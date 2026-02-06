[外国人材から選ばれる企業への転換]

株式会社メイクワン

株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市）は、特定技能・技人国といった

外国人人材により長く安定した労働力となってもらう為に、企業の採用力を高めるための「雇用条件の見直し支援」を強化いたします。

労働者一人ひとりに寄り添った環境整備を提案し、企業と外国人材のより良いマッチングを目指します。

～家賃補助や資格取得支援など、小さな改善が企業の未来を変える～

日本で働く外国人材の意識の変化

来日する外国人材の多くが、これまでの一定期間の出稼ぎ的な感覚から、出来るだけ長く安定して

日本で働きたいという意識に変わってきています。

特定技能人材であれば2号になりたい、技人国人材であれば派遣や契約社員ではなく、正社員として安定して働きたいという声を多く耳にします。

そしてそのような人材に共通して言えるのは、技術や資格などスキルアップを望む向上心の強い

人材という事です。

また同時に、「手取り総額」や「福利厚生」を重視する傾向も強まっており、従来通りの条件では、せっかくの優秀な人材との縁を逃してしまうケースも少なくありません。

企業に求められること

今後、労働力として不可欠な外国人材を、安定して定着させていく為には、企業にも意識の改革が

求められています。

従来の一定期間の外国人枠という特別枠でとらえるのではなく、日本人社員と同じく会社の重要な

構成員としてとらえ、単に金銭的な待遇面の改善だけでなく、２号所得のサポートや資格所得の

バックアップなど、制度面の改革も必要です。

企業自らが「選ばれる理由」を身に着ける必要があります。

メイクワンの試み

株式会社メイクワンは、多くの支援実績から「ほんの少しの条件改善が、採用・定着の成否を大きく分ける」という事実に着目し、登録支援機関や求職者に頼るだけでなく、企業自らが「選ばれる理由」を作るお手伝いをしたい。

そんな想いから、今回の支援強化に至りました。

具体的な提案例

１.住環境のサポート： 家賃の一部負担設計や、社員寮・社宅の確保、引越し費用の支援など、候補者が「安心して働ける環境」を最短で構築するための仕組み作りをサポートします。

２.生活の質を向上させる工夫： 業務時間外の生活の質が、現場でのパフォーマンスに直結します。自転車の貸出制度や、生活必需品の支給、モバイルインフラの整備など、現場の声から生まれた「日常に寄り添った細やかな配慮」を企業様へ提案。これにより、地域社会への早期適応を促進します。

３.キャリアアップ支援（ボーナス制度）： 「単なる労働力」ではなく「共に成長するパートナー」としての定着を目指します。日本語能力試験（JLPT）のステップアップ（例：N4からN3への合格時）に応じたインセンティブ制度の設計・導入を支援。候補者の自己研鑽を促し、将来的な特定技能2号への移行を見据えた長期的なキャリアパスを構築します。

株式会社メイクワンからのメッセージ

未来の自社のために、今できる小さな改善から始めてみませんか。雇用条件を少し見直すだけで、外国人採用は驚くほどスムーズになり、効果的なものへと変わります。私たちは、人と暮らしの世界を繋ぐパートナーとして、貴社に最適な一歩を共に考えます。

実施概要

サービス名： 外国人採用・雇用条件アップデートコンサルティング

対象： 特定技能、技人国（技術・人文知識・国際業務）の採用を検討・実施している企業様

支援内容： 雇用条件の診断、福利厚生の設計、登録支援業務代行など

お問い合わせ： 0565-32-7700（株式会社メイクワン）