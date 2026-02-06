WePlayが星の王子さまとコラボ！

WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD（本社：シンガポール）は、2026年2月9日（月）から2026年2月15日（日）までの7日間、若者を中心に圧倒的な支持を集めるソーシャルエンタメアプリ「WePlay」において、癒し系キャラクター『星の王子さま』とのコラボレーションしたイベントを開催します。2026年、『星の王子さま』は作者サン＝テグジュペリの母国フランスでの出版80周年を迎えます。記念すべきその年に行う本イベントのコンセプトは「愛とは、星の王子さまのバラのように、そこに留まる価値がある」。ユーザーはバレンタインという愛の季節に、ゲームの中で七色の旅先を楽しみながら、自分だけの「雲上ノ花園」を育て、ロマンチックな告白を体験できます。

星の王子さまの世界観をWePlay（ウィプレー）で

WePlayがバレンタインに提供するのは『星の王子さま』の世界観です。今回のコラボイベントでは、『星の王子さま』の物語をモチーフにデザインを工夫し、ユーザーに楽しんでいただける新たな没入型体験を作り出しています。

イベント期間中、ユーザーは限定アイテム「星の王子さまの手記」を購入できます。このアイテムを任意のユーザーに贈ることで招待状を獲得することが可能になります。招待状は全七色。この招待状で行ける旅先では『星の王子さま』限定などのレアなPlayshow（※）を獲得できます。

※Playshow：WePlayアプリ内で3Dアバターを使ってボイスチャットやミニゲームを楽しむための機能・コンテンツ

限定イベント「雲上の誓い」

WePlayでは『星の王子さま』とのコラボによるバレンタイン限定イベントの「雲上の誓い」も開催予定です。このイベントでは恋人や親友とチームを組み、お二人だけの「雲上ノ花園」を作ることができます。この花園は毎日任務をクリアする、または直接購入することができるガチャ券を獲得すると、少しずつ飾っていけます。そこで激レアのアイテム「夢紡ぎのブライダル指輪」を入手してください。

WePlayが『星の王子さま』とコラボで目指す効果

WePlayが『星の王子さま』とコラボによって次に挙げるような効果を目指しています。

感情が共鳴する最高の組み合わせでつながりを

『星の王子さま』は、童話の言葉を借りて、孤独と友情、愛と喪失を描いています。それは、わたしたちWePlayが掲げる「世界をインタラクションでより輝かせる」という使命と深く共鳴すると考えます。王子がさまざまな星を旅するその本質は、真のつながりを探し求めることにあるのではないでしょうか。WePlayもまた、ゲームとソーシャルを通じて、地域を越えた感情の絆を生み出していきます。

原作との、より深いつながり

今回のコラボでは、WePlayは物語性のあるイベントデザインに取り組みます。ユーザーはWePlayの世界で、『星の王子さま』の物語を“続きを書く”ように体験し、新たな冒険や愛と出会うことができるでしょう。星の王子さまの視点でWePlayの世界を旅し、そこで感じた出来事を追体験することで、きっと新しい感動や気づきを得ていただけるはずです。

バレンタインに新たな定義を

バレンタインに開催予定の「雲上ノ花園」は、単なるカップル向け機能ではありません。「愛」は、WePlayの世界で確かに見えるものとして形づくっていただけると考えます。お二人だけの星をつくることは、すなわち、お二人だけの記憶を紡ぐことになるのではないでしょうか。

このコラボをきっかけに、WePlayがお伝えしたいこと

WePlay日本市場担当・大鹿陽平は次のように述べています。「今回の『星の王子さま』とのコラボレーションは、単なる限定イベントではありません。有名な古典作品である『星の王子さま』が持つ価値を通じて、現代の若者が求める人間関係や感情表現といったリアルなニーズに応えたいと考えています。人間関係の構築がますます急速化する中で、WePlayは今回のような儀式的なイベント体験を通じて、ユーザーが“真剣に向き合われる関係”を改めて実感できるようになる場を提供しようと考えています。」

『星の王子さま』について

『星の王子さま』は、フランス人の飛行士・小説家であるアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリによって創作され、自ら挿絵も手掛けた中編小説です。物語は、若き王子が複数の星々（地球も含む）を旅する様子を描き、孤独、友情、愛、そして喪失といったテーマを探求している。表向きは児童向けの書籍ですが、人生や大人、そして人間性に関する深い洞察を与える作品となっています。

2026年はサン＝テグジュペリの母国フランスで『星の王子さま』出版80周年の記念の年です。『星の王子さま』はサン＝テグジュペリの最も成功した作品であり、世界累計販売部数はおよそ1億4千万部に達し、史上最も売れた書籍の一つとされています。また、650以上の言語と方言に翻訳されており、世界で二番目に多くの言語で出版された書籍となっています（第1位は『聖書』）。さらに本作は、オーディオブック、ラジオドラマ、舞台、映画、テレビシリーズ、バレエ、オペラなど、多彩なメディアや芸術形式に翻案されています。

企業・アプリ情報

ソーシャルゲームアプリ「WePlay（ウィプレー）」とは

WePlay（ウィプレー）はシンガポールを拠点とするWEJOYが展開する、若者向けソーシャルエンタメアプリです。WePlayはミッションに「世界中の人々に友情と喜びを届ける」を掲げ、ゲームを通じて人と人をつなぎ、オンラインソーシャルエンターテインメント分野の先駆者を目指しています。

WePlayはボイスルーム機能を中心に、ゲーム・エンターテインメント・ソーシャル機能を融合し、「かくれんぼ」「宇宙人狼」「ワードウルフ」などのパーティーゲームが日本の若者を中心に人気を集めています。

アプリの特徴：

・ボイスソーシャル × ゲーム を融合した新感覚エンタメアプリ

・ワードウルフ、お絵描きクイズ、カラオケ合戦などの人気カジュアルゲームを多数収録

・アプリ内だけでなく、リアルなつながりへと発展するソーシャル体験を提供

配信実績：

・全世界累計ダウンロード数 8億回超、MAU（月間アクティブユーザー）100万人以上

・中東アジア・東南アジア・日本・台湾など、複数地域のアプリランキングで 上位を獲得

・「くまモン」「ちびまる子ちゃん」「Care Bears」 など、著名キャラクターとのコラボレーション実績あり

WEJOYについて

WEJOY PTE. LTD.は、2020年10月23日に設立されたシンガポール拠点のインターネット企業です。グローバルな視野と革新的な精神を持つ企業として、世界中でソーシャル分野とゲーム分野の事業拡大に取り組んでいます。

当社はソーシャル系ボードゲームやカジュアルゲームの開発・運営に注力しており、「世界中の人々へ友情と喜びをもたらす」を使命に掲げ、世界の人々をつなぐ革新的で魅力的なゲーム体験の創造を特に重視。現在、積極的に海外市場へ進出しており、将来的にはゲームで人と人の絆を繋ぎ、オンラインソーシャル・エンターテインメント分野の先駆者となり、グローバル市場で大きな影響力を持つ企業となることを目指しています。

会社名：WEJOY PTE. LTD.

所在地：77 SCIENCE PARK DRIVE #04-09 CINTECH III BUILDING SINGAPORE (118256)

メールアドレス： support@wejoysg.com

WEJOY公式HP：https://wejoyhub.com/

WePlay公式HP：https://weplayapp.com/

事業内容：ゲーム、エンターテイメント、ソーシャルの機能を統合したグローバルソーシャルエンタメアプリの提供