【JAF岐阜】初開催！JAFデー「ぷくぷくかわいい多肉植物の寄せ植え体験教室」inはなのかファーム

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）岐阜支部（支部長 加藤元康）は、2026年3月14日（土）に「ぷくぷくかわいい多肉植物の寄せ植え体験教室」inはなのかファーム（岐阜県瑞穂市田之上）を開催します。

「JAFデー」は、全国各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、多くのJAF会員相互、及びJAF職員との親睦をはかることを目的として開催しています。

今回の「はなのかファーム」でのイベントでは、ぷっくり可愛らしい多肉植物を選んで、自分だけのオリジナル寄せ植えを作る体験ができます。寄せ植えの先生から、植物の育て方や寄せ植えのコツを丁寧に教えてもらえるので、初心者の方も安心してご参加いただけます。おひとりでも、ご家族やご友人と一緒でも大歓迎です。さらに、参加特典として、はなのかファームのカフェメニューから1ドリンクサービスが付きます。

（1）はなのかファームでは多肉植物を栽培しています（2）ぷっくり可愛らしい多肉植物を選び中（3）イメージを膨らませて植え込みをしましょう！（4）世界にたった一つの自分だけの寄せ植えが完成

～イベント概要～

【開催日】2026年3月14日（土）

【開催場所】はなのかファーム（岐阜県瑞穂市田之上508-1)

【募集定員】各回制限はありません（最少催行人数：各回10名）

（1）10:00～11:00

（2）13:00～14:00

【参加条件】JAF会員とその同行者（同行者の方は、JAF会員でなくても大丈夫です）

【参加費用】1名：3,800円

【締切日】2026年3月5日（木）9:00

【その他】3月5日（木）以降にメールで参加時間を明記いたしますので、ご確認のうえ当日ご参加ください（ご希望時間が最小催行人数に満たない場合は、変更依頼があります）。

【お申し込み方法】下記URLより事前予約要

https://jaf.link/4qcFr2B

こちらの二次元コードからも応募ができます

▼いつでも使えるJAF会員優待施設

【はなのかファーム】https://hananoka-farm.com/

いちご狩り・カフェとベーカリー・各ワークショップをお楽しみいただけるだけでなく、トマト・観葉植物・インテリア雑貨など幅広く取り揃えるガーデンセンターです。

優待内容：カフェのランチ料金100円引

会員優待利用方法：会計時にJAF会員証をご提示ください

優待対象：会員含む1グループ

ご注意：他の優待、割引などとの併用はできません