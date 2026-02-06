AIストーム、きらぼし銀行と4億円のコミットメントライン契約を締結

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、株式会社きらぼし銀行と、2026年2月6日付にて総額4億円のコミットメントライン契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約は、当社が成長戦略の中核事業として位置づけるモビリティイニシアティブファンド事業（旧トラックファンド事業）において、事業拡大を一段と加速させるための資金調達体制を整備するものです。

当社は2025年10月10日にも同銀行とコミットメントライン契約を締結しており、その後ファンド組成および運用の進展が着実に進んだことから、事業成長の次の局面に対応すべく、今回資金調達枠を4億円へと拡充いたしました。

◆コミットメントライン契約の概要

- 契約先：株式会社きらぼし銀行- 契約締結日：2026年2月6日- 借入限度額：4億円- 契約期間：2026年7月31日- 担保・保証：無担保・無保証

※コミットメントラインとは、あらかじめ定めた融資枠の範囲内で、必要に応じて迅速に資金調達が可能となる契約形態です。

◆契約締結の背景と狙い

当社は、運送事業者向けに車両調達・資金調達を支援するファンド事業を展開しており、モビリティイニシアティブファンド事業は、当社の成長戦略において拡大フェーズへと移行した中核事業と位置づけています。

事業機会を確実に捉え成長を継続的に加速させていくためには、意思決定と同時に実行へ移せる資金供給体制の確保が不可欠であることから、2025年10月の契約を第一段階とし、今回の資金調達枠拡充に至りました。

◆モビリティイニシアティブファンド事業について

モビリティイニシアティブファンド事業は、運送業界が直面する人手不足や車両投資負担といった構造課題に対し、金融と事業を組み合わせた仕組みで解決を図る取り組みです。

従来の「トラックファンド事業」から名称を変更し、対象領域の拡張と事業モデルの進化を進めることで、事業規模の拡大と成長スピードの両立を本格的に推進しています。

本事業は、当社が掲げる時価総額500億円を目指す中期成長戦略においても、次の成長ステージを牽引する重要な収益ドライバーです。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

