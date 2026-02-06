≪伸芽′Sクラブ≫ こどもパン教室＆ディナービュッフェ《申込締切間近》

株式会社リソー教育グループ

●「こどもパン教室＆ディナービュッフェ」概要

講師の吉永麻衣子さんは『パンどろぼうのせかいいちかんたん 子どもとつくるパンレシピ』（2024年、KADOKAWA、原作：柴田ケイコ）で＜第12回料理レシピ本大賞 in Japan＞にて「こどもの本賞」を受賞された、今大変注目されているご活躍の方です。本講座では、皆で協力して焼き上げたパンを、その場で一緒に味わっていただけます。吉永先生によるトークタイムでは、忙しい毎日の中でも無理なく取り入れられる「簡単に作れる手作りパン」の魅力や、手作りすることの大切さ・楽しさについてお話しいただきます。さらに、パン作りの後は、ビュッフェ形式のお食事を通して、食事のふるまいやマナーについても親子で学べる、実りあるひとときとなります。会場は伸芽'Sクラブ池袋校のあるリソー教育城北本部ビル１階のプラスワンカフェ。保護者様はお迎えを兼ねて池袋にお越しいただき、お子さまと一緒にビュッフェで美味しい夕食をお楽しみください。

【詳細】

https://www.shingakai.co.jp/documents/20260218takujipankyoushitu.pdf

【対象】

伸芽'Sクラブ託児校舎会員とご家族様

【日程】

2026年２月18日（水）

●パン教室

ビジタータイム 14:45～15:45

メインタイム（トーク15分付き）16:00～17:15

●ディナービュッフェ 17：45～18:45

＊吉永先生のトークをお聞きいただけるメインタイムへの親子参加を推奨しております。

＊ビジタータイムのお子さまのみの参加の可否について、各校に送迎・実施状況をお問い合わせください。

＊お子さまのみパン教室参加（池袋校お預かり）→トークタイム、ビュッフェより保護者様参加も可能です。

【会場】

リソー教育池袋ビル１階カフェ ＊池袋駅南口徒歩２分

【費用（税込）】

●パン教室 さくら（ゆき）組～年長児 8,800円

※お子さまのみ１名、または親子１名ずつ１組、材料費込みの費用です。

※親子参加の場合の、お子さま１名追加 3,300円／１名

●ディナービュッフェ（17：00頃スタートのトークタイムにもご参加いただけます）

大人１名 6,600円／子ども１名 2,200円

※お子さまのみのご参加の場合と小学生：3,300円／１名

【定員】

各内容ごとに定員がございます。お早めにご予約ください。

【持ち物】

食品保存用容器１個（中程度の大きさ）保冷パック１袋 ※保冷剤は伸芽'Sクラブでご用意いたします。

【講師】

吉永麻衣子「日々のパン」代表・講師

講師歴16年。「ごはんを炊くような気持ちでパン作りを」という想いのもと、2022年より「日々のパン」の活動をスタート。全国の幼稚園や保育園への出張パン教室の活動を中心に、講師（日々パン先生）の養成や、絵本（『パンどろぼう』など）をテーマにしたパンレシピの考案など、子ども向けの食育活動に力を入れる。「冷蔵庫で長時間発酵させ、トースターやフライパン、魚焼きグリルで焼く」という、オーブンを使わない手軽なスタイルが特徴。初心者や忙しい家庭でも手軽に楽しめる「作りおきパン」の普及を中心に、多角的な活動を展開している。

【申込方法】

お通いの校舎へお問い合わせください。

※先着順での受付です。定員になりしだい、締め切りとさせていただきます。

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email : riso-pr@tomas.jp