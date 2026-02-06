【こどもの休日の過ごし方】集まれ！ちびっこイバライドツアー

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年３月１日（日）に日帰りツアー「集まれ！ちびっこイバライドツアー(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1732)」を開催します。自然いっぱいの体験型テーマパーク「イバライド」で、ものづくりと食育、遊びを楽しむ日帰りツアーです。ほんわかライトづくりや本格ピザ作り、遊具遊びなど、五感を使った体験を通して「つくる楽しさ」「できた喜び」を味わいます。初めてツアーに参加する年中～小学校低学年のお子様でも安心して楽しめる体験型プログラムに、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

1．ライトづくり＆ピザ作り。「つくる」を楽しむ体験学習！

ほんわかライトづくりでは、世界にひとつだけのオリジナル作品を制作し、お持ち帰りいただけます。ピザ作りでは、生地を伸ばして具材をのせ、本格的な調理体験に挑戦。自分で作ったピザを昼食として食べることで、食への興味や達成感も自然と育まれます。

2．手厚いサポートで遊具遊びも満喫。自然の中でのびのび体を動かそう！

イバライド園内には、体を思いきり動かせる遊具がたくさん。ものづくり体験だけでなく、自然の中で遊ぶ時間もしっかり確保しています。手厚いサポートの下で「作る・食べる・遊ぶ」をバランスよく体験できる一日で、楽しみながら社会性や自立心も育まれます。

３．初めてのツアー参加にぴったり！安心設計のやさしい行程

年中～小３までのお子様を対象とした、初めてのツアー参加におすすめのプログラムです。最寄り駅までは電車で乗り換えなし、駅から施設まではタクシー移動で負担を軽減。園内も周遊バスを利用できるため、長距離を歩くことなく無理なく行動できます。体力面・移動面ともに安心設計のツアーです。

■集まれ！ちびっこイバライドツアー 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年３月１日 (日) 日帰り（申込締切日：2026年２月24日(火)）

・対象：年中～小３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：茨城県稲敷市「イバライド」

・食事：昼１回

・交通手段：普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【年中～３年生】19,800円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 20名（最少催行人員：12名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒3～4名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1732

■スケジュール

8：00～9：00 東京発（普通列車）牛久



●ピザ作り体験

●ほんわかライト作り

●イバライドの遊具で遊ぼう！(芝すべりやおもしろ自転車を予定しております。)



牛久（普通列車）東京着 17：30～18：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp