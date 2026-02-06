【フジテレビ】『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN』

株式会社フジテレビジョン３月８日（日）１７時～公演終了まで フジテレビTWO ドラマ・アニメ番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/ss10_japan/

3月８日（日）にベルーナドーム(埼玉県所沢市)で開催される『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in JAPAN』の日本最終公演を、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて独占完全生中継することが決定した。

「SUPER SHOW 10」は昨年11月にデビュー20周年を迎えたSM ENTERTAINMENTに所属する韓国の男性アイドルグループSUPER JUNIORの約３年ぶりとなるワールドツアー。ソウル公演を皮切りに、香港、ジャカルタ、マニラ、メキシコシティ、モンテレイ、リマ、サンティアゴ、台北、バンコク、愛知、シンガポール、マカオ、クアラルンプール、高雄、埼玉、ホーチミンの世界17地域にて開催されるビッグツアーから日本最終公演を独占完全生中継する。



歌手、タレント、モデル等各ジャンルで活躍中のアジアNo.1 マルチエンタテインメントグループSUPER JUNIORは、2005年のグループ結成以来、数多くのヒット曲や大規模ツアーなど世界を舞台に歴史を刻んできた、まさに“K-POPレジェンド”。ライブパフォーマンスだけでなく、MCの話術や秀逸なアドリブにも定評のある彼らによる「何が起きるかわからない」生中継！リアルタイムで見られるのはフジテレビTWOのみとなる。

また4月には昨年8月24日にソウル・KSPO DOMEで開催された『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in SEOUL』の模様も放送予定。

彼らが歩んできた20年が凝縮されたプレミアムライブを、ぜひお見逃しなく！

■SUPER JUNIORコメント

「埼玉公演がフジテレビTWOで独占生中継されます！

ライブ会場の熱気をテレビの前のみなさんにもお伝えできるように

最善を尽くします！みなさん沢山期待してくださいね！ 」

■番組概要

番組タイトル：『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR<SUPER SHOW 10> in JAPAN』

放 送 日 時：３月8日（日）17時～公演終了まで

放 送：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

番 組 U R L：https://otn.fujitv.co.jp/ss10_japan/

＜関連番組＞

番組タイトル：『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in SEOUL』

放 送 日 時：4月放送予定

放 送 / 配 信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart

番 組 U R L：https://otn.fujitv.co.jp/ss10_seoul/