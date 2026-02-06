横須賀美術館×市民大学　特別講座「美術館と地域のデザイン」を開催します～美術館が横須賀や地域に果たす役割とその可能性を考えます～

横須賀市

現在、改修工事にて休館中の横須賀美術館では、横須賀市市民大学とのコラボレーションイベントとして、トークショー「美術館と地域のデザイン」をまなびかん（横須賀市生涯学習センター）を会場にして開催いたします。

本イベントでは、建築家・永山祐子氏、滋賀県立美術館ディレクター・保坂健二朗氏をゲストにお招きし、横須賀美術館アドバイザーを務めるパノラマティクス・齋藤精一氏と横須賀美術館学芸担当課長・冨田康子が、地域に果たす美術館の役割についてそれぞれの経験を交えながらお話しいたします。

本イベントは、第一線で活躍する方々にお話しいただく貴重な機会となります。建築、デザイン、インテリアに関心のある方はもちろん、どなたでもお気軽にご参加ください。

日時・会場・受講料等

日時：令和8年(2026年)3月14日（土曜日）14時～16時

会場：横須賀市生涯学習センター まなびかん（横須賀市西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ内）

主催：公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

受講料：600円 ＊当日会場にてお支払いください。

定員：先着80人 ＊定員に達し次第締め切ります。

申し込み方法・お問い合わせ先

申し込み方法

令和8年(2026年)2月12日（木曜日）10時から先着順で受付

・電話 046-822-4873

・まなびかん4階受付（8時30分～20時）

・まなびかんウェブサイト https://manabikan.net/daigakuSpring2026.html

＊詳細はチラシをご覧ください。

お問い合わせ先

横須賀市生涯学習センター まなびかん 市民大学担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1-38-11 ウェルシティ市民プラザ内

TEL：046-822-4873

URL：https://manabikan.net

登壇者プロフィール

永山祐子（ながやま・ゆうこ）

建築家

青木淳建築計画事務所を経て2002年永山祐子建築設計設立。主な仕事に「豊島横尾館」、「ドバイ国際博覧会日本館」、「東急歌舞伎町タワー」、大阪・関西万博「ウーマンズ パビリオン」「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」など。現在「Torch Tower」などの計画が進行中。著書に『建築から物語を紡ぐ』（グラフィック社）、『建築というきっかけ』（集英社新書）がある。

保坂健二朗（ほさか・けんじろう）

Photo by Keizo Kioku

滋賀県立美術館ディレクター（館長）

2000年慶應義塾大学大学院修士課程修了。2000年から2020年まで東京国立近代美術館に勤務。2021年より現職。主な著作に『アール・ブリュットアート 日本』（監修、平凡社、2013）など。文化庁文化審議会文化政策部会臨時委員、国立美術館運営委員、毎日デザイン賞審査委員なども務める。

齋藤精一（さいとう・せいいち）

Photo by Muryo Honma (Rhizomatiks)

パノラマティクス主宰

建築デザインをコロンビア大学建築学科で学び、2006年、株式会社ライゾマティクス（現：株式会社アブストラクトエンジン）を設立。2020年「CREATIVE ACTION」をテーマに地域デザイン、観光、DX等を手がけるデザインコレクティブ「パノラマティクス」を結成。2023年よりグッドデザイン賞審査委員長。2025年大阪・関西万博EXPO共創プログラムディレクター。

冨田康子（とみた・やすこ）

横須賀美術館学芸員

東京国立近代美術館工芸館客員研究員を経て2006年横須賀市教育委員会美術館開設準備室学芸員。2007年横須賀美術館開館に伴い同館学芸員となって現在に至る。近年の担当展覧会に「糸で描く物語：刺繍と、絵と、ファッションと。」（2021年）、「運慶：鎌倉幕府と三浦一族」（2022年）、「となりの国の絵本：躍動する韓国イラストレーションの世界」（2024年）などがある。

横須賀市生涯学習センター まなびかんウェブサイト

第49回横須賀市市民大学特別講座 トークショー「美術館と地域のデザイン」

https://manabikan.net/daigakuSpring2026.html

横須賀美術館ウェブサイト

https://www.yokosuka-moa.jp/

※本リリース資料のポートレート画像をご使用・掲載の際には、4名とも掲載してください（1名のみ、2名のみ等、個別は不可）。また、写真のクレジット 保坂氏【Photo by Keizo Kioku】、齋藤氏【Photo by Muryo Honma (Rhizomatiks)】を記載してください。

※画像は全図で使用してください。トリミングや文字のせなど、画像の加工・改変はできません

※会場の取材、撮影をご希望の場合、横須賀美術館 総務係（広報担当）までご連絡ください。また、事前にご連絡のない取材、撮影はお受けできません。

https://prtimes.jp/a/?f=d128894-543-cc5b64c4a54cdf63a2fca79e80bfe6c1.pdf