまつわる秘話などを存分に語ってもらいました。さらに、名だたる共演者・演出家など総勢66名から集まった、個性あふれる「25周年おめでとうメッセージ」も必見です！
ミュージカル界を牽引し続けるトップランナーの姿を1冊に収めた、ここでしか読めない盛りだくさんの完全保存版です。ぜひ、お手元に置いてお楽しみください。
【ご予約受付中】
【楽天ブックス】特典：スマホステッカーA（ベッド）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18499607/
【タワーレコード】特典：スマホステッカーB（ワイン）
https://tower.jp/item/7951225
【紀伊國屋書店】特典：スマホステッカーC（ソウル）
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784835650289
※紀伊國屋書店国内全店舗・ウェブストアで取り扱い
※いずれのショップも特典の数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
【Amazon】特典なし
https://www.amazon.co.jp/dp/483565028X
購入特典A：楽天ブックス
購入特典B：タワーレコード
購入特典C：紀伊國屋書店
【コンテンツ】
＜巻頭＞グラビア＆ロングインタビュー「デビュー25年の現在地」
＜特集1＞井上芳雄クロニクル2000-2025
＜特集2＞オリジナル楽曲解説
＜特集3＞井上芳雄 in Seoul「韓国風スタイリングで街あるき」
＜特集4＞ミュージカル界の“広報部長” 井上芳雄の挑戦記
＜特集5＞関係者の証言インタビュー
小池修一郎（宝塚歌劇団）／栗山民也／ジョン・ケアード／亀田誠治
秋山瞬（TBSグロウディア）／金山麻衣子（WOWOW）
＜特集6＞25周年おめでとうメッセージ
＜特集7＞100問100答
＜特集8＞25th Anniversary Message from Fans
＜特別対談＞井上芳雄×堂本光一「“またとない友”としての邂逅」
＜Column＞
『エリザベート』の変遷／出演作品DVD紹介／25年のフェイスヒストリー
井上芳雄が撮るソウル点描／ある日の井上芳雄／井上芳雄の台本、お見せします！
【商品概要】
『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』
発売日：2026年2月14日（土）
定価：3,300円（本体3,000円+税）
仕様：A4ワイド／116P／オールカラー／ソフトカバー
発行・発売：ぴあ
販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか
【商品ページ】
https://book.pia.co.jp/book/b672314.html(https://book.pia.co.jp/book/b672314.html)